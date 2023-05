Υγεία - Περιβάλλον

Πότε το Ενδοαυλικό Laser πρέπει να προηγείται της σκληροθεραπείας των ευρυαγγειών;

Οι ευρυαγγείες δεν αποτελούν μονο αισθητικό πρόβλημα. Όσα πρέπει να ξέρετε για την διάγνωση, την εποχή της έξαρσης και την αντιμετώπιση τους.

Οι ευρυαγγείες δεν αποτελούν μόνο ένα αισθητικό πρόβλημα, αλλά αρκετές φορές εξελίσσονται, υπό προϋποθέσεις, σε σοβαρό θέμα υγείας ,γι’ αυτό και πρέπει κανείς να έχει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για τον τρόπο θεραπείας και εξάλειψής τους. Η έγκαιρη και σωστή επομένως διάγνωση δύναται τις περισσότερες φορές να απαλλάξει τους πάσχοντες οριστικά από το συγκεκριμένο πρόβλημα.

«Για τις περισσότερες γυναίκες οι ευρυαγγείες (spider veins) είναι ένα πρόβλημα που τις απασχολεί έντονα από την άνοιξη έως και αρχές φθινοπώρου λόγω της έντονα αντιαισθητικής εμφάνισης που προσδίδει στα πόδια η παρουσία τους. Αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη ότι στις μέρες μας πολύς κόσμος γνωρίζει ότι δεν αποτελούν απλά και μόνο ζήτημα αισθητικής, αλλά είναι πολύ πιθανό να σχετίζονται επίσης και με κάποιο σοβαρό ζήτημα υγείας της φλεβικής κυκλοφορίας γι’ αυτό και είναι υψίστης σημασίας ο διαγνωστικός έλεγχος της παθολογίας των φλεβικών παθήσεων, αλλά και ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισής τους.

Καλό είναι επομένως να δούμε πώς τίθεται η διάγνωση καθώς και το πότε και για ποιο λόγο πρέπει να ανησυχούν οι κυρίες που έχουν ευρυαγγείες στα πόδια» επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνος Ν. Ξηρομερίτης MD, PHD, MSC Αγγειοχειρουργός - Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Διευθυντής Δ? Αγγειοχειρουργικής Κλινικής-Ενδοαυλικό Laser Φλεβικών Παθήσεων Metropolitan General.

Είναι πράγματι σημαντικός ο διαγνωστικός έλεγχος;

Ο έλεγχος της φλεβικής κυκλοφορίας με τη διενέργεια triplex φλεβών κάτω άκρων, πριν από την έναρξη της θεραπείας για τις ευρυαγγείες, έχει αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας εδώ και πολλά χρόνια. Κατά τη διαγνωστική αυτή εξέταση πραγματοποιείται λεπτομερής απεικόνιση και χαρτογράφηση των κιρσών καθώς και των ευρυαγγειών, αφού και οι δύο αυτές παθολογικές οντότητες ως γενεσιουργό αίτιο έχουν τη φλεβική ανεπάρκεια. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσία ευρυαγγειών χαρακτηρίζεται ως πρώτου σταδίου φλεβική ανεπάρκεια.

Είναι δυνατή η παρουσία ευρυαγγειών χωρίς κιρσούς;

«Στατιστικά, περίπου το 30% των ατόμων που έχουν ευρυαγγείες δεν έχουν και φλεβικούς κιρσούς, πάσχουν όμως από ανεπάρκεια των βαλβίδων της μείζονος ή της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας. Σε αυτή την κατηγορία των ασθενών συνήθως δεν παρατηρείται και κάποια συμπτωματολογία.

Πρέπει επομένως να αντιμετωπιστεί πρώτα επεμβατικά με το Ενδοαυλικό Laser η ανεπάρκεια των κεντρικών φλεβικών στελεχών, που προκαλεί διαρκώς και σε βάθος χρόνου παλινδρόμηση του αίματος και αύξηση της φλεβικής πίεσης στα πόδια, ώστε σκληροθεραπεία των ευρυαγγειών που θα ακολουθήσει να έχει την αναμενόμενη έκβαση.

Μετά το τέλος των συνεδριών (ο αριθμός ποικίλει αναλόγως του προβλήματος) οι οποίες πραγματοποιούνται ανά 2-3 εβδομάδες, έχουμε ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο και ο κίνδυνος υποτροπής σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολύ μικρός. Η συνήθης σύγχρονη πρακτική στα περισσότερα φλεβολογικά κέντρα ανά τον κόσμο ακολουθεί τον κανόνα ότι σε όλες τους ασθενείς με ευρυαγγείες η σκληροθεραπεία ξεκινάει με τη διενέργεια triplex φλεβών και τον αποκλεισμό της φλεβικής ανεπάρκειας», τονίζει ο ειδικός.

Πότε πρέπει να ανησυχήσει κάποιος για τις ευρυαγγείες;

Αυξημένος βαθμός υποψίας για ύπαρξη φλεβικής ανεπάρκειας σε ασθενείς με ευρυαγγείες παρατηρείται:

όταν οι ευρυαγγείες είναι εκτεταμένες και διάσπαρτες σε πολλές διαφορετικές περιοχές του ποδιού

όταν είναι πολλές στην περιοχή του αστραγάλου

όταν υπάρχει σχετικά πρόσφατο ιστορικό αποτυχημένων σκληροθεραπειών

όταν συνυπάρχει ενοχλητική συμπτωματολογία, όπως βάρος, καύσος, κνησμός και οίδημα

«Οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ενδοφλεβική θεραπεία των κιρσών γίνεται πλέον εντελώς ανώδυνα, γρήγορα και αναίμακτα χάρη στη νέα γενιά του ενδοαυλικού laser», καταλήγει ο κ. Ξηρομερίτης.