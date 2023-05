Οικονομία

Σκέρτσος: Είναι αστείο να μας εγκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ για παροχολογία

«Θέλουμε να τρέχουμε με ρυθμούς ανάπτυξης 3%, να αυξηθούν οι μισθοί 25%, να πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από 130% έως το 2027», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός πριν από δέκα ημέρες δείξαμε τη φιλοδοξία μας για την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο κοινωνική, πράσινη και ψηφιακή, δίκαιη και εντέλει μια Ελλάδα πιο ισχυρή» είπε ο υπουργός επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Σκέρτσος, ξεκινώντας την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Με Έλληνες και Ελληνίδες που είναι περήφανοι για την πατρίδα μας και μένουν ή επιστρέφουν σε αυτή από επιλογή. Για να μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές και να μπορούμε βάσιμα να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας» συνέχισε και συμπλήρωσε.

«Αυτό είναι το διακύβευμα της επόμενης κάλπης και εξασφαλίζεται μόνο με μια σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση που δεν θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες ακυβερνησίας και ξεπερασμένων πολιτικών πειραμάτων που ανήκουν σε άλλες εποχές. Γιατί αυτά ακούμε ως πρόταση από την αντιπολίτευση. Πρόταση επιστροφής στο χθες με ανθρώπους και μυαλά του χθες. Απέναντι σε μια πρόταση δυναμικής φυγής προς το αύριο».

Ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε στη συνέχεια στην οικονομία, λέγοντας πως «Θέλουμε να τρέχουμε με ρυθμούς ανάπτυξης 3%, να αυξηθούν οι μισθοί 25%, να πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από 130% έως το 2027».

«Θέλουμε και μπορούμε να μειωθούν κι άλλο οι φόροι και οι εισφορές, να στηρίξουμε τους νέους, να έχουμε ένα πλήρες ψηφιακό κράτος, με ένα ποιοτικό σύστημα υγείας», συμπλήρωσε.

Ο κ. Σκέρτσος τόνισε πως αυτοί οι στόχοι σημαίνουν «Μια αυτάρκη και αυτοδύναμη χώρα με περισσότερες και καλύτερες δουλειές». «Γνωρίζουμε πόσο πιέζεται το νοικοκυριό από τον πληθωρισμό. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα κι άλλο», συνέχισε και αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός. «Προσφέρουν ακόμα μία ανάσα», υπογράμμισε και μίλησε αναλυτικά για κάθε ένα από αυτά μέτρα.

«Είναι τρία μέτρα κοστολογημένα που απαντούν σε ανάγκες και προβλήματα. Με αυτά τα μέτρα το οικονομικό μας πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τα 9 δισ. ευρώ για όλη την τετραετία. Ποτέ δεν θέσαμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία», υπογράμμισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή μετά την πανδημία και πετύχαμε πρωτογενές πλεόνασμα.

«Είναι τουλάχιστον αστείο αν όχι προκλητικό, ο ΣΥΡΙΖΑ να μας εγκαλεί για παροχολογία όταν το δικό του πρόγραμμα φτάνει τα 83 δισ. και κάθε μέρα προσθέτει και άλλα μέτρα. Πρόκειται για προχειρογράφημα, μια συνταγή από τα παλιά που μας οδηγεί στα βράχια», ανέφερε.

«Από τη μία έχουμε την Θεσσαλονίκη νούμερο 2 του κ. Τσίπρα και από την άλλη του κ. Ανδρουλάκη που μας λέει θέλω να είμαι και πλούσιος και όμορφος και υγιής χωρίς να λέει πως και με ποιους θα το πετύχει», συμπλήρωσε.

Αντιδράσεις απο τα κόμμαατα

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «“Προσφορές κι εξαγορές”, αυτό είναι το περιεχόμενο των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη από την Ελευσίνα. “Προσφορές” για να αυξηθεί η πελατεία των ασφαλιστικών εταιριών κι “εξαγορές” ψήφων των νέων ανθρώπων, κατά τα πρότυπα της φοιτητικής παράταξης της ΝΔ, της ΔΑΠ, που “διαπρέπει” σε αυτήν την πρακτική ενόψει και των φοιτητικών εκλογών. Απόλυτα συνεπείς οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη με την αντιλαϊκή πολιτική που ακολούθησε 4 χρόνια. Η μόνη ασυνέπεια το γεγονός ότι δεν προσκάλεσε και τον κ. Τσίπρα στην Ελευσίνα, αφού από κοινού ψήφισαν την μετατροπή των Ναυπηγείων Ελευσίνας σε “ειδική οικονομική ζώνη”, με τα αρνητικά αποτελέσματα να τα βιώνουν ήδη οι εργαζόμενοι εκεί».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει σε δήλωσή του: «Είναι να απορεί κανείς με όλες αυτές τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, που αποδεικνύουν ότι ούτε σχέδιο έχει ούτε πρόγραμμα. Στον πανικό ανακοινώνει μέτρα που δεν μπορούν να ανακουφίσουν έτσι κι αλλιώς την οικονομία, αλλά και τους πολίτες. Όταν ανακοινώνεις μείωση ΕΝΦΙΑ, αρκεί να ασφαλίσεις το σπίτι σου με 300, 400, 500 ευρώ, για να κερδίζουν οι ασφαλιστικές, ενώ δεν κερδίζει ο πολίτης, είναι δώρο άδωρο. Όταν δίνεις επιδόματα σε νέα παιδιά για να εξαγοράσεις, δυστυχώς, την ψήφο τους λίγο πριν τις εκλογές, που δεν φτάνουν ούτε για τρεις ημέρες ταξίδι, σημαίνει ότι απλά πας να υποκλέψεις ψήφους. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι είναι σε πανικό. Σε πανικό, και προσπαθεί να εξαγοράσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Θα πάρει το μήνυμά του στις 21 Μαΐου. Θα ανήκει πλέον στην ιστορία και το παρελθόν».

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει μεταξύ άλλων, «Άραγε αυτό το άπαξ χαρτζιλίκι στις νέες και νέους μας των 18 και 19 ετών γιατί το δίνει ο κ. Μητσοτάκης; Προσπαθεί να εξαγοράσετε την ψήφο τους ή την αποχή τους; Τα pass πάνε σύννεφο, αλλά όταν είναι να θεσμοθετηθούν πραγματικά σημαντικές αλλαγές για τη νεολαία, όπως η τροπολογία του ΜέΡΑ25 για ψήφο των νέων από τον τόπο εργασίας ή σπουδών τους, την απέρριψαν ασυζητητί».

