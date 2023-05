Life

Η Άμπερ Χερντ μετακόμισε στην Ισπανία

Η Αμερικανίδα ηθοποιός επέλεξε να εγκαταλείψει προσωρινά το Χόλυγουντ μετά την πολύκροτη δίκη με τον Τζόνι Ντεπ.

Μετά την πολύκροτη δίκη με τον πρώην σύζυγό της, Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) η Αμερικανίδα ηθοποιός Άμπερ Χερντ (Αmber Heard) φέρεται να έχει μετακομίσει στη Μαδρίτη για να μεγαλώσει απερίσπαστη την κόρη της Oonagh που απέκτησε μέσω παρένθετης μητέρας τον Ιούλιο του 2021.

«Μπορώ να αποκαλύψω ότι η Χέρντ εγκατέλειψε το Χόλυγουντ και μετακόμισε αθόρυβα στην Ισπανία με τη μικρή της κόρη» δήλωσε η Alison Boshoff σε δημοσίευμά της στην Dailymail με την ηθοποιό να ζει σε ένα νέο σπίτι έξω από τη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο ένας στενός φίλος της Χερντ είπε: «Μιλάει Ισπανικά και είναι χαρούμενη εκεί, μεγαλώνοντας την κόρη της μακριά από την δημοσιότητα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάσημη ηθοποιός πούλησε την έπαυλή της στο Yucca Valley στην Καλιφόρνια τον Ιούλιο του 2022 για 1,1 εκατομμύρια δολάρια. «Δεν νομίζω ότι βιάζεται να επιστρέψει στη δουλειά ή στο Χόλυγουντ, αλλά πιθανότατα θα επιστρέψει όταν έρθει η ώρα και το κατάλληλο πρότζεκτ», δήλωσε η ίδια πηγή.

Tον περασμένο Οκτώβριο ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε μαζί με την φίλη της Ιβ Μπάρλοου (Eve Barlow) σε παραλία της Μαγιόρκα με τα ξένα δημοσιεύματα να σημειώνουν ότι είχε νοικιάσει σπίτι στην περιοχή.

