Ρεύμα - Φυσικό αέριο - Πετρέλαιο: Ποιο είναι το φθηνότερο για τα νοικοκυριά (παραδείγματα)

Φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα. Ποια ήταν η φθηνότερη επιλογή του χειμώνα.

Σημαντικά φθηνότερο σε σχέση με το πετρέλαιο και την ηλεκτρική ενέργεια παραμένει το φυσικό αέριο, παρά τις ανατιμήσεις της προηγούμενης περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε χθες ο γενικός διευθυντής της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας Γιάννης Μητρόπουλος, οι οικιακοί πελάτες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο εξασφάλισαν εξοικονόμηση 14% σε σχέση με το πετρέλαιο, ενώ για ένα εστιατόριο η εξοικονόμηση (σε σχέση με το ρεύμα) είναι 46% και για έναν φούρνο που χρησιμοποιεί πετρέλαιο κίνησης, φθάνει στο 17%.

Σωρευτικά την τελευταία δεκαετία η εξοικονόμηση για ένα νοικοκυριό που θερμαίνεται με φυσικό αέριο, σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι 3.500 ευρώ και για μια μέση πολυκατοικία 18.000 ευρώ.

"Το φυσικό αέριο παραμένει η πιο ανταγωνιστική λύση. Στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά υπάρχει πολύ φυσικό αέριο, δεν υπάρχει πλέον ρίσκο εφοδιασμού", ανέφερε ο κ. Μητρόπουλος.

Η απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης πριν λίγους μήνες ήταν πρόσκαιρη, ενώ λίγα ήταν τα νοικοκυριά που επέστρεψαν στο πετρέλαιο.

Αναφερόμενος στα θέματα της αγοράς ενέργειας ο κ. Μητρόπουλος τόνισε ότι 7 στους 10 πελάτες συνολικά στην αγορά πληρώνουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προκειμένου να έχουν την έκπτωση συνέπειας, καθώς οι καταναλωτές είναι πλέον πολύ ευαισθητοποιημένοι σε θέματα τιμής.

Το υπόλοιπο 30% είτε μπαίνει σε διακανονισμούς και εξοφλεί σταδιακά τις οφειλές του είτε ανήκει στους λεγόμενους "ενεργειακούς τουρίστες" που μετακινούνται από την μια εταιρεία στην άλλη αφήνοντας χρέη και αξιοποιώντας το γεγονός ότι ο προμηθευτής δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να δώσει εντολή αποκοπής ενός πελάτη για χρέη , εφόσον αυτός έχει μετακινηθεί σε άλλο πάροχο. Σύμφωνα με τον κ. Μητρόπουλο, εκτιμάται ότι τα χρέη που έχουν συσσωρευθεί από τους "ενεργειακούς τουρίστες" κυμαίνονται στα 300-400 εκατ. Ευρώ. Αρκετές εταιρείες έχουν επιλέξει πολιτική άμεσης (μετά από 2 ανεξόφλητους λογαριασμούς) αποκοπής λόγω χρεών ενώ παράλληλα προχωρά η δημιουργία του λεγόμενου "Ενεργειακού Τειρεσία" μεταξύ των προμηθευτών ώστε να αντιμετωπίζονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές π.χ. με αυξημένες εγγυήσεις για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας.

H Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας παρουσίασε το 2022 αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 120% και των καθαρών κερδών κατά 130% ενώ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε αύξηση 10% στο μερίδιό της το πρώτο τρίμηνο του 2023 καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στους εναλλακτικούς προμηθευτές (εκτός εταιρειών παραγωγής) με μερίδιο 3,50% στη μέση και χαμηλή τάση.

«Κλείνοντας την περίοδο θέρμανσης και με την στήριξη του μετόχου μας, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, το φυσικό αέριο παρέμεινε η πλέον ανταγωνιστική επιλογή για θέρμανση και επαγγελματική χρήση με διψήφια ποσοστά εξοικονόμησης. Στο Φυσικό Αέριο δουλεύουμε καθημερινά, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, σε καινοτόμες υπηρεσίες για τους πελάτες, με συνέπεια στην τιμολογιακή μας πολιτική και εκείνοι μας ανταμείβουν με το να παραμένουμε η πρώτη τους επιλογή. Το Φυσικό Αέριο μετασχηματίζεται σε μία εταιρεία υπηρεσιών καινοτομίας προς όφελος της κοινωνίας», τόνισε ο κ. Μητρόπουλος.

