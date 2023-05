Αθλητικά

Κύπελλο Ισπανίας; Η Ρεάλ Μαδρίτης τροπαιούχος κόντρα στην Οσασούνα

Ο Ροντρίγκο «χτύπησε» δυο φορές και οι «μερένγκες» πανηγύρισαν ακόμη έναν τίτλο.

Ο Ροντρίγκο «χτύπησε» δύο φορές, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 2-1 την Οσασούνα τα ξημερώματα της Κυριακής και κατάκτησε τον 20ό τίτλο της στο Copa del Rey και πρώτο από το 2014.

Ο Βραζιλιάνος άσος σκόραρε το πρώτο γκολ μόλις στο 2ο λεπτό ύστερα από μια έξοχη ατομική ενέργεια του συμπατριώτη του, Βινίσιους, αλλά ο Λούκας Τόρο ισοφάρισε 13 λεπτά μετά την ανάπαυλα (58΄) με ένα συρτό σουτ από την άκρη της περιοχής του πέναλτι.

Ο Ροντρίγκο, ωστόσο, είχε την πρώτη αλλά και την τελευταία λέξη στο 70ο λεπτό, όταν διαμόρφωσε το τελικό σκορ μετά από σουτ του Τόνι Κρόος που αποκρούστηκε από έναν αμυντικό.

