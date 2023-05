Πολιτική

Μητσοτάκης: Προσκύνησε την εικόνα του “Άξιον Εστί” στη Μητρόπολη

Ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από τη σύζυγο του Μαρέβα και τα παιδιά τους Κωσταντίνο και Δάφνη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα και τα παιδιά τους Κωνσταντίνο και Δάφνη, προσκύνησε την εικόνα του «Άξιον Εστί» που βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στη Μητρόπολη Αθηνών και έχει προσελκύσει χιλιάδες πιστούς.

Ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε την επίσκεψη του χωρίς να υπάρχουν στον χώρο τηλεοπτικές κάμερες και φωτογράφοι.

Νωρίτερα ο Μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, προεξήρχε της θείας λειτουργίας.

Η εικόνα της Παναγίας θα παραμείνει στην Μητρόπολη Αθηνών έως τις 15 Μαΐου

