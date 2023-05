Κόσμος

Δυτική Όχθη: Νεκροί Παλαιστίνιοι σε ισραηλινή επιδρομή

Ακόμα δύο νέοι άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τα πυρά των Ισραηλινών στρατιωτών.

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σήμερα, όπως ανακοίνωσαν το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας και ο ισραηλινός στρατός.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιδρομή για τη σύλληψη προσώπων που θεωρήθηκαν ύποπτα για επίθεση με πυρά κατά Ισραηλινών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Οι δύο ένοπλοι δέχθηκαν πυρά και σκοτώθηκαν αφού επιχείρησαν να διαφύγουν από το σημείο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι οι δύο άνδρες ήταν ηλικίας 22 ετών και ότι έχασαν τη ζωή τους λόγω τραυμάτων από σφαίρες στο στήθος, τον λαιμό και την κοιλιακή χώρα.

