“Υγεία πάνω απ’ όλα”: ανεύρυσμα, βιταμίνη D και αυτοσυζήτηση

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, η εκπομπή "Υγεία πάνω απ’ όλα", μας περιμένει κάθε Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 6 Μαΐου, στις 10:00

Έξυπνοι συνδυασμοί λαχανικών στη σαλάτα, που δίνουν ώθηση στην υγεία μας.

Η μέθοδος της θετικής αυτοσυζήτησης και πώς μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Παιδιά με αναπηρία καλλιεργούν το Κοινωνικό Μποστάνι του Δήμου Ηλιούπολης.

Κυριακή, 7 Μαΐου, στις 10:00

Η καθοριστική για τον οργανισμό βιταμίνη D. Τι συμβαίνει αν λείπει;

Ανευρύσματα θωρακικής αορτής: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Πώς θα βάλουμε όρια στα γατάκια μας μέσα στο σπίτι; Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

