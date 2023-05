Life

Easy 97,2: Sold out το “Stand Up for... Μαρία” με την Μαρία Κωνσταντάκη

«Stand Up for... Μαρία»: μία STAND UP Comedy παράσταση από τον easy 97.2 και την Μαρία Κωνσταντάκη.

Sold out η παράσταση «Stand Up for... Μαρία» του easy 97.2 με την Μαρία Κωνσταντάκη!

Η Μαρία Κωνσταντάκη, απέδειξε πως όποια πρόκληση κι αν της βάλει το ραδιοφωνικό της ταίρι στην πρωινή εκπομπή του easy 97.2, Στάθης Χριστοφορίδης, μπορεί να τη φέρει εις πέρας! Το βράδυ της Κυριακής 7 Μαΐου, έκανε το πρώτο της STAND UP Comedy με τεράστια επιτυχία και για καλό σκοπό, αφού τα έσοδα δόθηκαν για τη στήριξη της τρίτης ηλικίας.

«Αποστολή εξετελέσθη» για την αγαπημένη ραδιοφωνική παραγωγό του easy 97.2, Μαρία Κωνσταντάκη, καθώς το βράδυ Κυριακής, παρέα με εκλεκτούς stand up comedians, γέμισαν το Comedy Club Λος Άντζελε . Η Μαρία Κωνσταντάκη τόλμησε… και κατάφερε, με μεγάλη επιτυχία, να αντιμετωπίσει έναν από τους μεγαλύτερους της φόβους, το να βρεθεί μπροστά σε ζωντανό κοινό και να ξεδιπλώσει ένα νέο ταλέντο…αυτό του STAND UP Comedy.

Στις 20.00 το βράδυ, βρήκε το θάρρος, «κοιτάζοντας κατάματα» το challenge που λέγεται «Stand Up Comedy» και κατάφερε να μαγέψει και να διασκεδάσει όλους όσους παρευρέθηκαν! Όσο για το ραδιοφωνικό της δίδυμο, Στάθη Χριστοφορίδη, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό, παρακολουθούσε περήφανος και πλέον δικαιωμένος για το «επιτηδευμένο τσίγκλησμα» και για την πρόκληση που έθεσε στη Μαρία στον αέρα της πρωινής τους εκπομπής Easy Breakfast, στον easy 97.2!

Ο χώρος του το Comedy Club Λος Άντζελε γέμισε από θεατές και ακροατές του easy 97.2, οι οποίοι διασκέδασαν και γέλασαν με τη ψυχή τους, απολαμβάνοντας την παράσταση «Stand up for… Μαρία» με την Μαρία Κωνσταντάκη. Τα έσοδα των εισιτηρίων της βραδιάς διατέθηκαν για τη στήριξη της τρίτης ηλικίας στο Φιλανθρωπικό Γηροκομείο Απόρων Μοσχάτου!

