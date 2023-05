Πολιτική

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: Ο Μητσοτάκης θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία

Τι είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες, το «συμβόλαιο με τον λαό», και το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, έδωσε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ερωτηθείς σχετικά με τις αρνητικές αντιδράσεις των προοδευτικών κομμάτων για το ενδεχόμενο συνεργασίας πάνω στο Συμβόλαιο Αλλαγής που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολίασε πως οι εκλογές αποτελούν μια "ανταγωνιστική διαδικασία" και πως είναι λογικό προεκλογικά να υπάρχει "ανταγωνιστική σχέση", αφού στοχεύουν στους ίδιος ψηφοφόρους. Ωστόσο, είπε, πρέπει να περιμένουμε την "ετυμηγορία" του ελληνικού λαού, η οποία θα διαμορφώσει τους "συσχετισμούς δύναμης".

Επανέλαβε, δε, την πρόβλεψή του ότι "κατά πάσα πιθανότητα ο πρώτος με τον τρίτο θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Γι' αυτό ζητάμε ισχυρή εντολή, για να κάνουμε πράξη αυτό που αισθανόμαστε ότι είναι η επιθυμία πολλών, η αλλαγή", υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι διεκδικεί την "ισχυρότερη δυνατή εντολή" προκειμένου να σχηματιστεί μια "κυβέρνηση μακράς πνοής", καθώς όπως είπε, μια "κυβέρνηση ανοχής του 3% δε θα είναι σταθερή", αλλά "ευεπίφορη σε πιέσεις".

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για τον Γιάννη Βαρουφάκη και το ενδεχόμενο συνεργασίας μετά τη δημοσίευση του σχεδίου "Δήμητρα", έκανε λόγο για ίδιες "εμμονές" που είχε και ο κ. Σόιμπλε, ενώ μάλιστα αρνήθηκε ότι έχει συναντηθεί μαζί του.

"Οι προσωπικές μας σχέσεις δεν είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο από το 2015. Είμαστε ευγενείς ανταλλάσσουμε μια καλημέρα, αλλά με τον άνθρωπο που ηχογραφούσε τις συνομιλίες μας και την ώρα που εμείς δεινοπαθούσαμε να σώσουμε τη χώρα αυτός κοίταζε να βγάλει ένα βιβλίο και μια ταινία για να κάνει ήρωα τον εαυτό του και να κρεμάσει τους τότε συντρόφους του ως προδότες, δεν μπορεί να υπάρξει μια σχέση εμπιστοσύνης", είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε:

"Εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε θεσμικά σε όλα τα κόμματα, αλλά απευθυνθήκαμε με 11 συγκεκριμένες προτάσεις, με 11 όρους. Δε συζητάμε, όχι απλά δεν διαπραγματευόμαστε τέτοια σχέδια που αφορούν μια εμμονή, την οποία η χώρα την έχει ξεπεράσει".

Όσον αφορά, δε, την επιμονή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για πρωθυπουργό κοινής αποδοχής είπε πως "ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να διεκδικεί να οικειοποιηθεί το δικαίωμα του ελληνικού λαού να εκλέγει αυτόν που θα τον κυβερνήσει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια", ενώ υπενθύμισε πως "όποτε είχαμε πρωθυπουργό που δεν ήταν εκλεγμένος, δεν είχαμε καλά αποτελέσματα".

Σε ότι αφορά το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τις επικρίσεις που δέχεται για το κόστος του, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι είναι ένα πρόγραμμα πλήρως κοστολογημένο και ανέρχεται σε 5,5 δις ετησίως. «Μόνο τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ που εισέπραξε η Κυβέρνηση από τους πολίτες λόγω του πληθωρισμού ανήλθαν στα 4,5 δις το 2022. Αλλά η Κυβέρνηση αντί να μειώσει τον ΦΠΑ προτιμά να παίρνει τα χρήματα αυτά και να μοιράζει ένα μέρος τους υπό μορφή επιδομάτων στους πολίτες. Κατάντησε την μεσαία τάξη να ζει με κουπόνια», τόνισε ο κ. Τσίπρας, ενώ πρόσθεσε ότι μόνο τα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας ανήλθαν στα 3,5 δις το 2022 και τα κέρδη των διυλιστηρίων στα 2,6 δις.

Στη συνέχεια κατηγόρησε τον πρωθυπουργό λέγοντας πως κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του το Δημόσιο Χρέος αυξήθηκε κατά 50 δις ευρώ και το ιδιωτικό χρέος κατά 40 δις. «Ο κ. Μητσοτάκης παρέλαβε την ΝΔ με χρέος 200 εκ. ευρώ και το χρέος αυτό σήμερα είναι 400 εκ. Είναι καθ’ έξιν μπαταχτσής».

Στη συνέχεια ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική στον Πρωθυπουργό, αναφέροντας ότι χρησιμοποίησε το πρωθυπουργικό αεροπλάνο για να μεταβεί στην Κεφαλονιά, «κάνει προεκλογική εκστρατεία με τα χρήματα του ελληνικού λαού», ενώ αρνήθηκε ότι ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει κρατικά μέσα για ανάλογο σκοπό.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην κριτική που δέχεται ο ίδιος από τον κ. Κουτσούμπα και τον κ. Ανδρουλάκη, παρατήρησε απευθυνόμενος στον ΓΓ του ΚΚΕ ότι «πρέπει να διδαχθούμε από τις λάθος επιλογές της Αριστεράς. Για παράδειγμα το “Τι Πλαστήρας, τι Παπάγος” αποδείχθηκε μέγα ιστορικό λάθος».

Σε ότι αφορά τον κ. Ανδρουλάκη, είπε πως «δεν είναι ιδιοκτησία του ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας ανήκει στην Ιστορία. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες που πίστευαν στον Ανδρέα έχουν έρθει σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα πρέπει να το σεβαστεί ο κ. Ανδρουλάκης και δεν θα πρέπει να είναι κάτι που μας χωρίζει, αλλά αντίθετα θα μπορούσε να είναι κάτι που μας ενώνει».

Ερωτηθείς για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη και τη σχετική τροπολογία, τόνισε ότι «ένας μεγάλος αριθμός εκλογικών σχηματισμών αποκλείστηκε από τις εκλογές της 21ης Μαΐου και αυτό είναι πρωτόγνωρο. Είναι σαν να έπεσε βόμβα στη δεξιά πολυκατοικία και να καταστράφηκαν όσα διαμερίσματα οι ιδιοκτήτες τους δεν υποσχέθηκαν στήριξη στον κ. Μητσοτάκη».

«Όλα αυτά λίγες μέρες μετά από τις δηλώσεις του κ. Τζανερίκου που σαν επικεφαλής του τμήματος Α1 του Άρειου Πάγου που θα αποφάσιζε για το ποια κόμματα θα κατέβαιναν στις εκλογές, κατήγγειλε μεθοδεύσεις και ενέπλεξε τον κ. Γεραπετρίτη», συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.

Στη συνέχεια έκανε λόγο για «παραβίαση της νομιμότητας και χειραγώγηση της δικαιοσύνης» και υποστήριξε πως «ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να κάνει τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία».

Σε άλλα σημεία της συνέντευξης του, ο κ. Τσίπρας σχολιάζοντας το θέμα που προέκυψε με τις καταγγελίες για τον Αλέξη Γεωργούλη, είπε πως το θέμα της επαναφοράς της λίστας στα ψηφοδέλτια των κομμάτων για τις ευρωεκλογές, είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, αλλά είναι ανοιχτός να το συζητήσει αν υπάρξει ευρύτερη συναίνεση.

Σε ότι αφορά τις καταγγελίες Βελόπουλου ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στρώνουν το χαλί για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο με την Τουρκία, απάντησε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατον να συμβεί και αυτό αποτελεί εθνική γραμμή στην οποία συμφωνούν όλοι.

Τέλος και κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του κ. Ζουράρι στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για «πλούσια κωλόπαιδα» που πηγαίνουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, κράτησε σαφείς αποστάσεις τονίζοντας πως δεν συμφωνεί με αυτές τις εκφράσεις.

ΝΔ: Ο Τσίπρας συνελήφθη άλλη μια φορά ψευδόμενος

Ο κ. Τσίπρας συνελήφθη άλλη μια φορά ψευδόμενος. Προκειμένου να επιτεθεί ξανά στον Κυριάκο Μητσοτάκη δήλωσε προ ολίγου στη συνέντευξή του στον κ. Χατζηνικολάου ότι ο ίδιος ως πρωθυπουργός δεν χρησιμοποίησε ποτέ το πρωθυπουργικό αεροσκάφος σε προεκλογική περίοδο.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει πολλές φορές το πρωθυπουργικό αεροσκάφος για να μεταβεί σε περιοχές της επικράτειας που είχε προεκλογικές ομιλίες ή να επιστρέψει στην Αθήνα από πόλεις όπου περιόδευε.

Συγκεκριμένα:

Στις 14 Ιουνίου του 2019, στην καρδιά της προεκλογικής περιόδου, ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε το κυβερνητικό αεροσκάφος για να πετάξει από την Μάλτα στη Ρόδο.

Στις 27 Ιουνίου του 2019, ο Αλέξης Τσίπρας είχε χρησιμοποιήσει ένα από τα κυβερνητικά αεροσκάφη για να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας από το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης στην Καβάλα.

Ενώ, λίγες μέρες πριν τις εκλογές του 2019, επιστρέφοντας στην Ελλάδα από τις Βρυξέλλες -όπου συμμετείχε σε εργασίες Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως πρωθυπουργός- δεν προσγειώθηκε στη βάση της Ελευσίνας, αλλά κατευθύνθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου είχε προγραμματισμένη ομιλία σε προεκλογική εκδήλωση.

Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός πολλές φορές είναι υποχρεωμένος να συνδυάσει τα κυβερνητικά καθήκοντα που απορρέουν από το αξίωμά του, με την συμμετοχή σε προεκλογικές εκδηλώσεις ως αρχηγός κόμματος. Αλλά αυτό που έκανε εκείνος ως πρωθυπουργός, είναι το ίδιο πράγμα για το οποίο καταγγέλλει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη! Ουδείς ποτέ αμφισβήτησε ότι ο εκάστοτε πρωθυπουργός παραμένει πρωθυπουργός και κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Κι ότι κάποιες φορές, πρέπει να συνδυάσει τα καθήκοντά του με την προεκλογική δραστηριότητα. Ποτέ μέχρι σήμερα, που ο κ. Τσίπρας σπάει και αυτό το ρεκόρ ψέματος, υποκρισίας και λαϊκισμού!

ΚΚΕ: Ο . Τσίπρας επιχειρηματολογεί εναντίον του ΚΚΕ ως ένα τρολ του διαδικτύου

Τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα σχολίασε και το ΚΚΕ, τοοποίο σε ανακοίνωση του αναφέρει τα εξής: Πρέπει να βρίσκεται σε πολύ μεγάλο πανικό ο κ. Τσίπρας για να επιχειρηματολογεί εναντίον του ΚΚΕ ως ένα τρολ του διαδικτύου, διαστρεβλώνοντας τη θέση του ΚΚΕ ότι κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη απ’ την προηγούμενη, κάτι που το καταλαβαίνει και υιοθετεί ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Εκτός αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που υιοθέτησε τα μνημόνια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ψήφισε ένα τρίτο μνημόνιο με τη στήριξή τους και άνοιξε το δρόμο στην επόμενη ακόμη χειρότερη κυβέρνηση της ΝΔ, της οποίας μάλιστα στήριξε τα μισά νομοσχέδια!

Όσο για το σύνθημα “τι Πλαστήρας, τι Παπάγος”, του υπενθυμίζουμε ότι είναι ιστορικά δικαιωμένο. Η κυβέρνηση Πλαστήρα ήταν αυτή που, ανάμεσα σε άλλα, εκτέλεσε τον Νίκο Μπελογιάννη και τους συντρόφους του κατ’ εντολή του Παλατιού και των Αμερικανών. Το σκληρό μετεμφυλιακό κράτος των εκτελέσεων, των εξοριών και των φυλακίσεων, το υπηρέτησαν τόσο οι δεξιές, όσο και οι κεντρώες κυβερνήσεις της εποχής. Όλα αυτά είναι γνωστά σε όσους διαβάζουν την ιστορία του εργατικού – λαϊκού κινήματος. Προφανώς ο κ. Τσίπρας όση σχέση έχει με το εργατικό – λαϊκό κίνημα, άλλη τόση σχέση έχει και με την ιστορία.

