ΝΒΑ: Οι Λέικερς πήραν κεφάλι… κόντρα στους “πολεμιστές”

Με πρωταγωνιστές τον Άντονι Ντέιβις και τον ΛεΜπρον Τζέιμς το «πάρτι» των Λέικερς στο Λος Άντζελες

Ο Άντονι Ντέιβις σημείωσε 25 πόντους (συν 13 ριμπάουντ) και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε άλλους 21, καθώς οι Λος Άντζελες Λέικερς συνέτριψαν με 127-97 τους φιλοξενούμενους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο 3ο παιχνίδι των ημιτελικών της Δυτικής Περιφέρειας και προηγούνται με 2-1 στη σειρά.

Ο Ντ΄ Άντζελο Ράσελ σημείωσε επίσης 21 πόντους, καθώς οι Λέικερς επέστρεψαν στην έδρα τους και βρήκαν ξανά την ενέργειά τους μετά από μια εύκολη ήττα (100-127) στο 2ο παιχνίδι.

Ο Στεφ Κάρι σημείωσε 23 πόντους και ο Άντριου Γουίγκινς πρόσθεσε 16 και 9 ριμπάουντ για τους υπερασπιστές του τίτλου Γουόριορς, οι οποίοι έχαναν επίσης 2-1 στη σειρά τους στον πρώτο γύρο απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς, πριν προκριθούν τελικά σε επτά αγώνες (4-3).

Ο Κλέι Τόμπσον σημείωσε 15 πόντους για τους Γουόριορς, οι οποίοι σούταραν με 39,6% και είχαν 19 λάθη. Επίσης, το Γκόλντεν Στέιτ είχε 29,5% στο τρίποντο μετά το 50% στο δεύτερο παιχνίδι.

Οι Γουόριορς προηγήθηκαν με 30-23 μετά την πρώτη περίοδο. Οι Λέικερς επιτέθηκαν στη δεύτερη και με επιμέρους σκορ 22-2 πέρασαν μπροστά με 51-42 στα 2:23 πριν το ημίχρονο και 59-48 στην ανάπαυλα.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στην τρίτη περίοδο παίρνοντας το πρώτο τους προβάδισμα 20 πόντων με 86-66 με καλάθι του Τζέιμς.

Ο Στιβ Κερ διαβλέποντας την κατάληξη απέσυρε τους Κάρι, Τόμπσον και Ντρέιμοντ Γκριν με 9:11 να απομένουν για τη λήξη και οι Λέικερς άνοιξαν τη διαφορά (98-72).

Ο Λόνι Γουόκερ IV και ο Ντένις Σρόντερ σημείωσαν από 12 πόντους για τους «Λιμνάνθρωπους», οι οποίοι βελτιώθηκαν σε 4-0 στα εντός έδρας παιχνίδια κατά τη διάρκεια των πλέι οφ και παίζουν ξανά στην έδρα τους το τέταρτο παιχνίδι, τη Δευτέρα 8 Απριλίου.

