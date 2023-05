Κοινωνία

Θρακομακεδόνες: Φυγόποινος έμενε σε βίλα με…φύλαξη (εικόνες)

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε έναν άνδρα που είχε και στο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές, από τις οποίες διέφευγε.

Κρυμμένος σε καβάτζα τριώροφης βίλας βρέθηκε 48χρονος φυγόποινος, ο οποίος συνελήφθη.

Ο εν λόγω είχε καταδικαστεί για εμπλοκή σε λαθρεμπόριο τσιγάρων, ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία απαριθμούσε 80 μέλη.

Ο συλληφθείς κατοικούσε σε τριώροφη βίλα στους Θρακομακεδόνες και τρία άτομα ανά οκτάωρο του παρείχαν προστασία, καθώς είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του.

Μάλιστα κυκλοφορούσε με θωρακισμένο όχημα.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες (5-5-2023) στους Θρακομακεδόνες, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 48χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινής κάθειρξης -8- ετών και χρηματική ποινή -1.314.506- ευρώ για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και για λαθρεμπορία.

Σε βάρος του 48χρονου και 54χρονου αλλοδαπού σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 48χρονος είχε ηγετικό ρόλο σε πολυμελή εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας επιδίδονταν στην εισαγωγή λαθραίων καπνικών προϊόντων από χώρες του εξωτερικού και εν συνεχεία, τα εμπορεύονταν τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και σε χώρες του εξωτερικού.

Έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του στους Θρακομακεδόνες, βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα και στην κατοχή του 54χρονου, που βρισκόταν στην οικία και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 13 φυσίγγια,

κοντόκαννη καραμπίνα,

γεμιστήρες,

69 φυσίγγια και

15 φυσίγγια καραμπίνας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

