Μελίνα Παρασκάκη: Αποζημίωση στους γονείς της 4χρονης

Αποζημίωση καλείται να καταβάλλει το Βενιζέλειο Νοσοκομείο στην οικογένεια της 4χρονης, που πέθανε κατά τη διάρκεια χειρουργείου ρουτίνας.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ υποχρεούται να καταβάλλει το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου στην οικογένεια της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη, που έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου του 2015 μετά από επέμβαση για «κρεατάκια». Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, με απόφαση που εξέδωσε πριν λίγες ημέρες για την πολύκροτη υπόθεση και παρουσιάζει σήμερα το Cretalive, αποφαίνεται ότι λάθη και παραλείψεις των οργάνων του νοσοκομείου συνδέονται αιτιωδώς με το θάνατο της 4χρονης Μελίνας και ως εκ τούτου θεμελιώνεται η σχετική αποζημιωτική ευθύνη για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν στενά συγγενικά πρόσωπα του άτυχου παιδιού.

Η εξέλιξη αυτή που αναμφίβολα συνιστά μια μορφή δικαίωσης για τους γονείς της 4χρονης-την πρώτη ουσιαστικά δικαίωση σε αυτόν τον Γολγοθά των 7,5 χρόνων- γίνεται γνωστή λίγες ημέρες αφ’ ότου ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αναίρεση του αρμόδιου αντεισαγγελέα, ανάβοντας «πράσινο φως» για την εκδίκαση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης στο Εφετείο, κάτι που αναμένεται να γίνει πολύ σύντομα.

Το δικαστήριο αναλύει διεξοδικά το σκεπτικό της πολυσέλιδης απόφασης, στην οποία κατέληξε στηριζόμενο αφενός στο σύνολο του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας (συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών γνωματεύσεων), αφετέρου συνεκτιμώντας την πρωτόδικη αθωωτική απόφαση του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, με κατηγορούμενη την αναισθησιολόγο.

Οι δικαστές του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, όπως καταδεικνύει και η απόφαση τους, θεωρούν ότι συγκεκριμένες πράξεις αλλά και παραλείψεις οδήγησαν στο θάνατο του άτυχου παιδιού.

Καταρχάς, σε σχέση με το κρίσιμο θέμα της αλλεργικής αντίδρασης που κυριάρχησε στο πρωτόδικο ποινικό δικαστήριο, το Διοικητικό Πρωτοδικείο θεωρεί ότι αυτή η εκδοχή δεν τεκμηριώθηκε από κανένα τυπικό εύρημα. «Ωστόσο η πιθανότητα της αλλεργικής αντίδρασης δεν διαπιστώθηκε από κανένα τυπικό εύρημα που να την τεκμηριώνει» αναφέρεται σε κάποιο σημείο. Δεν την αποκλείει, δεν την αντιμετωπίζει όμως και ως δεδομένη.

Πολύ συνοπτικά, στην απόφαση επισημαίνεται ότι δεν υπήρξαν δερματικές ενδείξεις αναφυλαξίας, δεν υπήρχαν μεταθανάτια ευρήματα αλλεργίας μικροσκοπικά, ενώ η υπόθεση της οξείας δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας της καρδιάς που εμφάνισε η 4χρονη ως συνέπεια άμεσης προσβολής του μυοκαρδίου σε αλλεργία, δεν φαίνεται-υποστηρίζεται-πιθανή και παρατίθεται η σχετική επεξήγηση.

Επίσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο, δεν υπήρχε διαθέσιμος νεφελοποιητής. «Ενόψει δε του ότι ο μετεγχειρητικός βρογχόσπασμος σε παιδιά που λαμβάνουν αναισθησία για ΩΡΛ επεμβάσεις αποτελεί συχνή επιπλοκή, τα όργανα του εναγόμενου νοσοκομείου όφειλαν να επιδείξουν αυξημένη προετοιμασία και ετοιμότητα από πλευράς των επιληφθέντων αναισθησιολόγων, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν άμεσα και έγκαιρα ακόμα και απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις με χορήγηση σαλβουταμόλης με νεφελοποιητή, ο οποίος από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει είτε να ζητήθηκε από την επιτετραμμένη αναισθησιολόγο με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση γύρω στις 9.30 το πρωί είτε να ήρθε με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η έγκαιρη επέμβαση στην αντιμετώπιση του βρογχόσπασμου με τη χορήγηση βρογχοδιασταλτικών».

«Με τα δεδομένα αυτά το δικαστήριο κρίνει ότι ο κατά παράβαση των διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών και των παιδικών αλγόριθμων τρόπος θεραπευτικής αντιμετώπισης των επιπλοκών που παρουσίασε κατά την αφύπνιση η 4χρονη, από τα όργανα των οργάνων του εναγόμενου νοσοκομείου σε συνδυασμό με τη μη λήψη πριν από την επέμβαση ενημερωμένης συναίνεσης από τους γονείς της ανήλικης ασθενούς κατόπιν έκθεσης σε αυτούς των πιθανών κινδύνων από την χειρουργική επέμβαση και τις πιθανές αναισθησιολογικές επιπλοκές από τη χορήγηση των σχετικών φαρμάκων, ήταν (με δεδομένη την ανεπαρκή και μη έγκαιρη αντιμετώπιση του βρογχόσπασμου) πρόσφορες αιτίες, ικανές να οδηγήσουν αιτιωδώς κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων στην πρόκληση υποξίας και πνευμονικού οιδήματος, επιφέροντας το θάνατο στη Μελίνα, ο οποίος οφείλεται σε σύνδρομο έκπτωσης πολλαπλών οργάνων επί εδάφους συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας μετά από επεισόδια βαριάς υποξαιμίας και βαριάς υπότασης (καρδιογενές σοκ) συνεπεία βρογχόσπασμου».

Έχει πάντως ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι το δικαστήριο καταλήγει στο εξής:

«Εξάλλου ενόψει του βαθμού απόδειξης που ισχύει στην διοικητική δίκη, ο κατά τα ανωτέρω αιτιώδης σύνδεσμος δε δύναται να θεωρηθεί ότι διεκόπη από την υπόθεση της ύπαρξης βαριάς μορφής αναφυλαξίας, ανθεκτικής στη χορήγηση αδρεναλίνης, και μη δυνάμενης να αντιμετωπιστεί, δεδομένου ότι αφενός εν προκειμένω όχι μόνο για τον βρογχόσπασμο αλλά ούτε και για την αναφυλαξία ακολουθήθηκαν οι γενικώς αναγνωρισμένοι κανόνες της ιατρικής επιστήμης, για τους οποίους δεν μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση, ήτοι τα ισχύοντα πρωτόκολλα και οι αλγόριθμοι για νήπια-παιδιά, όπως προελέχθη ανωτέρω, αφετέρου διότι η ίδια η υπόθεση της αναφυλαξίας δεν τεκμηριώνεται και δεν αποδεικνύεται από κανένα τυπικό εύρημα και εν προκειμένω ερείδεται μόνο στις αντιφατικές μεταξύ των μαρτύρων καταθέσεις για τις ζωτικές λειτουργίες της 4χρονης».

«Η φωνή τους και η φωνή μας εισακούστηκε»





Οι δικηγόροι της οικογένειας Παρασκάκη, Γιώργος Κοκοσάλης και Ευαγγελία Κλεισαρχάκη, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την εξέλιξη αυτή και κυρίως για το σκεπτικό, όπως ανέφεραν, της απόφασης.

«Στον αγώνα αυτών των γονιών για δικαιοσύνη, η φωνή τους και η φωνή μας εισακούστηκε. Τίποτα δεν είναι δίκαιο στην απώλεια που βιώνουν, η φυσική τάξη των πραγμάτων δεν είναι να φεύγουν τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό ακριβώς ήρθε να επιβεβαιώσει η απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία στο σκεπτικό της με πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαντά γιατί παρά την αθώωση της ιατρού-αναισθησιολόγου από το Ά Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, τόσο η ίδια όσο και το Νοσοκομείο υπήρξαν αμελείς κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους και δεν εφάρμοσαν ορθά τους κανόνες της επιστήμης τους. Από αυτή την άποψη, για αυτούς τους γονείς, αποδόθηκε δικαιοσύνη και είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να τους προσφέρουμε τουλάχιστον αυτό».

Εκτιμάται πάντως ότι από την πλευρά του νοσοκομείου θα ασκηθεί έφεση.

Πηγή: cretalive.gr

