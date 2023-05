Life

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έγινε για έβδομη φορά πατέρας

Ο μάνατζερ του επιβεβαίωσε την είδηση.



Για έβδομη φορά πατέρας έγινε όπως φαίνεται Ρόμπερτ Ντε Νίρο ο οποίος και ανακοίνωσε ότι πρόσφατα καλωσόρισε ένα ακόμη μωρό στην οικογένεια του.

Ο πρωταγωνιστής του Godfather ερωτήθηκε ειδικότερα από δημοσιογράφο του ET Canada πώς ήταν να είσαι πατέρας έξι παιδιών.

Τότε ήταν που είπε ότι δεν έχει έξι, αλλά επτά παιδιά, και μετά αποκάλυψε ότι πρόσφατα έγινε για μια ακόμη φορά πατέρα.

Δεν αποκάλυψε ωστόσο το όνομα του μωρού ή το φύλο.

«Πρόσφατα έγινα πατέρας», είπε.

Ο 79χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν αποκάλυψε την ταυτότητα της μητέρας του μωρού του, ωστόσο είναι γνωστό πως η τελευταία του σχέση είναι η δασκάλα πολεμικών τεχνών Τίφανι Τσεν.

Φωτογραφήθηκαν πιασμένοι χέρι-χέρι τον Ιούλιο του 2022.

Ο μάνατζερ του επιβεβαίωσε στο DailyMail.com ότι ο Ντε Νίρο πράγματι πλον έχει επτά παιδιά.

