Βιετνάμ: “Έσπασαν” τα θερμόμετρα από τη ζέστη

Ακόμα ένα ανησυχητικό σημείο της κλιματικής αλλαγής, με το Βιετνάμ να καταγράφει θερμοκρασίες ρεκόρ.

Το Βιετνάμ κατέγραψε χθες θερμοκρασία ρεκόρ 44,1 βαθμών Κελσίου σε μετεωρολογικό σταθμό στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Η μέτρηση έγινε από σταθμό στην επαρχία Ταν Χόα (κεντρικό-βόρειο τμήμα της χώρας), σύμφωνα με το εθνικό κέντρο μετεωρολογικών προβλέψεων.

Η θερμοκρασία αυτή ξεπερνά το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ των 43,4 βαθμών Κελσίου, που καταγράφηκε στις 20 Απριλίου του 2019 στην περιοχή Χουόνγκ Κε, της επαρχίας Χα Τιν, στο κεντρικό Βιετνάμ.

«Είναι ένα ανησυχητικό ρεκόρ στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο από την πρωτεύουσα Ανόι ο Νγκουγέν Νγκοκ Χούι, ειδικός στην κλιματολογία.

Το κλίμα στο Βιετνάμ διαφοροποιείται ανάλογα με τις περιοχές αλλά συνολικά η χώρα εισέρχεται τώρα στους θερμότερους της μήνες.

Η Νότια Ασία βίωσε κύμα καύσωνα για το μεγαλύτερο μέρος του μήνα Απριλίου ενώ οι γειτονικές χώρες έχουν επίσης καταγράψει θερμοκρασίες ρεκόρ.

«Πιστεύω ότι αυτό το ρεκόρ θα επαναληφθεί πολλές φορές», δήλωσε ο Νγκουγέν Νγκοκ Χούι. «Επιβεβαιώνει ότι τα μοντέλα ακραίων κλιματικών συνθηκών αποδεικνύονται ακριβή».

