Πτώση επιβάτη πλοίου στην θάλασσα: “Οργώνεται” το στενό Κύμης - Σκύρου για τρίτη ημέρα

Άκαρπες είναι οι έρευνες που βρίσκονται από το βράδυ της Κυριακής. Κινητοποίηση από την Κύμη για την ανεύρεσή του.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου επιβάτη του πλοίου «Αχιλλέας» που έπεσε στη θάλασσα το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών του πλοίου, ο επιβάτης έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύμης και Σκύρου.

Το πλοίο ακινητοποιήθηκε και ξεκίνησαν άμεσα οι έρευνες για τον εντοπισμό του, αρχικά με λέμβους του πλοίου και αμέσως μετά με δυνάμεις του Λιμενικού και σκάφη ιδιωτών, που έσπευσαν στο σημείο.

Λίγο αργότερα, το πλοίο αποδεσμεύτηκε και συνέχισε το δρομολόγιό του, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν στο σημείο.

Σε επικοινωνία του ant1news.gr με το Λιμεναρχείο Κύμης, επιβεβαιώθηκε ότι μέχρι και το μεσημέρι της Τρίτης οι έρευνες με σκάφη τόσο του Λιμενικού όσο και ιδιωτών συνεχίζονται, χωρίς δυστυχώς να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Ενημερώθηκαν βραδινές ώρες χθες, οι Λιμενικές Αρχές Κύμης, Σκύρου και Σκοπέλου, για πτώση στη θάλασσα 75χρονου ημεδαπού επιβαίνοντα του Ε/Γ - Ο/Γ πλοίου ''ΑΧΙΛΛΕΑΣ'' Ν.Π. 11282, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύμης και ν. Σκύρου.

Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή, με τη συμμετοχή τριών (03) περιπολικών σκαφών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., έξι (06) Ι/Δ σκαφών, εννέα (09) παραπλεόντων, ενός (01) ελικοπτέρου Λ.Σ. και ενός (01) ελικοπτέρου Π.Ν., με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κύμης.

