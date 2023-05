Υγεία - Περιβάλλον

Νέα Ιωνία: Εγκαινιάστηκε νέο Οικοτροφείο για ασθενείς με άνοια

Η νέα δομή που εγκαινιάστηκε από την υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη, έχει δυναμικότητα 15 κλινών.

Ένα νέο Οικοτροφείο για ασθενείς με άνοια, νόσο Alzheimer’s και συναφείς διαταραχές εγκαινίασε σήμερα, στη Νέα Ιωνία, η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη. Η Δομή, που έχει δυναμικότητα 15 κλινών, δημιουργήθηκε κατόπιν διαγωνισμού από την ΑΜΚΕ «Γη και Άνθρωπος» και περιλαμβάνεται στις 106 Δομές Ψυχικής Υγείας οι οποίες υλοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας στην Επικράτεια, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες στους πολίτες.

Εμφανώς συγκινημένη, η Υφυπουργός Υγείας αφιέρωσε την ημέρα των εγκαινίων στη μνήμη της γιαγιάς της, Ζωής, που νόσησε με Alzheimer’s, όπως πολλοί ηλικιωμένοι συμπολίτες μας.

Το Οικοτροφείο προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες στους πολίτες, όπως νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα, νοητική και γνωστική ενδυνάμωση, ψυχοθεραπευτική υποστήριξη και συμβουλευτική των οικείων τους. Στελεχώνεται με νευρολόγο, παθολόγο, κλινικό ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, νοσηλευτές και το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων η Υφυπουργός Υγείας επεσήμανε: Στην πατρίδα μας 160.000 άτομα νοσούν με άνοια και άλλοι 280.000 άνθρωποι βρίσκονται στο προστάδιο της άνοιας. Αν συνυπολογίσουμε και τους 2-3 φροντιστές που χρειάζεται κάθε ασθενής, η άνοια επηρεάζει περίπου 1 εκατ. συμπολίτες μας. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ασθενείς δεν μπορούν να λάβουν πλέον την κατάλληλη φροντίδα στο σπίτι τους. Για αυτές τις περιπτώσεις, στο πλαίσιο τού κυβερνητικού έργου, δημιουργούμε Οικοτροφεία στην κοινότητα, καθώς και κέντρα ημέρας για τη νοητική ενδυνάμωση των ασθενών με άνοια, Alzheimer’s και συναφείς διαταραχές, και την ψυχολογική υποστήριξη όσων τους φροντίζουν, βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία.

Η χώρα μας τα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί περισσότερες υπηρεσίες για την τρίτη ηλικία, γιατί είμαστε ένα έθνος που γηράσκει. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μας παρουσιάζοντας το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης της ΝΔ 2023 – 2027 για την Υγεία, στην επόμενη τετραετία πρόκειται να λειτουργήσουν επιπλέον δομές Ψυχικής Υγείας, δράσεις και προγράμματα, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν τα υφιστάμενα, με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Δεσμεύτηκε δε για τη διάθεση περισσότερων πόρων στην Υγεία, καθώς οι ανάγκες υγείας ενός γηράσκοντος πληθυσμού, όπως ο ελληνικός, θα βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες.

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνας, Γαβριήλ, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Γιάννης Κεχρής, η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Λουκία Κεφαλογιάννη, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμικής Ανάπτυξης, Πολυτίμη Λεονάρδου, η Δήμαρχος Ν. Ιωνίας, Δέσποινα Θωμαΐδου, η Υποδιοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Μαρίζα Οικονόμου, ο Διοικητής του Γεν. Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων, Χαράλαμπος Πρίφτης, οι εργαζόμενοι της Δομής και πλήθος πολιτών.

