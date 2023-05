Κόσμος

Σερβία: 21χρονος πυροβόλησε και σκότωσε περαστικούς μέσα από το αυτοκίνητο του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή αναζητώντας τον δράστη.

Νέο αιματοκύλισμα, με οχτώ νεκρούς σε δύο χωριά της Σερβίας περίπου 46 χιλιόμετρα νότια του Βελιγραδίου, εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, νεαρός 21 ετών σκόρπισε τον θάνατο στα χωριά Ντούμπονα και Σέπσιν, πυροβολώντας με αυτόματο όπλο αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητο του.

Sirbistan Mladenovac`ta sehirde dolanan biri rasgele etrafa ates aciyor... Cocuklar dahil 7 kisiyi katletti

13 kisiyide yaraladi...

Supheli kacti,polis kusatti onu...

Teslim olmayi red ediyor,polisle catisiyor///#Serbia pic.twitter.com/z6H8x23jDO — | | ??????????? | | ??a ??????? - ??a ?????? (@1917CCCP2) May 5, 2023

Το τηλεοπτικό δίκτυο Nova S μεταδίδει ότι μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος οκτώ ανθρώπων και ο τραυματισμός άλλων δεκαπέντε.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμα πιο βαρύς.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή αναζητώντας τον δράστη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε και περικυκλώθηκε από την αστυνομία κοντά στην κωμόπολη Μάλι Ποζάρεβατς. Όμως αρνείται να παραδοθεί και ανταλλάσσει πυρά με αστυνομικούς.