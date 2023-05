Πολιτισμός

Αμοργός: Χόρεψε μπάλο σε αναπηρικό αμαξίδιο (βίντεο)

Καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο χόρεψε νεαρή γυναίκα στην Αμοργό.

Καθηλωμένη στο αναπηρικό καροτσάκι από την γέννησή της η Αργυρούλα-Ζωή Γιαννακού είναι ιδιαίτερα αγαπητή από τους συγχωριανούς της στα Θολάρια της Αμοργού. Την ημέρα των γενεθλίων της δέχτηκε το ωραιότερο δώρο από τους συγχωριανούς της στα Θολάρια της Αμοργού .

Η ημέρα αυτή έγινε ιδιαίτερα ξεχωριστή με τα συγκινητικά λόγια και τις ευχές – τραγούδια που της αφιέρωσε ο Λευτέρης Βαζαίος τα οποία άγγιξαν τη καρδιά όσων βρέθηκαν την πρωτομαγιά στου “Κωσταρά” στο όμορφο χωριό της Αμοργού.

Παίζουν λαούτα και βιολιά

για νάχεις την χαρά σου

Χρόνια Πολλά ευχόμαστε

για τα γενέθλιά σου

Όσοι γυρεύετε καημούς

και λέτε πως πονάτε

για της ζωής παράδειγμα

την Αργυρώ κοιτάτε

Χρόνια πολλά ευχόμαστε

για τα γενέθλιά σου

σε ευχαριστούμε Αργυρώ

για το παράδειγμά σου

Ο αγώνας ζωής της Αργυρώς είναι μεγάλος και δύσκολος. Η ψυχική της δύναμη μεγαλύτερη όμως γι’ αυτό τα καταφέρνει. Η αγάπη και το μεράκι της για τη μουσική και το χορό είναι πηγαίο και έντονο όμως δεν μπορεί να το απολαύσει.

Γι΄αυτό ο συχωριανός της Νικόλας Θεολογίτης που γνωρίζει την αδυναμία της αυτή πολλές φορές της προσφέρει με χαρά αυτή την ικανοποίηση που για εκείνην είναι δύναμη και ζωή!!

Να τα εκατοστήσεις Αργυρούλα !!!

Πηγή: cyclades24.gr, Facebook/Dimitris Tholaria

