Formula 1 - Grand Prix Μαϊάμι στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Αποκλειστική απευθείας μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+ του 5ου Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος στο Μαϊάμι.

Ο 5ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 διεξάγεται στην πίστα «INTERNATIONAL AUTODROME» στο Μαϊάμι και θα μεταδοθεί ζωντανά απόψε, Κυριακή 7 Μαΐου, στις 22:30 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Ο Μεξικανός Σέρτζιο Πέρεζ, με τη βοήθεια του Λεκλέρκ πήρε την 3η pole στην καριέρα του και απόψε εκκινεί από την 1η θέση σε έναν αγώνα που αναμένεται συναρπαστικός. Τρία στοιχεία προβλημάτισαν ομάδες, οδηγούς και μηχανικούς στις κατατακτήριες δοκιμές. Η διαδρομή έδωσε πολύ πιο γρήγορους χρόνους φέτος, καθώς ο χρόνος της pole είναι 2 sec ταχύτερος από τον αντίστοιχο περσινό. Με όλους τους οδηγούς να είναι στο απόλυτο όριο ήταν ξεκάθαρο προτού ακόμη αρχίσει το Q3 πως θα πάρει την pole αυτός που δεν θα κάνει λάθος. Την πήρε ο Πέρεζ, καθώς έχτιζε σταδιακά το ρυθμό του και για πρώτη φορά ένωσε τα κομμάτια στο Q3 κατεβαίνοντας από το 1:27. Αντίθετα, οι Φερστάπεν και Λεκλέρκ προσπαθούσαν για το κάτι παραπάνω και στη μάχη με το χρονόμετρο υπάρχει μια λεπτή ισορροπία, όταν πιέζεις περισσότερο, πας πιο αργά.

Η μάχη με το χρονόμετρο δεν ολοκληρώθηκε καθώς ο Λεκλέρκ στην ύστατη προσπάθεια έκανε ένα απαράδεκτο – όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε – λάθος και η διαδικασία διακόπηκε προτού οι οδηγοί ολοκληρώσουν την τελευταία τους προσπάθεια. Ο Φερστάπεν, που ήταν ταχύτερος στα ελεύθερα, είχε κάνει λάθος στην πρώτη του προσπάθεια στο Q3 και έτσι βρίσκεται να εκκινεί από την 9η θέση. Οι Mercedes προβληματίζονταν έντονα, οι Ράσελ και Χάμιλτον πέρασαν την τελευταία στιγμή στο Q2 και ο Χάμιλτον δεν κατάφερε να περάσει στο Q3. Έκπληξη προκάλεσε η είσοδος του Μπότας στο Q3, είναι η πρώτη εμφάνιση της Alfa Romeo τόσο ψηλά φέτος αλλά και του Μάγκνουσεν ο οποίος κατετάγη τελικά 4ος επωφελούμενος από την χωρίς λάθη πρώτη του προσπάθεια στο Q3. Αντίστοιχα, οι δυο Ισπανοί, Αλόνσο και Σάινθ, βρίσκονται στη 2η και 3η θέση. Η Pirelli θεωρεί πως ταχύτερη στρατηγική θα είναι αυτή της μιας αλλαγής: Εκκίνηση με τη μέση γόμα και αλλαγή σε σκληρή από τον 12ο ως τον 20Ο γύρο. Η πιθανότητα βροχής και η πιθανότητα εμφάνισης του αυτοκινήτου ασφαλείας πρέπει να ληφθούν υπόψη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΙΝΑΙ:

Η Formula 1 για 2η φορά στην ιστορία της θα έχει αγώνα στην πολιτεία της Φλόριντα, ενώ αυτός ο αγώνας θα είναι ο πρώτος από τους τρεις που θα διεξαχθούν επί Αμερικανικού εδάφους φέτος (θα ακολουθήσει το Ώστιν τον Οκτώβριο και το Λας Βέγκας τον Νοέμβριο).

Ένας αγώνας Formula 1 στις ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να μην ξεχωρίζει σε επίπεδο glamour, lifestyle και VIP καλεσμένων σε σχέση για παράδειγμα με τον αμέσως προηγούμενο, στο Αζερμπαϊτζάν. Οι Αμερικανοί έχουν πάει το marketing της Formula 1 σε άλλο επίπεδο και μας προϊδεάζουν για το τι θα συμβεί το φθινόπωρο στο Λας Βέγκας, στο απόλυτο happening του 2023. Η λίστα των celebrities, που θα παρελάσει από το paddock club του Hard Rock Stadium, ζαλίζει: Οι Elon Musk, Jeff Bezos, Tommy Hilfiger, Vin Diesel, Shakira, Sergio Aguero, Jake Paul, Mike Tyson, Irina Shayk, Serena Williams, Roger Federer, Gabriela Sabatini, Jimmy Butler, Kyle Kuzma, Pascal Siakam, Michelle Rodriguez, Queen Latifah, Tiesto, Jonas Brothers, Lindsey Vonn, James Marsden είναι μόνο μερικοί από αυτούς που έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους!

Σε αυτό τον ξεχωριστό αγώνα δεν θα μπορούσε παρά να υπάρχει και μία ξεχωριστή τελετή έναρξης. Ο LL Cool J, που θα είναι στην παρουσίαση της τελετής, θα κάνει ζωντανές συνεντεύξεις από τους οδηγούς λίγο πριν από την εκκίνηση, ενώ ο will.i.am θα παρουσιάσει live το κομμάτι που δημιούργησε για τη Formula 1 με τη συμμετοχή του Lil Wayne και τίτλο «The Formula».

Όλα αυτά και πολλά ακόμα, σε ζωντανές συνδέσεις με το Μαϊάμι μπορείτε να τα δείτε απόψε στις 21:45 στην εκπομπή «Formula 1 Show» σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Μεταξύ άλλων, μπορείτε να παρακολουθήσετε μια αποκλειστική συνέντευξη του νέου τεχνικού διευθυντή της Mercedes Τζέιμς Άλισον. Στο στούντιο τους Πάνο Σεϊτανίδη και Τάκη Πουρναράκη, θα πλαισιώνουν σε παρουσίαση και περιγραφές ο Κώστας Λεώνης και η Μαρία Ανδρεάδη. Η απεσταλμένη των ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ Mαρία Θωμά θα βρίσκεται στα paddock του Hard Rock Stadium και θα μεταδίδει με απευθείας συνδέσεις το κλίμα αλλά και όλο το παρασκήνιο, καθώς το Μαϊάμι συναγωνίζεται το Μονακό σε λάμψη, VIP και φαντασμαγορικές εκδηλώσεις.

Η εκπομπή «Formula 1 Show» θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του αγώνα στο ΑΝΤ1+, με highlights, ανάλυση των κρίσιμων φάσεων, της στρατηγικής των ομάδων, απευθείας συνδέσεις με το Μαϊάμι, κ.ά.

Απόψε, Κυριακή 7 Μαΐου, στις 22:30 το 5ο Grand Prix της Formula 1, έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

