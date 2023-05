Αθλητικά

“Laureus World Sports Awards”: Ο Λιονέλ Μέσι αθλητής της χρονιάς

Το μήνυμα του Μέσι κατά την απονομή του βραβείου και η αφιέρωσή του.

Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε το βραβείο του αθλητή της χρονιάς, κατακτώντας το τρόπαιο των «Laureus World Sports Awards», μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του Κατάρ. Ο διάσημος άσος γνώρισε την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους στη χθεσινή τελετή στο Παρίσι, κατακτώντας τη διάκριση αυτή για δεύτερη φορά στην καριέρα του μετά το 2020. Ο «Pulga» μίλησε για το όνειρό του που έγινε πραγματικότητα με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

«Είναι τιμή μου να μοιράζομαι την υποψηφιότητα με όλους αυτούς τους σπουδαίους αθλητές τους οποίους θαυμάζω πολύ. Ο καθένας θα μπορούσε να το έχει κερδίσει. Είναι πάντα ωραίο να λαμβάνω τέτοιου είδους αναγνώριση. Φέτος ήμουν τυχερός που εκπλήρωσα το μεγάλο μου όνειρο, να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής», τόνισε ο Αργεντινός σούπερ σταρ και συμπλήρωσε:

«Μου κόστισε πολύ, σχεδόν ολόκληρη την καριέρα μου. Είχα πριν πολλές χαρές με την Μπαρτσελόνα και μεγάλες απογοητεύσεις με την εθνική, αλλά δεν σταμάτησα ποτέ και όλα ήταν ένα μάθημα για μένα. Υπήρχαν πολλά εμπόδια στην πορεία, αλλά πάντα προσπαθούσα να βελτιώνομαι με την υποστήριξη του λαού μου. Είμαι πολύ ευγνώμων που μπόρεσα να εκπληρώσω το όνειρό μου και αυτό μιας ολόκληρης χώρας. Χρειάστηκε χρόνος για να τα καταφέρω, αλλά ήταν ό,τι πιο όμορφο μου συνέβη. Αυτό το βραβείο είναι για όλη την Αργεντινή».

