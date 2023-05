Πολιτική

Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: άγνωστοι τοποθέτησαν κρεμάλες στο εκλογικό κέντρο στην Κόρινθο (εικόνες)

Τι καταγγέλει μέσα από ανάρτηση η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για το περιστατικό.

Με τον χρόνο προς τις εκλογές να μετρά αντίστροφα, η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην Κόρινθο, έκανε μια καταγγελία μέσω κοινωνικών δικτύων, καθώς άγνωστοι τοποθέτησαν κρεμάλες στις αφίσες με τον Αλέξη Τσίπρα και άλλους βουλευτές του κόμματος στο εκλογικό κέντρο.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανάρτηση που έχει και φωτογραφίες από το περιστατικό, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως "Ο δημοκρατικός κόσμος της Κορινθίας θα σταθεί ανάχωμα στην τρομοκρατία από όπου κι αν προέρχεται".

Αναλυτικά η δημοσίευση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κορινθίας:

"Το σύστημα διαπλοκής και αδιαφάνειας που έχει στηθεί 4 χρόνια τώρα, δεν μπορεί να δεχτεί ότι έχει ημερομηνία λήξεως στις 21 Μάη.

Προσπαθεί με όλους τους τρόπους να χτυπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Επιστράτευσε τα ακροδεξιά κατακάθια να χτυπήσουν το εκλογικό μας κέντρο. Τη “βίλα” μας.

Τους διαμηνύουμε ότι η προσπάθειά τους έχει ήδη αποτύχει. Ο δημοκρατικός κόσμος της Κορινθίας θα σταθεί ανάχωμα στην τρομοκρατία από όπου κι αν προέρχεται.

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ.

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κορινθίας"

