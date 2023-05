Οικονομία

Goldman Sachs: “Βαριά” καμπάνα για σεξιστικές διακρίσεις σε εργαζόμενες

Συνολικά 3.000 πρώην και νυν εργαζόμενες έχουν καταθέσει αγωγή κατά του κολοσσού για ανάρμοστη συμπεριφορά



Αντιμέτωπη με κατηγορίες για σεξιστικές διακρίσεις και παρενόχληση, η αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs θα καταβάλει 215 εκατομμύρια δολάρια σε 3.000 πρώην και νυν εργαζόμενες για να τεθεί στο αρχείο ομαδική αγωγή εναντίον της, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ.

Η συμφωνία αφορά περί τις 2.800 υπαλλήλους σε θέσεις εταίρων και αντιπροέδρων, στην Νέα Υόρκη, από τον Ιούλιο 2002 μέχρι το τέλος του Μαρτίου 2023, και αλλού στις ΗΠΑ, από τον Σεπτέμβριο 2004 μέχρι το τέλος του Μαρτίου 2023, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που δημοσίευσε η Goldman Sachs μαζί με τους συνηγόρους των εναγουσών.

Η δίκη κατά της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας για την εκδίκαση της ομαδικής αγωγής είχε ορισθεί για τις 5 Ιουνίου. Η αρχική αγωγή κατά της Goldman Sachs είχε κατατεθεί το 2010.

Η τράπεζα κατηγορείτο για 75 περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας (χειρονομίες, ανάρμοστα σχόλια, προσκλήσεις για σεξουαλικές σχέσεις) καθώς και για μισθολογικές διακρίσεις και άρνηση προαγωγής σε γυναίκες εργαζόμενες εξαιτίας του φύλου τους.

«Στόχος μου στην υπόθεση αυτή ήταν πάντα να υποστηρίξω τις ισχυρές γυναίκες της Γουόλ Στριτ», δήλωσε μία από τις ενάγουσες, η Αλισον Γκάμπα, στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Επειτα από μία δεκαετία έντονης αντιδικίας, οι δύο πλευρές δέχθηκαν να επιλύσουν το θέμα. Θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στις ομάδες μας, τους πελάτες και τις δραστηριότητές μας, αναφέρει στην κοινή ανακοίνωση η Goldman Sachs

