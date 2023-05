Κοινωνία

ΑΠΘ: Κατάληψη στη Φοιτητική Λέσχη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε εισαγγελέας για την κατάληψη στη Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ.

Υπό κατάληψη τελεί από το πρωί της Δευτέρας η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη, με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση σε γεύματα οι φοιτητές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 8.5.2023 η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη τελεί εκ νέου υπό κατάληψη με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί παντελώς η λειτουργία της και η δυνατότητα σίτισης των φοιτητών και φοιτητριών. Σε απάντηση ανακριβών δηλώσεων και για την αποκατάσταση της αλήθειας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης αναφέρει τα εξής:

εξάντλησε όλες τις δυνατότητες προς την ανάδοχο εταιρεία για την πρόσληψη όλων των εργολαβικών υπαλλήλων

η έκδοση και ο έλεγχος της κάρτας σίτισης είναι απαίτηση του νόμου και όχι επιλογή της διοίκησης

παρότι με την υπάρχουσα σύμβαση η Λέσχη έχει τη δυνατότητα να σιτίζει καθημερινά 7.250 άτομα στη Θεσσαλονίκη οι αιτήσεις για έκδοση κάρτας σίτισης ανέρχονται σε 4.200

έχει δοθεί παράταση για την έκδοση καρτών σίτισης

δεν έχει υπάρξει καμία μείωση των μερίδων του φαγητού, όπως φημολογείται, αλλά μείωση ενδιαφέροντος των φοιτητών για έκδοση καρτών σίτισης

η διαδικασία έκδοσης καρτών σίτισης έχει απλοποιηθεί

σημειώθηκαν βανδαλισμοί και καταστροφές εξοπλισμού της Λέσχης τις προηγούμενες ημέρες

διακυβεύεται η ασφάλεια των προσώπων που παρευρίσκονται στις υπό κατάληψη εγκαταστάσεις της Λέσχης

Καλούμε εκ νέου τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση κάρτας σίτισης και τις ομάδες που εμποδίζουν την πρόσβαση των εργαζομένων στους χώρους της Λέσχης και τη σίτιση των φοιτητών και φοιτητριών να σεβαστούν τη δημόσια περιουσία και να αποχωρήσουν άμεσα, διότι με τις πράξεις τους στρέφονται ενάντια στο δημόσιο πανεπιστήμιο και ενάντια στους φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα σίτισης.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ».

Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε εισαγγελέας για την κατάληψη στη Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ

Πιο συγκεκριμένα, με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρη Σμυρνή, η εισαγγελέας ποινικής δίωξης ζήτησε από την Αστυνομία να διενεργήσει έρευνα. Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι αυτά της παράνομης βίας, της διακεκριμένης φθοράς, της κατάληψης δημοσίου κτήματος και της διακοπής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση της Πανεπιστημιακής Λέσχης, αναφέρει - μεταξύ άλλων - ότι έχει διακοπεί παντελώς η λειτουργία της Λέσχης και η δυνατότητα σίτισης των φοιτητών, επισημαίνοντας ότι τις προηγούμενες μέρες σημειώθηκαν βανδαλισμοί και καταστροφές εξοπλισμού και διακυβεύεται η ασφάλεια των προσώπων που παρευρίσκονται στις υπό κατάληψη εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι καταληψίες ζητούν να μην γίνεται κατά την είσοδο στη Λέσχη επίδειξη της κάρτας σίτισης και να υπάρξει άμεση επαναπρόσληψη εργαζομένων.





Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)

Ομαδικός βιασμός – Λάρισα: Συλλήψεις ανήλικων κατηγορούμενων

Κρήτη: Ο γαμπρός τις μπαλωθιές, ο πεθερός στα κρατητήρια