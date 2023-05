Life

O Easy 97.2 αναδεικνύει τα 500 καλύτερα τραγούδια των ακροατών του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής επιλέγοντας το αγαπημένο σας τραγούδι και κερδίστε 500 ευρώ μετρητά!

Οι ακροατές του easy 97.2 καλούνται να αναδείξουν με την ψήφο τους, τα 500 καλύτερα τραγούδια του αγαπημένου τους σταθμού, τα οποία θα ακουστούν στο αέρα από τη Δευτέρα 22 έως και την Παρασκευή 26 Μαΐου, καθημερινά από τις 10.00 το πρωί.

Μπείτε στο soundis.gr/easy972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ψηφίζοντας το αγαπημένο σας τραγούδι και λάβετε αυτόματα μέρος στην κλήρωση για να διεκδικήσετε τα €500 μετρητά που θα δίνονται κάθε μέρα στην πρωινή εκπομπή easy breakfast με την Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.

Πάρτε μέρος εδώ: https://forms.gle/CYxH5ggQTL81qEBn9

Τα 500 καλύτερα του easy 97.2 είναι εδώ!

Easy 97.2, ο σταθμός που σε χαλαρώνει!

Άκου τον easy 97. online ή κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή σε App Store &Google Pla

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές – Debate: Το παρασκήνιο και όσα δεν έδειξαν οι κάμερες (εικόνες)

Τροχαίο - Καλλιμάρμαρο: Νεκρός ο οδηγός της μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε με λεωφορείο

Χρηστίδου: Ο Μαραντίνης διαστρεβλώνει την αλήθεια με συκοφαντικά ψεύδη (βίντεο)