Εκλογές - Μητσοτάκης από Κεφαλονιά: O χάρτης θα είναι συνολικά γαλάζιος

Σε συγκέντρωση πολιτών στο Ληξούρι μίλησε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για τις εκλογές και το κυβερνητικό έργο.



Την βεβαιότητα του ότι ο ελληνικός λαός θα εμπιστευθεί ξανά τη Νέα Δημοκρατία αξιολογώντας το έργο της, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Ληξούρι Κεφαλονιάς.

"Αν θέλουμε σταθερότητα, σιγουριά, να μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση ή αν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες και σε πειραματισμούς. Διότι, αυτό το οποίο βλέπω εγώ σήμερα, είναι να υπάρχει μόνο μία καθαρή πρόταση διακυβέρνησης: Η Νέα Δημοκρατία ισχυρή και νικήτρια στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Καμία άλλη εναλλακτική δεν φαίνεται να πείθει. Εμείς έχουμε μία πρόταση, τη θέτουμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Ζητούμε να αξιολογηθούμε για το έργο και το σχέδιό μας. Eίμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευθεί και πάλι" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε συνοπτικά στο κυβερνητικό έργο, έδωσε έμφαση στις προσπάθειες της κυβέρνησης να ανταπεξέλθει στις αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετώπισε, ενώ αναφέρθηκε και στα έργα που έγιναν στην τοπική κοινωνία.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κεντρική στόχευση για ανόρθωση της δημόσιας υγείας, και την ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ αναφερόμενος στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επικριτικός:

"Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να έρθω σε καμία αντιπαράθεση με τους κομματικούς μας αντιπάλους. Όλοι κρίνονται. Ο κ. Τσίπρας κατέθεσε χθες το πρόγραμμά του. Θεωρώ, ότι έχει τόση αξιοπιστία, όση όλων όσα είχε τάξει στο παρελθόν. Οι πολίτες θυμούνται πολύ καλά τι έλεγε στο παρελθόν και τι έκανε τελικά" είπε ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε:

"Εμείς θέλουμε να κριθούμε αυτοτελώς γι' αυτά τα οποία κάναμε αυτή την τετραετία και γι' αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία".

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο κυβερνητικό έργο στη δημόσια Υγεία μίλησε για το νοσοκομείο του Αργοστολίου, όπου τα νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών ήδη λειτουργούν και είναι υποδειγματικά, όπως είπε.

"Γιατί το λέω αυτό; Διότι, βλέπετε, ότι έχουμε σκοπό να επενδύσουμε συνολικά στη δημόσια υγεία. Αποτελεί μία κεντρική μου δέσμευση ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία της ουσιαστικής ανόρθωσης του ΕΣΥ. Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι πρέπει να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ποιοτική υγεία όπου και αν βρίσκεστε, ανάλογα με τις δομές τις οποίες έχουμε, τις οποίες πρέπει να στηρίξουμε. Και στα πλαίσια ενός πολύ φιλόδοξου προγράμματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει πολλές περισσότερες προσλήψεις, θα προσλάβουμε 10.000 νοσηλευτές και γιατρούς την επόμενη τετραετία για τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με παραπάνω πόρους για τα νοσοκομεία μας, για τα κέντρα υγείας. Αυτό που ήδη έγινε στο Αργοστόλι, ο εκσυγχρονισμός των τμημάτων επειγόντων περιστατικών, το πρώτο σημείο επαφής δηλαδή του πολίτη με το νοσοκομείο, θα γίνει σε 80 νοσοκομεία της χώρας, καθώς και 156 κέντρα υγείας θα μπορέσουν να ανακαινιστούν πλήρως" τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

"Οι τρεις δεσμεύσεις που υλοποιήθηκαν"

Αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιούργησαν οι κρίσεις και τόνισε ότι "όποτε χρειάστηκε η κοινωνία στήριξη, ήμασταν κοντά". Αναφέρθηκε στις επιστρεπτέες προκαταβολές που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας στις επιχειρήσεις και σημείωσε:

"Έπρεπε να πάρετε στήριξη, διότι αν δεν παίρνατε στήριξη, τα μαγαζιά θα έκλειναν, οι εργαζόμενοι θα έμεναν άνεργοι και δεν θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε την ανάπτυξη την οποία έχουμε πετύχει".

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η χώρα μας είναι από τους πρωταγωνιστές στην Ευρώπη στην ανάπτυξη και είπε ότι "η οικονομία μας πηγαίνει καλά και θα πηγαίνει καλύτερα και όσο η οικονομία μας πηγαίνει καλά και θα πηγαίνει καλύτερα, τόσο περισσότερα χρήματα θα υπάρχουν για την παιδεία, για την υγεία, για την πρόνοια, για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία".

"Υλοποιήσαμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα παρά τα μεγάλα και τα δύσκολα τα οποία μας έτυχαν. Είχα δεσμευτεί για τρία πολύ απλά πράγματα όταν ζήτησα την εμπιστοσύνη σας το 2019. Σας είχα πει ότι θέλω να μειώσω φόρους και εισφορές και, ναι, μείωσα τους φόρους και τις εισφορές για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Το γνωρίζετε όλοι καλύτερα από μένα. Σας είχα πει ότι θέλω να δημιουργήσω θέσεις εργασίας και να βάλω τη χώρα σε μια δυναμική τροχιά ανάπτυξης και να φέρω επενδύσεις. Μόνο στην Κεφαλονιά -προσέξτε, έβλεπα τα στοιχεία- δρομολογούνται επενδύσεις 150 εκατομμυρίων. Οι περισσότερες στον τουριστικό τομέα, αλλά όχι μόνο. Και οι αφίξεις πέρυσι ήταν 10% αυξημένες σε σχέση με το 2019 και φέτος προβλέπεται ακόμα καλύτερη χρονιά. Αυτό είναι εισόδημα για όλο το νησί και για τη στήριξη συνολικά της οικονομίας του νησιού. Όχι μόνο για τον τουρισμό, για τον πρωτογενή τομέα, για τις δράσεις πολιτισμού. Διότι έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς την περιφερειακή ανάπτυξη. Τήρησα, λοιπόν, και αυτή τη δέσμευσή μου.

Η τρίτη μου δέσμευση ήταν ότι θέλω μία χώρα ισχυρή και ασφαλή. Μία χώρα η οποία θα προστατεύει τα σύνορά της. Προστατεύσαμε τα σύνορα της πατρίδας με αποτελεσματικότητα. Έπαψε η πατρίδα μας, πια, να είναι «ξέφραγο αμπέλι». Εκπροσωπήσαμε, πιστεύω, με αξιοπρέπεια τη χώρα στο εξωτερικό, διεκδικήσαμε ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι θα μπορέσουν να κάνουν μια μεγάλη διαφορά τα επόμενα χρόνια. Ταμείο Ανάκαμψης 31 δισ. ευρώ, εγώ προσωπικά τα διαπραγματεύτηκα. Όχι 17 ώρες, 5 μέρες μάς πήρε, αλλά εξασφάλισα 31 δισ. ευρώ για την πατρίδα κι αυτά τα χρήματα πιάνουν τόπο παντού" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συγκέντρωση πολιτών στο Ληξούρι:

"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ γι' αυτή την πολύ θερμή υποδοχή.

Την προηγούμενη φορά που επισκέφθηκα το όμορφο νησί σας δεν είχα καταφέρει, λόγω πίεσης στο πρόγραμμα, να έρθω να σας δω στο Ληξούρι. Είχα δεσμευθεί, όμως, τότε, ότι στην επόμενη επίσκεψή μου θα έρθω να σας σφίξω το χέρι, να σας μιλήσω. Κι όπως ξέρετε τηρώ τις δεσμεύσεις μου, είμαι σήμερα μαζί σας και σας ευχαριστώ για τη δική σας θερμή ανταπόκριση.

Μνημόνευσε ο Πρόεδρος τις ιστορικές σχέσεις του πατέρα μου, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με την Κεφαλονιά. Είναι αλήθεια, ότι στενότατος συνεργάτης του υπήρξε ο αείμνηστος Νίκος Λιναρδάτος, ο οποίος πάντα μιλούσε με πολλή αγάπη για τον τόπο του και πιστεύω ότι έβαλε κι αυτός ένα λιθαράκι για πολλά πράγματα τα οποία έγιναν εκείνη την εποχή. Όμως, θέλω να γνωρίζετε ότι σήμερα έχετε μπροστά σας έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπά βαθιά την Κεφαλονιά, καθώς εδώ έχω περάσει παραπάνω από δέκα καλοκαίρια. Από τα 18 μου τουλάχιστον μέχρι τα 30 ερχόμουν ανελλιπώς για διακοπές στα Κουρκουμελάτα με πολύ καλούς φίλους από το νησί και έχω, πιστεύω, μια πολύ καλή γνώση των προβλημάτων αλλά και των σημαντικών αναπτυξιακών ευκαιριών που παρουσιάζονται εδώ στην Κεφαλονιά.

Δήμαρχε, πράγματι, νομίζω ότι έχεις δίκιο όταν λες ότι εμείς αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -κυρία Περιφερειάρχη- χωρίς να κοιτάμε χρώματα. Στηρίξαμε τους Δήμους και τις Περιφέρειες, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εσείς είστε το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος. Κι αν εσείς έχετε επαρκή χρηματοδοτικά εργαλεία τελικά θα μπορέσετε να κάνετε τη ζωή των δημοτών σας καλύτερη.

Η Κεφαλονιά χτυπήθηκε από μια σειρά από καταστροφές, οι πληγές του σεισμού του 2014 δυστυχώς δεν γιατρεύτηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση με την ταχύτητα την οποία θα έπρεπε και βέβαια έπρεπε να προσθέσουμε και σε αυτό μία πρωτοφανή φυσική καταστροφή, αυτή του Ιανού.

Θέλω να ξέρετε ότι ουδέποτε το κράτος έχει κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα για την αποκατάσταση των ζημιών. Δεν λέω ότι τα κάναμε όλα τέλεια, δεν λέω ότι έγιναν όλα με τους ρυθμούς και τις ταχύτητες που οι πολίτες μπορεί να προσδοκούσαν. Αλλά σίγουρα έχουμε πετύχει μία σημαντικότατη βελτίωση στην ανταπόκριση του κράτους, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση ότι όταν χτυπάει μία μεγάλη φυσική καταστροφή το κράτος τελικά θα είναι κοντά και θα είναι αρωγός.

Αυτό κάναμε και ο Δήμαρχος ξέρει ότι έχει εξασφαλίσει σημαντικούς πόρους από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Γίνονται έργα σημαντικά, έργα αγροτικής οδοποιίας, για παράδειγμα, που δεν είχαν γίνει ποτέ στην έκταση αυτή, εδώ στον Δήμο σας, για να καλύψουμε και τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα. Υπάρχουν, όμως, ακόμα προκλήσεις για την επόμενη μέρα. Κάνατε μία αναφορά στο νοσοκομείο σας και θέλω να ξέρετε ότι θα στηρίξουμε το νοσοκομείο σας. Είναι ένα μικρό νοσοκομείο αλλά μπορεί να γίνει ένα υπόδειγμα μικρού νοσοκομείου όπως το οραματιζόμαστε, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού. Και αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο την έμφαση την οποία θέλουμε να δώσουμε σε μια ποιοτική δημόσια υγεία για όλες και για όλους.

Το ίδιο ισχύει και για το νοσοκομείο του Αργοστολίου, το οποίο είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ στην προηγούμενή μου επίσκεψη. Με χαρά πληροφορήθηκα ότι τα νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών ήδη λειτουργούν και είναι υποδειγματικά. Γιατί το λέω αυτό; Διότι, βλέπετε, ότι έχουμε σκοπό να επενδύσουμε συνολικά στη δημόσια υγεία. Αποτελεί μία κεντρική μου δέσμευση ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία της ουσιαστικής ανόρθωσης του ΕΣΥ.

Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι πρέπει να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ποιοτική υγεία όπου και αν βρίσκεστε, ανάλογα με τις δομές τις οποίες έχουμε, τις οποίες πρέπει να στηρίξουμε. Και στα πλαίσια ενός πολύ φιλόδοξου προγράμματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει πολλές περισσότερες προσλήψεις, θα προσλάβουμε 10.000 νοσηλευτές και γιατρούς την επόμενη τετραετία για τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με παραπάνω πόρους για τα νοσοκομεία μας, για τα κέντρα υγείας. Αυτό που ήδη έγινε στο Αργοστόλι, ο εκσυγχρονισμός των τμημάτων επειγόντων περιστατικών, το πρώτο σημείο επαφής δηλαδή του πολίτη με το νοσοκομείο, θα γίνει σε 80 νοσοκομεία της χώρας, καθώς και 156 κέντρα υγείας θα μπορέσουν να ανακαινιστούν πλήρως.

Μέσα στις παρεμβάσεις, επαναλαμβάνω, που θα στηρίξουμε είναι και ο πλήρης εκσυγχρονισμός του δικού σας νοσοκομείου εδώ στο Ληξούρι. Αλλά δεν είναι μόνο οι παρεμβάσεις τις οποίες θέλουμε να κάνουμε στην υγεία. Το θέμα των εργατικών κατοικιών το γνωρίζουμε καλά και πιστεύω ότι έχουμε δρομολογήσει μια επίλυση για ένα πρόβλημα το οποίο χρονίζει. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα το έργο της εκβάθυνσης του λιμανιού. Χρειαζόμαστε από ό,τι καταλαβαίνω μια μονάδα αφαλάτωσης η οποία θα μπορεί να εξασφαλίζει ότι θα έχετε ικανές ποσότητες νερού, πόσιμου νερού για τις ανάγκες γενικά του δήμου σας.

Να κάνω μια ξεχωριστή μνεία στη δουλειά την οποία κάνουμε στο κοινωνικό πεδίο, στις δομές που έχετε εδώ, τις πολύ σημαντικές δομές που έχετε για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία. Έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στο κοινωνικό μας πρόσωπο και αυτές είναι πρωτοβουλίες τις οποίες θέλουμε να συνεχίσουμε.

Σας μίλησα, όπως βλέπετε, για τα σχέδιά μας για το μέλλον, διότι πράγματι θα ήθελα αυτή η προεκλογική εκστρατεία, έως ότου ολοκληρωθεί την 21η Μαΐου, να είναι μια εκστρατεία για την οποία πραγματικά θα μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να έρθω σε καμία αντιπαράθεση με τους κομματικούς μας αντιπάλους. Όλοι κρίνονται. Ο κ. Τσίπρας κατέθεσε χθες το πρόγραμμά του. Θεωρώ, ότι έχει τόση αξιοπιστία, όση όλων όσα είχε τάξει στο παρελθόν. Οι πολίτες θυμούνται πολύ καλά τι έλεγε στο παρελθόν και τι έκανε τελικά.

Εμείς θέλουμε να κριθούμε αυτοτελώς γι' αυτά τα οποία κάναμε αυτή την τετραετία και γι' αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία. Και πράγματι, ο Πρόεδρος είχε δίκιο όταν είπε, ότι αυτή την τετραετία μάς έτυχαν πολλά. Και σίγουρα κι εγώ όταν εκλέχθηκα Πρωθυπουργός της χώρας τον Ιούλιο του 2019, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι στη διάρκεια της θητείας μου θα έπρεπε να αντιμετωπίσω μία πανδημία, μία μεταναστευτική εισβολή, έναν πόλεμο στην Ουκρανία, μία εισαγόμενη κρίση ακρίβειας. Μας έτυχαν πολλά, είμαι, όμως, υπερήφανος γιατί κρατήσαμε τη χώρα ασφαλή, το τιμόνι της χώρας σταθερό και η Ελλάδα είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ' ό,τι ήταν το 2019.

Όποτε χρειάστηκε η κοινωνία στήριξη, ήμασταν κοντά. Αναφέρθηκε ο Πρόεδρος στις επιστρεπτέες προκαταβολές που δώσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όλοι οι μαγαζάτορες, όλος ο εμπορικός κόσμος εδώ του Ληξουρίου, της Κεφαλονιάς. Έπρεπε να πάρετε στήριξη, διότι αν δεν παίρνατε στήριξη, τα μαγαζιά θα έκλειναν, οι εργαζόμενοι θα έμεναν άνεργοι και δεν θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε την ανάπτυξη την οποία έχουμε πετύχει.

Είμαστε πια από τους πρωταγωνιστές στην Ευρώπη στην ανάπτυξη και είμαι πολύ υπερήφανος γι' αυτό. Η οικονομία μας πηγαίνει καλά και θα πηγαίνει καλύτερα και όσο η οικονομία μας πηγαίνει καλά και θα πηγαίνει καλύτερα, τόσο περισσότερα χρήματα θα υπάρχουν για την παιδεία, για την υγεία, για την πρόνοια, για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία. Αυτό είναι το κεντρικό μας στοίχημα και αυτό μπορέσαμε και το πετύχαμε παρά τις δυσκολίες. Υλοποιήσαμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα παρά τα μεγάλα και τα δύσκολα τα οποία μας έτυχαν.

Είχα δεσμευτεί για τρία πολύ απλά πράγματα όταν ζήτησα την εμπιστοσύνη σας το 2019. Σας είχα πει ότι θέλω να μειώσω φόρους και εισφορές και, ναι, μείωσα τους φόρους και τις εισφορές για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Το γνωρίζετε όλοι καλύτερα από μένα. Σας είχα πει ότι θέλω να δημιουργήσω θέσεις εργασίας και να βάλω τη χώρα σε μια δυναμική τροχιά ανάπτυξης και να φέρω επενδύσεις. Μόνο στην Κεφαλονιά -προσέξτε, έβλεπα τα στοιχεία- δρομολογούνται επενδύσεις 150 εκατομμυρίων. Οι περισσότερες στον τουριστικό τομέα, αλλά όχι μόνο. Και οι αφίξεις πέρυσι ήταν 10% αυξημένες σε σχέση με το 2019 και φέτος προβλέπεται ακόμα καλύτερη χρονιά. Αυτό είναι εισόδημα για όλο το νησί και για τη στήριξη συνολικά της οικονομίας του νησιού. Όχι μόνο για τον τουρισμό, για τον πρωτογενή τομέα, για τις δράσεις πολιτισμού. Διότι έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς την περιφερειακή ανάπτυξη. Τήρησα, λοιπόν, και αυτή τη δέσμευσή μου.

Η τρίτη μου δέσμευση ήταν ότι θέλω μία χώρα ισχυρή και ασφαλή. Μία χώρα η οποία θα προστατεύει τα σύνορά της. Προστατεύσαμε τα σύνορα της πατρίδας με αποτελεσματικότητα. Έπαψε η πατρίδα μας, πια, να είναι «ξέφραγο αμπέλι». Εκπροσωπήσαμε, πιστεύω, με αξιοπρέπεια τη χώρα στο εξωτερικό, διεκδικήσαμε ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι θα μπορέσουν να κάνουν μια μεγάλη διαφορά τα επόμενα χρόνια. Ταμείο Ανάκαμψης 31 δισ. ευρώ, εγώ προσωπικά τα διαπραγματεύτηκα. Όχι 17 ώρες, 5 μέρες μάς πήρε, αλλά εξασφάλισα 31 δισ. ευρώ για την πατρίδα κι αυτά τα χρήματα πιάνουν τόπο παντού.

Το νέο μουσείο στο Αργοστόλι, 7 εκατομμύρια, θα γίνει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλα μας τα σχολεία, από την Ε' δημοτικού μέχρι την Γ' λυκείου θα αποκτήσουν διαδραστικούς πίνακες, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να έχουν μία τελείως διαφορετική εμπειρία της σύγχρονης διαδικασίας εκμάθησης, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Δύο παραδείγματα μόνο, πώς κάτι το οποίο συμβαίνει στις Βρυξέλλες τελικά μπορεί να αφορά όλες και όλους σας.

'Αρα, εμείς σήμερα προσεγγίζουμε αυτή την εκλογική μάχη με τη βεβαιότητα ότι ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και γι' αυτό κι όταν σας μιλάμε για το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία έχουμε μεγάλη βεβαιότητα ότι μπορούμε να το υλοποιήσουμε.

Η κεντρική μας δέσμευση είναι απλή: θέλουμε η οικονομία να αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θέλουμε να πετύχουμε αύξηση στους μισθούς 25% σε μία τετραετία και μπορούμε να το πετύχουμε. Όπως αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό από τα 650 στα 780 ευρώ, έτσι μπορούμε να τον πάμε από τα 780 στα 950 ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. Και το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις συντάξεις.

Όσο πιο γρήγορα αναπτύσσεται η οικονομία, τόσο πιο γρήγορα θα αυξάνονται και οι συντάξεις. Θα κάνουμε και προβλέψεις άλλες για τους συνταξιούχους, να σας δίνεται η δυνατότητα, αν το θέλουν οι συνταξιούχοι να δουλεύουν, να μπορούν να δουλεύουν χωρίς να έχουν τόσο πρόσθετο κόστος στη σύνταξή τους. Έχουμε σήμερα, εξάλλου, ανάγκη σε πολλές περιοχές, έχουμε το ανάποδο πρόβλημα από αυτό που είχαμε στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους. 'Αρα και για τους συνταξιούχους να ξέρετε ότι θα έχετε και καλύτερες συντάξεις.

Και για όσους είναι ακόμα δέσμιοι της προσωπικής διαφοράς Κατρούγκαλου, ένα μπορώ να σας πω: ότι όπως σας στηρίξαμε τώρα, έτσι θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε αυτούς οι οποίοι δεν θα έβλεπαν αυξήσεις στις συντάξεις τους λόγω της προσωπικής διαφοράς Κατρούγκαλου, ειδικά τους χαμηλοσυνταξιούχους. Μέχρι αυτή η προσωπική διαφορά να σβήσει οριστικά.

Ξέρετε ότι μια από τις πιο επώδυνες και τραυματικές εμπειρίες του τρίτου μνημονίου που έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου που «πετσόκοψε» τις συντάξεις.

Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα αποκαταστήσουμε τις αδικίες οι οποίες έγιναν. Όμως, προσέξτε, από εμένα δεν πρόκειται να ακούσετε δεσμεύσεις τις οποίες την επόμενη μέρα δεν μπορώ να υλοποιήσω. Θα ήταν πολύ ανέντιμο να έρθω εδώ και να σας πω πράγματα τα οποία γνωρίζω ότι δεν μπορούν να γίνουν. Και είναι διπλά προσβλητικό, πιστεύω, για τους πολίτες, αυτοί οι οποίοι σας έκοψαν τις συντάξεις, πετσόκοψαν τη μεσαία τάξη και την τσάκισαν στους φόρους, να έρχονται τώρα να λένε ότι θα κάνουν ακριβώς τα ανάποδα από αυτά τα οποία έκαναν την προηγούμενη τετραετία.

Αλλά, πάλι σας είπα, δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ πολύ με αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, με ενδιαφέρει να δώσω μεγαλύτερη έμφαση σε αυτά τα οποία θα κάνουμε εμείς.

Οικονομία, υγεία, καλύτερο κράτος, ψηφιοποίηση παντού, αξιολόγηση παντού. Επιμένω πολύ, ξέρετε, στην έννοια της αξιολόγησης, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την απόδοση του κράτους σε όλα τα επίπεδα.

Είδατε την επανάσταση η οποία έχει ήδη γίνει με το gov.gr. Αυτή η επανάσταση πρέπει να εξαπλωθεί παντού και το κράτος να γίνει ψηφιακό σε όλες του τις εκφάνσεις.

Και, βέβαια, να κάνω μια ξεχωριστή μνεία στις πολιτικές μας για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Για πρώτη φορά η χώρα απέκτησε ένα συγκροτημένο σχέδιο για τα άτομα με αναπηρία -δεν το είχε ποτέ σε επίπεδο οριζόντιων πολιτικών- το οποίο υλοποιούμε ξεπερνώντας χρόνιες δυσκολίες.

Προσωπικός Βοηθός. Ξέρετε πόσο σημαντικός είναι ο Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με βαριά αναπηρία. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα, το βάρος το οποίο επιφορτίζεται μια οικογένεια η οποία τώρα θα μπορέσει να έχει έναν άνθρωπο δίπλα στο άτομο με αναπηρία, να το βοηθάει, αλλά και ο ανάπηρος να μπορεί να χτίσει τη ζωή του, να διεκδικήσει τις δικές του φιλοδοξίες.





Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά προγράμματα. Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης παντού εκεί που τις χρειαζόμαστε, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο άγχος από το γονιό, ο οποίος έχει ένα παιδί με αναπηρία, να ξέρει ότι αυτό το παιδί κάπως θα μπορεί να είναι ασφαλές σε περίπτωση που ο γονιός φύγει από τη ζωή.

Όλα αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Και για αυτά τα προβλήματα πρέπει να μιλήσουμε, όχι για τα πολλά διαδικαστικά τα οποία μας ρωτούν οι δημοσιογράφοι.

Ξέρετε, συχνά πηγαίνω σε συνεντεύξεις και μας ρωτάνε διάφορα θέματα και αναρωτιέμαι, τελικά, αυτά που μας ρωτάνε οι δημοσιογράφοι είναι αυτά τα οποία απασχολούν την κοινωνία; Η απάντηση είναι πως όχι. Αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει είναι πώς θα έχετε καλύτερο εισόδημα, πώς τα παιδιά σας θα έχουν καλύτερες δουλειές, τι θα γίνει με την υγεία εδώ στο Ληξούρι, στο Αργοστόλι, πώς θα αισθάνεστε όταν θα πάτε σε ένα νοσοκομείο και θα έχετε μια αξιοπρεπή πρόσβαση στην υγεία. Τι θα κάνει ο αγρότης με τη σοδειά του. Τι θα γίνει αν μας πέσει στο κεφάλι μία φυσική καταστροφή.

Αυτά είναι τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες και για αυτά πρέπει να μιλήσουμε και για αυτά εμείς έχουμε απαντήσεις. Τα κάναμε όλα τέλεια; Όχι. Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα σας πει ότι και λάθη έγιναν και αστοχίες υπήρξαν. Τις αναγνώρισα όμως, πάντα με θάρρος και όποτε έγιναν λάθη, βγήκα πρώτος μπροστά, ανέλαβα την ευθύνη και είπα: «χρέος μου είναι να τα διορθώσω».

Έχουμε όμως -και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό- έχουμε γίνει πολύ πιο έμπειροι πια και πολύ πιο σίγουροι. Έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας και πράγματι το δίλημμα σε αυτήν την κάλπη που έρχεται είναι πολύ απλό.

Αν θα συνεχίσουμε στο δρόμο της προκοπής, στο δρόμο της περαιτέρω περικοπής των φόρων, της αύξησης των συντάξεων, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, των περισσότερων επενδύσεων ή θα γυρίσουμε πίσω σε μία εποχή υπερφορολόγησης και δανεικών, τα οποία κάποια στιγμή τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα κληθούν να τα ξεπληρώσουν.

Αν θα συνεχίσουμε σε μία πορεία όπου η χώρα θα προστατεύει τα σύνορά της ή θα ξαναγίνουμε «ξέφραγο αμπέλι». Αν θα είμαστε μία χώρα που η φωνή της θα μετράει στην Ευρώπη ή θα κάνουμε άλλου είδους τριτοκοσμικές αναζητήσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Και, τελικά, αν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την πορεία της χώρας. Αν θέλουμε σταθερότητα, σιγουριά, να μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση ή αν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες και σε πειραματισμούς. Διότι, αυτό το οποίο βλέπω εγώ σήμερα, είναι να υπάρχει μόνο μία καθαρή πρόταση διακυβέρνησης: Η Νέα Δημοκρατία ισχυρή και νικήτρια στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Καμία άλλη εναλλακτική δεν φαίνεται να πείθει. Εμείς έχουμε μία πρόταση, τη θέτουμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Ζητούμε να αξιολογηθούμε για το έργο και το σχέδιό μας.

Eίμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευθεί και πάλι. Και είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες της Κεφαλονιάς θα μας ξαναδώσουν, με μεγαλύτερη διαφορά από αυτή που είχαμε το 2019, τη μονοεδρική της Κεφαλονιάς, όπως είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε και τις εννέα μονοεδρικές και ότι ο χάρτης της πατρίδας μας θα γίνει συνολικά γαλάζιος και θα μπορέσουμε να κάνουμε και ευχάριστες εκπλήξεις εκεί που δεν ήμασταν πρώτοι στις προηγούμενες εκλογές.

Θα μας εκπλήξει ευχάριστα το αποτέλεσμα των εκλογών. Το αισθάνομαι όπου πηγαίνω, τη δυναμική του κόσμου, την ανάγκη αυτή τη στιγμή να συστρατευθούν μαζί μας και πολίτες οι οποίοι δεν μας είχαν στηρίξει στο παρελθόν. Είναι πολλοί αυτοί. Όπου πηγαίνω βλέπω συμπολίτες μας που έρχονται και μου λένε: «δεν είχαμε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, θα το κάνουμε τώρα για πρώτη φορά». Και αυτό είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης και σε εμένα προσωπικά, και στην κυβέρνησή μας. Και είμαι σίγουρος ότι και η Κεφαλονιά θα στείλει το βράδυ της 21ης Μαΐου ένα ισχυρό μήνυμα: τολμηρά, σταθερά, μπροστά, με τη Νέα Δημοκρατία πρωταγωνίστρια. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, για μία ισχυρή αυτοδύναμη Ελλάδα.

Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και καλό αγώνα. 17 μέρες έμειναν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ"

Η μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κεφαλονιά, με το κυβερνητικό αεροσκάφος προκάλεσε την ενόχληση του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Πόπης Τσαπανίδου, αναφέρεται «Ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεί το κρατικό αεροσκάφος, για τις προεκλογικές του περιοδείες. Τον λογαριασμό τον πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι η χώρα του ανήκει και αυτό δεν κρύβεται. Στις 21 Μαΐου λέμε «Ως εδώ» στην αλαζονεία και την οικογενειοκρατία».

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Άκης Σκέρτσος, ερωτηθείς σχετικά απάντησε «Δεν γνωρίζω αν το έχει χρησιμοποιήσει. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός της χώρας μέχρι τις 21 Μαΐου και κάποιες μέρες αργότερα, μέχρι να υπάρξει διάλυση της Βουλής, οπότε μπορεί να κάνει χρήση όλων των κρατικών μέσων».

Ανταπαντώντας, η κ. Τσαπανίδου, σχολίασε «Ενώ οι φωτογραφίες του κρατικού αεροσκάφους από την περιοδεία Μητσοτάκη στην Κεφαλονιά έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, ο κ. Σκέρτσος είπε πως δήθεν δεν γνωρίζει αν ισχύει. Ποιον κοροϊδεύει ο κ. Σκέρτσος; Βέβαια στη συνέχεια είπε με κυνισμό ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός μέχρι τις 21 Μαΐου και μπορεί να κάνει ότι θέλει. Σαν να του ανήκει η χώρα! Ευτυχώς από τις 22 Μαΐου και μετά δε θα μπορεί πια να κάνει ότι θέλει».

