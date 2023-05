Πολιτική

Μητσοτάκης: Ο Βαρουφάκης θέλει να σας πάρει τα ευρώ και να τα κάνει “Δήμητρες”

«Ο ΣΥΡΙΖΑ τάζει στους πάντες τα πάντα γιατί ξέρει ότι δεν θα κερδίσει», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το Αργοστόλι

«Την 21η Μαΐου έχουμε εκλογές οι οποίες στην κυριολεξία θα καθορίσουν αν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά σε μία πορεία προόδου, ανάπτυξης, κοινωνικής ευημερίας, εθνικής αυτοπεποίθησης. Ή αν θα γυρίσουμε πίσω στην εποχή της μιζέριας, των υψηλών φόρων, των ανοικτών συνόρων, μιας Ελλάδας η οποία δεν μετρούσε, δυστυχώς, όπως θα θυμάστε καλά, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του σε συγκέντρωση πολιτών στο Αργοστόλι.

Σχετικά με τους στόχους της νέας τετραετίας ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «πρέπει οι μισθοί να αυξηθούν. Μπορούμε να τους αυξήσουμε 25% σε μία τετραετία. Ο μέσος μισθός θα πάει στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950. Αλλά αυτό θα γίνει με επενδύσεις και με ανάπτυξη, όχι με δανεικά και πολιτικές οι οποίες έρχονται από το χθες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζοντας το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «η αντιπολίτευση και κάθε εβδομάδα ανεβάζει και το κόστος του προγράμματός της. Εμείς το εκτιμούμε ότι έχει ξεπεράσει ήδη τα 80 δισεκατομμύρια. Και το ενδιαφέρον είναι, πάμε και τους ρωτάμε, είχα ρωτήσει και εγώ ξέρετε τον κ. Τσίπρα στη Βουλή ένα απλό ερώτημα: Πόσο στοιχίζει σε βάση τετραετίας η δέσμευσή σου για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο; Δεν ήξερε να μου απαντήσει. Δεν ξέρουν, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν, οπότε μπορούν να τάξουν στους πάντες τα πάντα». Πρόσθεσε δε ότι «εμείς, όμως, επειδή ξέρουμε ότι θα κερδίσουμε, έχουμε μια άλλη αίσθηση ευθύνης απέναντί σας. Δεν μπορώ να στέκομαι εδώ και να σας λέω και να δεσμεύομαι για πράγματα τα οποία γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν θα κάνουμε πράξη. Γι’ αυτό και το πρόγραμμά μας είναι και μελετημένο και κοστολογημένο και δοκιμασμένο στη βάσανο της διακυβέρνησης σε δύσκολες συνθήκες».

«Εμείς είμαστε σαφείς, λέμε ότι θέλουμε να κυβερνήσουμε αυτοδύναμοι, γιατί η χώρα χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση που να μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις. Αυτό είχαμε τέσσερα χρόνια τώρα και η Ελλάδα πήγε μπροστά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα ευφυολόγημα περί προοδευτικής διακυβέρνησης που μπορεί να είναι κυβέρνηση ηττημένων, μπορεί να είναι κυβέρνηση ανοχής, πλην όμως κανείς δεν έχει καταλάβει αν ο ένας μπορεί να συνεννοηθεί με τον άλλον και αν θέλουν τελικά καθ’ οποιοδήποτε τρόπο να συγκυβερνήσουν. Κάπου καραδοκεί και στη γωνία ο κ. Βαρουφάκης που θέλει να σας πάρει τα ευρώ και να σας τα κάνει Δήμητρες», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε πρότυπο οινοποιείο και ξεναγήθηκε στον αμπελώνα και στη μονάδα παραγωγής. «Η μεγάλη προοπτική του ελληνικού κρασιού, το οποίο έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια, είναι ακριβώς η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και η σύνδεση με το τουριστικό προϊόν», σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του, σημειώνοντας τη μεγάλη σημασία που έχει ο συγκεκριμένος τομέας στην ανάπτυξη της οικονομίας και του τουρισμού.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού:

Ευχαριστώ γι’ αυτή τη θερμή υποδοχή. Μπορεί σήμερα να έχει συννεφιά, αλλά την 21η Μαΐου θα έχουμε λιακάδα, με τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη νικήτρια στις επερχόμενες εκλογές και την Κεφαλονιά ακόμα μία φορά γαλάζια, με μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι το 2019.

Είναι ένα νησί το οποίο όπως ξέρετε αγαπώ πάρα πολύ και είμαι πολύ συγκινημένος, δεν το κάνω συχνά αλλά εδώ θέλω να κάνω μία αναφορά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ο οποίος είχε πάρα πολλούς φίλους στην Κεφαλονιά. Πολλοί απ’ αυτούς είναι σήμερα μαζί μας. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι κι εγώ έχω ιδιαίτερες σχέσεις με την Κεφαλονιά, έχω περάσει πολλά καλοκαίρια εδώ, από τα 18 μου μέχρι τα 28 μου κάθε καλοκαίρι ήμουν για μια εβδομάδα στα Κουρκουμελάτα. Γνωρίζω καλά το νησί σας, έχω κι εγώ πολλούς προσωπικούς φίλους και κάθε φορά χαίρομαι ιδιαίτερα..

Χαίρομαι κάθε φορά που σας επισκέπτομαι και βέβαια αυτή η επίσκεψή μου συνδυάζεται με τις προεκλογικές μας υποχρεώσεις, ενόψει μιας κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης.

Την 21η Μαΐου έχουμε εκλογές οι οποίες στην κυριολεξία θα καθορίσουν αν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά σε μία πορεία προόδου, ανάπτυξης, κοινωνικής ευημερίας, εθνικής αυτοπεποίθησης. Ή αν θα γυρίσουμε πίσω στην εποχή της μιζέριας, των υψηλών φόρων, των ανοικτών συνόρων, μίας Ελλάδας η οποία δεν μετρούσε, δυστυχώς, όπως θα θυμάστε καλά, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Γι’ αυτό το πραγματικό δίλημμα των εκλογών είναι ένα δίλημμα το οποίο θα απαντηθεί στην κάλπη της 21ης Μαΐου από τους πολίτες, οι οποίοι θα κρίνουν και θα συγκρίνουν. Θα αξιολογήσουν αν ήμασταν μια καλή κυβέρνηση αυτή την τετραετία, να μας συγκρίνουν με τους προηγούμενους, οι οποίοι κυβέρνησαν από το 2015 μέχρι το 2019, αλλά και να αξιολογήσουν όχι τόσο αυτά που κάναμε, αλλά αυτά τα οποία θα κληθούμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής.

Θέλω πραγματικά να αναλώσω όλη μου την ενέργεια, από τώρα μέχρι τις εκλογές, πρωτίστως να μιλάω για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Γιατί έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη, με υψηλότερους μισθούς, με καλύτερη υγεία, ένα καλύτερο κράτος, μια χώρα η οποία να είναι πιο αναπτυξιακή, πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο δίκαιη, πιο ισχυρή.

Και το καλύτερο αποτύπωμα της αξιοπιστίας μας γι’ αυτά τα οποία λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε, είναι το έργο μας αυτή την τετραετία. Εδώ, στην Κεφαλονιά, ξέρετε πολύ καλά ότι εκτός από τις μεγάλες κρίσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε σε εθνικό επίπεδο και δεν ήταν και λίγες -από το προσφυγικό μέχρι την πανδημία, από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι την ενεργειακή κρίση και έναν γείτονα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου ο οποίος μονίμως μας δημιουργούσε προβλήματα- εδώ είχαμε και το πρόσθετο πρόβλημα μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής η οποία χρειάστηκε μια άμεση αντιμετώπιση.

Κάναμε το καλύτερο δυνατό. Τα χρήματα τα οποία δόθηκαν στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη ήταν σημαντικά. Όπως σημαντικά ήταν και τα χρήματα τα οποία δόθηκαν στα πλαίσια οριζόντιων προγραμμάτων στήριξης για να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη κρίση, τη μεγάλη παγκόσμια υγειονομική κρίση του κορονοϊού. Παραπάνω από 60 εκατομμύρια μόνο σε επιστρεπτέα προκαταβολή.

Όλα τα καταστήματα τα οποία βλέπετε, σήμερα, εδώ και τα οποία τώρα είναι ανοιχτά, σφύζουν από ζωή, με μια τουριστική περίοδο που έχει ξεκινήσει νωρίτερα από άλλες εποχές, όλα αυτά τα καταστήματα χρωστούν ουσιαστικά την επιβίωσή τους στο γεγονός ότι την κρίσιμη εποχή της πανδημίας, όταν αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τη χώρα, ήρθαμε και στηρίξαμε τους επιχειρηματίες, στηρίξαμε τους εργαζόμενους, πληρώσαμε τους μισθούς τους.

Αν δεν τα είχαμε κάνει όλα αυτά, αν δεν είχαμε δαπανήσει 50 δισεκατομμύρια, σήμερα η οικονομία μας δεν θα ήταν στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και για τις φυσικές καταστροφές του «Ιανού», για πρώτη φορά -ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα καθυστερήσεις, αλλά υπήρχαν και σφάλματα διαδικαστικά τα οποία έγιναν στην πορεία τα οποία πρέπει να διορθώσουμε- για πρώτη φορά όμως, η Πολιτεία έσκυψε πάνω στο πρόβλημα.

Μια φυσική καταστροφή πρωτοφανής. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια, με τη Ρόδη Κράτσα, καταφέραμε και μπορέσαμε να ανακουφίσουμε συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάστηκαν από ένα πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο, το οποίο δυστυχώς φοβάμαι ότι με την Κλιματική αλλαγή θα είναι όλα αυτά τα φαινόμενα πολύ πιο συχνά. Και γι’ αυτό και πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο από εδώ και στο εξής σε δομές της πολιτικής προστασίας.

Όλα αυτά όμως, φίλες και φίλοι, ήταν αποτελέσματα μιας συνεπούς προσπάθειας να κάνουμε ταυτόχρονα δύο πράγματα: να διαχειριζόμαστε κρίσεις και να κρατάμε το σκάφος της χώρας ασφαλές σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Ταυτόχρονα να είμαστε συνεπείς στην υλοποίηση του προεκλογικού μας προγράμματος. Διότι τελικά η αξιοπιστία στην πολιτική και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που καλούμαστε να οικοδομήσουμε κρίνονται από το αν είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία λέγαμε.

Τι σας έλεγα το ’19; Είχα αναλάβει απέναντί σας τρεις κεντρικές δεσμεύσεις. Τις υλοποίησα; Για πάμε να δούμε: σας είχα πει ότι θα μειώσω φόρους και εισφορές. Κόψαμε πενήντα φόρους. Πενήντα φόρους. Μειώσαμε τις εργοδοτικές εισφορές, μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ, μειώσαμε τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή, μειώσαμε τη φορολογία στις επιχειρήσεις. Μηδενίσαμε τη φορολογία στις γονικές παροχές για να μπορείτε να μεταβιβάζετε την περιουσία σας στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας χωρίς πρόσθετη φορολόγηση. Και όλα αυτά τα κάναμε χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία.

Το δεύτερο που σας είχα πει είναι ότι θέλω να φέρω επενδύσεις και να δημιουργήσω νέες θέσεις εργασίας. Προσθέσαμε 300.000 θέσεις εργασίας μέσα από μία ανάπτυξη που τροφοδοτείται πια με επενδύσεις. Επενδύοντας στα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου.

Μόνο εδώ στην Κεφαλονιά -έβλεπα τα στοιχεία- δρομολογούνται επενδύσεις που πλησιάζουν τα 150 εκατομμύρια. Περισσότερα στον τουρισμό αλλά όχι μόνο. Αυτή είναι η ανάπτυξη την οποία θέλουμε και αυτή είναι και η ανάπτυξη η οποία τελικά θα μας επιτρέψει να μπορέσουμε και να έχουμε καλύτερους μισθούς, αλλά και να έχουμε επαρκή πλεονάσματα για να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία, να στηρίζουμε την υγεία, να στηρίζουμε την παιδεία.

Αν δεν αναπτύσσεται η οικονομία, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Σε περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης το κοινωνικό κράτος εξασθενεί. Το είδαμε εξάλλου την τελευταία δεκαετία. Άρα, ήμουν συνεπής και σε αυτή μου τη δέσμευση.

Το τρίτο που σας είπα είναι ότι θέλω μία πατρίδα ισχυρή και ασφαλή. Είχα πει ότι δεν δέχομαι η Ελλάδα να είναι «ξέφραγο αμπέλι». Πρέπει επιτέλους να προστατεύουμε τα σύνορά μας και το πετύχαμε. Μειώσαμε τις μεταναστευτικές ροές κατά 80%. Αν πάτε σήμερα να μιλήσετε στους φίλους σας, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, θα σας περιγράψουν μια τελείως διαφορετική κατάσταση από αυτή που επικρατούσε το 2019.

Και στη Μυτιλήνη και στη Χίο και στη Σάμο και στην Κω και στη Λέρο. Πρακτικά προσφυγικό πρόβλημα δεν υπάρχει πια για τα νησιά αυτά. Θωρακίσαμε τα σύνορά μας. Αποκρούσαμε τους εκβιασμούς της Τουρκίας. Ενισχύσαμε τις ένοπλές μας δυνάμεις, όπως είχαμε υποχρέωση να κάνουμε. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στα θέματα εθνικής κυριαρχίας. Και πάλι όμως, το κάναμε με σύνεση. Το κάναμε με υπευθυνότητα.

Σας είχα πει επίσης τότε ότι θα εκσυγχρονίσουμε το κράτος. Για θυμηθείτε λίγο τη ζωή σας πως ήταν πριν τον gov.gr; Πως ήταν; Να περιμένετε στις ουρές στα ΚΕΠ για την παραμικρή, πιο ασήμαντη συναλλαγή με το κράτος. 1,5 δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές έχουμε κάνει μέσω του gov.gr.

Όλα αυτά δεν είναι ασήμαντα. Είναι σημαντικές επιτυχίες που έγιναν παρά τις δυσκολίες και θέτουν, θα έλεγα, και το έδαφος πάνω στο οποίο πρέπει να κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Για το πώς θα αποκτήσουμε μια οικονομία που θα δώσει υψηλούς μισθούς. Αυτό είναι το πρώτο μέλημά μας.

Γιατί όπου και αν πάω, ειδικά τα νέα παιδιά μου λένε ότι οι μισθοί στη χώρα είναι ακόμα χαμηλοί και είναι αλήθεια. Οι μισθοί στη χώρα είναι ακόμα χαμηλοί. Κουβαλάμε δέκα χρόνια κρίσης ακόμα στην πλάτη μας. Πρέπει οι μισθοί να αυξηθούν. Μπορούμε να τους αυξήσουμε 25% σε μία τετραετία. Ο μέσος μισθός θα πάει στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950. Αλλά αυτό θα γίνει με επενδύσεις και με ανάπτυξη, όχι με δανεικά και πολιτικές οι οποίες έρχονται από το χθες.

Πρέπει να επενδύσουμε πιο ουσιαστικά στην Υγεία μας. Μιας και βρίσκομαι εδώ στην Κεφαλονιά, ξέρω και τις δυσκολίες που υπήρχαν στο νοσοκομείο, ξεμπλοκάραμε μεγάλες εκκρεμότητες σε σχέση με μια πολύ σημαντική δωρεά η οποία έχει γίνει. Πληροφορούμαι ότι τα τμήματα επειγόντων περιστατικών πια στο νοσοκομείο λειτουργούν και είναι υπερσύγχρονα. Έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες με τη ΜΕΘ, θα τις λύσουμε και αυτές. Έπρεπε να πάμε λίγο πιο γρήγορα στον τομέα αυτό. Και στο Ληξούρι θα αναβαθμίσουμε και θα ενισχύσουμε το νοσοκομείο.

Αλλά, ξέρετε, η υγεία δεν είναι μόνο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι μόνο το νοσοκομείο. Είναι και η πρωτοβάθμια υγεία, είναι και ο προσωπικός γιατρός. Είναι και οι προληπτικές εξετάσεις. Έχουμε πολλές γυναίκες σήμερα μαζί μας και γνωρίζουν οι γυναίκες, ότι από τα 50 και πάνω για πρώτη φορά ήρθε το κράτος και τους έστειλε ένα μήνυμα: «πηγαίνετε, κάντε προληπτική μαστογραφία». Πότε είχαν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα; Και η προληπτική μαστογραφία είναι αυτή που σώζει ζωές. Μέχρι σήμερα, προσέξτε, παραπάνω από 7.000 γυναίκες που διαγνώστηκαν με πρόωρο καρκίνου του μαστού, δεν γνώριζαν ότι είχαν καρκίνο του μαστού. Κι αν δεν είχε πάει το κράτος να τους πει, πηγαίνετε και κάντε αυτή την εξέταση, θα τον έβρισκαν σε προχωρημένο στάδιο, με πολύ κακή πρόγνωση στη συνέχεια για την υγεία τους.

Άρα η υγεία δεν είναι μόνο νοσοκομεία, είναι και πρωτοβάθμια, είναι και πρόληψη. Έχουμε ένα συνολικό σχέδιο για την Υγεία. Και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι, ότι για μένα το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα τεράστιο στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Και, επειδή, όλοι μας πια με την πανδημία αποκτήσαμε μεγάλη εμπειρία, να μου έχετε εμπιστοσύνη, αυτά που σας λέμε για την υγεία μπορούμε να τα κάνουμε πράξη.

Και βέβαια, οι επενδύσεις σε τοπικές υποδομές. Εδώ ο Δήμος από το Πρόγραμμα «Τρίτσης» διαχειρίζεται 18 εκατομμύρια. Είναι τεράστιο το ποσό. Δίκτυα ύδρευσης, αντικατάσταση από σωλήνες αμιάντου, σημαντικές αναπλάσεις.

Εδώ, το μουσείο σας τι είχε γίνει; Επειδή ακούω, γιατί μου στέλνουν κάποιοι υποψήφιοι κάποιες ωραίες ανοιχτές επιστολές, τις οποίες φροντίζω πάντα να τις διαβάζω. Ρωτώ λοιπόν τι έγινε με το μουσείο τα τέσσερα χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ; Απολύτως τίποτα. Εμείς ωριμάσαμε το έργο, 7 εκατομμύρια θα βάλουμε και θα ξαναφτιάξουμε το μουσείο. Δημοπρατείται άμεσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ποιος τα έκανε; Αυτή η κυβέρνηση δεν τα έκανε;

Το μόνιμο αίτημά σας ποιο ήταν ως προς τα μεγάλα έργα; Ο δρόμος. Λοιπόν, ο δρόμος θα δημοπρατηθεί πριν το τέλος του χρόνου. Περιμένουμε τις τελευταίες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις από τις αποκεντρωμένες, έχουν γίνει οι μελέτες. Είναι δέσμευσή μου προσωπική ότι ο δρόμος αυτός θα γίνει. Τα έργα τα οποία γίνονται στο λιμάνι. Η στήριξη των κτηνοτρόφων, αναφέρομαι σε έναν άλλο τομέα ο οποίος είναι σημαντικός για τον πρωτογενή τομέα εδώ στην Κεφαλονιά. Σημαντική στήριξη έχουμε δώσει στους κτηνοτρόφους σε όλη τη χώρα. Το ίδιο όφελος έχει και η Κεφαλονιά.

Όλα αυτά, λοιπόν, είναι σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία θα βοηθήσουν τελικά την ανάπτυξη του νησιού κι έρχονται και κουμπώνουν με το συνολικό όραμα το οποίο έχουμε για τη χώρα μας.

Θυμάστε πώς ήταν το αεροδρόμιο στην Κεφαλονιά πριν γίνει η μεγάλη επένδυση από το κράτος; Το θυμάστε και το γνωρίζετε καλύτερα. Θυμάστε ποιοι πολέμησαν αυτή την επένδυση, λέγοντας όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, στις συμβάσεις παραχώρησης; Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι ήταν.

Η επένδυση αυτή ολοκληρώθηκε, η Κεφαλονιά θα έχει φέτος -σας το υπογράφω- ρεκόρ αφίξεων. Ρεκόρ αφίξεων και θα κάνει ρεκόρ τουρισμού. Και βέβαια, ο τουρισμός είναι σημαντικός αιμοδότης για όλη την οικονομία. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την αναβάθμιση της εικόνας της χώρας. Δεν είναι η εικόνα της Ελλάδος του 2023 αυτή που ήταν το 2019. Και αυτό βοηθάει και την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και την προσέλκυση τελικά επισκεπτών. Και το όφελος τελικά είναι για την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά.

Αυτό το σχέδιό μας, λοιπόν, για μια Ελλάδα ισχυρή, ασφαλή, ευημερούσα είναι ένα σχέδιο το οποίο καταθέτουμε, φίλες και φίλοι, στην κρίση του ελληνικού λαού. Και μακάρι τις επόμενες 17 μέρες μέχρι τις εκλογές να μπορούμε να μιλήσουμε επί των πραγματικών προγραμμάτων και να συγκρίνουμε προγράμματα για να κάνουμε ουσιαστική κοστολόγηση.

Έρχεται η αντιπολίτευση και κάθε εβδομάδα ανεβάζει και το κόστος του προγράμματός της. Εμείς το εκτιμούμε ότι έχει ξεπεράσει ήδη τα 80 δισεκατομμύρια. Και το ενδιαφέρον είναι, πάμε και τους ρωτάμε, είχα ρωτήσει και εγώ ξέρετε τον κ. Τσίπρα στη Βουλή ένα απλό ερώτημα: Πόσο στοιχίζει σε βάση τετραετίας η δέσμευσή σου για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο; Δεν ήξερε να μου απαντήσει. Δεν ξέρουν, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν, οπότε μπορούν να τάξουν στους πάντες τα πάντα.

Εμείς, λοιπόν, όμως, επειδή ξέρουμε ότι θα κερδίσουμε, έχουμε μια άλλη αίσθηση ευθύνης απέναντί σας. Δεν μπορώ να στέκομαι εδώ και να σας λέω και να δεσμεύομαι για πράγματα τα οποία γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν θα κάνουμε πράξη. Γι’ αυτό και το πρόγραμμά μας είναι και μελετημένο και κοστολογημένο και δοκιμασμένο στη βάσανο της διακυβέρνησης σε δύσκολες συνθήκες.

Θέλω να ξέρετε, ότι αυτά τα οποία σας λέμε μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Θέλω να ξέρετε ότι, μετά από τέσσερα χρόνια στην πρωθυπουργία, αισθάνομαι πιο έμπειρος, πιο έτοιμος και τολμώ να πω ακόμα πιο ορεξάτος να κάνουμε το μεγάλο βήμα να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και μπορούμε να το πετύχουμε. Και είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν ακόμα μια φορά. Διότι αναρωτιέμαι, από την άλλη πλευρά τι ακριβώς υπάρχει ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης;

Εμείς είμαστε σαφείς, λέμε ότι θέλουμε να κυβερνήσουμε αυτοδύναμοι, γιατί η χώρα χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση που να μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις. Αυτό είχαμε τέσσερα χρόνια τώρα και η Ελλάδα πήγε μπροστά.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα ευφυολόγημα περί προοδευτικής διακυβέρνησης που μπορεί να είναι κυβέρνηση ηττημένων, μπορεί να είναι κυβέρνηση ανοχής, πλην όμως κανείς δεν έχει καταλάβει αν ο ένας μπορεί να συνεννοηθεί με τον άλλον και αν θέλουν τελικά καθ’ οποιοδήποτε τρόπο να συγκυβερνήσουν. Κάπου καραδοκεί και στη γωνία ο κ. Βαρουφάκης που θέλει να σας πάρει τα ευρώ και να σας τα κάνει «Δήμητρες».

Όλα αυτά δεν εκπέμπουν ακριβώς κυβερνητική σοβαρότητα. Γι’ αυτό και επιμένω τόσο πολύ στη σημασία της κάλπης της 21ης Μαΐου. Μου λένε διάφοροι: «Μα καλά αφού θα υπάρξει μάλλον και δεύτερη, θα πάμε στη δεύτερη κάλπη μάλλον, γιατί δεν θα προκύψει κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη;» Τους λέω: η κάλπη της 21ης Μαΐου θα τα κρίνει όλα». Ισχυρή Νέα Δημοκρατία το βράδυ της 21ης Μαΐου και οι εξελίξεις θα έχουν δρομολογηθεί, μην έχετε καμία αμφιβολία γι’ αυτό.

Θέλω, λοιπόν, να σας ζητήσω και πάλι, από τους παλιούς αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας, βλέπω πολλούς εδώ. Κατ’ αρχάς, να σας πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ», διότι εσείς κρατήσατε όρθια την παράταξη σε δύσκολες στιγμές.

Θέλω να καλωσορίσω όμως και τους νέους φίλους, αυτούς οι οποίοι συμπαρατάχθηκαν μαζί μας το 2019 σ’ αυτό το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα εκσυγχρονισμού και υπεύθυνου πατριωτισμού, αλλά θέλω να καλωσορίσω και πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι θα μας ψηφίσουν για πρώτη φορά. Υπάρχουν, είμαι σίγουρος, και ανάμεσά μας. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μας ψήφισαν το 2019. Μπορεί να φοβήθηκαν, να μην πίστεψαν αυτά τα οποία τους λέγαμε, οι οποίοι τώρα όμως είναι αποφασισμένοι να συστρατευθούν μαζί μας. Τους χρειαζόμαστε όλους.

Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι πανίσχυρη το βράδυ της 21ης Μαΐου και θα είναι. Και εδώ στη Κεφαλονιά είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα πετύχουμε το αποτέλεσμα. Είμαι διατεθειμένος να βάλω στοίχημα με όποιον θέλει, ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει και τις εννέα μονοεδρικές. Δέχομαι εδώ από τους αντιπάλους μας, αν θέλουν εδώ να στοιχηματίσουμε, αλλά για την Κεφαλονιά, ειδικά με την προσωπική σχέση με την οποία έχω με το νησί, με το προσωπικό μου ενδιαφέρον, θέλω να γνωρίζετε ότι μας ενδιαφέρουν όχι μόνο τα μεγάλα, μας ενδιαφέρουν τα μικρά.

Έχουμε ένα μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο μπορεί να λύνει και τοπικά προβλήματα, σε συνεργασία με τους Βουλευτές μας, με την Περιφέρεια, με την οποία έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Ο σκοπός μας και η ευθύνη μας είναι απλή. Θέλουμε να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες. Να έχετε δικαίωμα ο κάθε Έλληνας, ασχέτως του πού είναι, αν είναι σε νησί, αν είναι σε πόλη, να έχει τις ίδιες ευκαιρίες για προκοπή. Τα νέα παιδιά που είναι μαζί μας να ξέρουν ότι όταν θα τελειώσουν το σχολείο θα πάνε σε μια σχολή που θα πάρουν ένα πτυχίο το οποίο θα έχει αντίκρισμα και θα βρουν μία δουλειά της προκοπής, με καλό εισόδημα.

Αυτό είναι το όραμά μας για τη νέα γενιά. Όχι να τους τάζουμε είσοδο στα πανεπιστήμια, χωρίς ουσιαστικά καμία απολύτως προσπάθεια, με κατάργηση της ειδικής βάσης. Άρα για να πάνε σε μία σχολή από την οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αποφοιτήσουν, δεν τους εξυπηρετούμε με αυτόν τον τρόπο. Τους κοροϊδεύουμε, στάχτη στα μάτια τους πετάμε ουσιαστικά.

Αυτή, λοιπόν, την πολιτική θέλω να υπηρετήσω. Ζητώ τη δύναμή σας για να κάνουμε πράξη το όραμά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, σταθερά, τολμηρά, μόνο μπροστά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη και καλό αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ.

