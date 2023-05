Κοινωνία

Νεκρός φαντάρος σε τροχαίο κοντά σε στρατόπεδο

Θρήνος στις ένοπλες δυνάμεις για την τραγική είδηση θανάτου του νεαρού φαντάρου.

Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του νεαρου φαντάρου στην Χίο, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με τη μηχανή του κοντά στο στρατόπεδο.

Ο 19χρονος φανταρος, καθώς οδηγούσε τη μηχανή του, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Άγνωστη παραμένει μέχρι αυτή την ώρα η αιτία που οδήγησε στην τροχαίο και τον θανατηφόρο τραυματισμό του.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού:

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας 8 Μαΐου 2023, ο Στρατιώτης Δ.Κ. της 2023 Α΄ ΕΣΣΟ, 19 ετών, ο οποίος υπηρετούσε σε Μονάδα της Χίου, τραυματίστηκε θανάσιμα συνέπεια τροχαίου δυστυχήματος κατά την έξοδό του.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του».

