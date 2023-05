Πολιτική

Εκλογές: Στεφανάδης – Eλεφαντή – Χαλάτση και Σκάλκος στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Οι βουλευτές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης μιλούν στο δελτίο του ΑΝΤ1 για το διακύβευμα της κάλπης.

Με τον χρόνο προς τις κάλπες της 21ης Μαΐου να μειώνεται διαρκώς και την πολιτική αντιπαράθεση να «χτυπάει κόκκινο», μετά και τις εξαγγελίες νέων μέτρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το βράδυ της Κυριακής, οι υποψήφιοι βουλευτές δίνουν την μάχη τους να πείσουν τους ψηφοφόρους τους, να στηρίξουν τις δικές τους επιλογές για την «επόμενη ημέρα» σχετικά με την διακυβέρνηση της χώρας.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Μαρία Σαράφογλου, τρεις υποψήφιοι βουλευτές αντιπαρατέθηκαν τόσο για τα τελευταία μέτρα που αφορούν τους νέους, όσο και για τα ενδεχόμενα συνεργασιών κομμάτων για την δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και της χώρας, καθώς και το σχέδιο» για την επόμενη ημέρα.

Στην συζήτηση συμμετείχαν οι:

Χριστόδουλος Στεφανάδης, υποψήφιος βουλευτής Σάμου με την Νέα Δημοκρατία

Άννα Ελεφαντή, υποψήφια βουλευτή Α’ Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ

Έφη Χαλάτση, υποψήφια βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Γιάννης Σκάλκος, υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με την Ελληνική Λύση

