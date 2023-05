Πολιτική

Debate - Μητσοτάκης για υποκλοπές: Δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ, ανέλαβα με θάρρος τις ευθύνες μου

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για τις υποκλοπές, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε. Πώς τοποθετήθηκε στο θέμα της Υγείας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενότητα του debate «Κράτος-Θεσμοί-Διαφάνεια» και σε ερώτηση της Ράνιας Τζίμα (MEGA) αν σκέφτηκε ποτέ να παραιτηθεί για τις υποκλοπές ανέφερε τα εξής:

«Όχι, δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ αλλά ανέλαβα με θάρρος τις ευθύνες μου και δύο πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Να υπάρξει άμεση διαλεύκανση. Χάρηκα που άκουσα τον κ. Ανδρουλάκη να λέει ότι εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη. Και ανέλαβα να διορθώσουμε αστοχίες ρυθμιστικού χαρακτήρα. Επαναφέραμε τις δύο δικαστικές αποφάσεις για να επιτραπεί παρακολούθηση και βάλαμε τον πρόεδρο της Βουλής για να μην επαναληφθεί μία παρακολούθηση που εξαρχής είπα ότι δεν έπρεπε να γίνει. Θέλω να ελπίζω η ΕΥΠ θα μπορεί σταθερά να παρέχει στον εκάστοτε πρωθυπουργό τις πληροφορίες που χρειάζεται».

Σε επόμενη ερώτηση γιατί παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του στρατεύματος, ένας πολιτικός αρχηγός και ένας εν ενεργεία υπουργός απάντησε: «Οι εξηγήσεις που δόθηκαν για αυτές τις παρακολουθήσεις δεν ήταν επαρκείς. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν αποτελεί κανέναν απολύτως κίνδυνο για ασφάλεια της χώρας και δεν έπρεπε να είναι υπό καθεστώς παρακολούθησης.

Αυτή η υπόθεση είναι μια σκιά για την κυβέρνηση μας, δεν έχω αμφιβολία και δεν έπρεπε να γίνει. Σύμφωνα με economist η δημοκρατία μας έχει κάνει πρόοδο παρά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ακόμα και στην υπόθεση της Μυκόνου αποδείξαμε ότι δεν δεχόμαστε άβατα παραβατικότητας».

Ο πρωθυπουργός στην ενότητα του debate «Υγεία-Παιδεία-Κοινωνικό Κράτος» και σε ερώτηση του Γιώργου Παπαδάκη (ANT1) για την κριτική της αντιπολίτευσης ότι πριμοδοτεί την ιδιωτική υγεία απάντησε : «Το νέο ΕΣΥ αποτελεί μία από τις τρεις κεντρικές μου προτεραιότητες. Έμεινε όρθιο στην πανδημία, αλλά δοκιμάστηκε. Εκπονήσαμε πρόγραμμα συνολικό. Χρειαζόμαστε 10.000 προσλήψεις και για να αντιμετωπίσουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Τα ράντζα δεν είναι αποδεκτά για μένα. Έχουμε ένα σχέδιο να αναμορφώσουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, να ανακατασκευάσουμερ πλήρως τα κέντρα υγείας και ένα πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων και έμφαση στον προσωπικό γιατρό».

Σε επόμενη ερώτηση για τους Έλληνες που ζουν κοντά ή κάτω από τα όρια της φτώχειας ανέφερε: «Υπήρξε βελτίωση σε σχέση με τον περασμένο χρόνο όπως αναφέρουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι πρώτη μου προτεραιότητα, μπορεί να γίνει με μεγαλύτερους μισθούς, μεγαλύτερη ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας. Γι' αυτό και οι επενδύσεις είναι τόσο ψηλά στο δικό μας πρόγραμμα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενότητα του debate «Περιβάλλον - Ενέργεια» και σε ερώτηση του Παναγιώτη Στάθη για τα χρήματα που έδωσε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση και την πανδημία και την κριτική της ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ για τις παροχές που εξαγγέλλει ανέφερε: «Η χώρα είχε εξαιρέσεις από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες στην πανδημία. Κρατήσαμε όρθια την κοινωνία, σώσαμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Από εδώ και στο εξής η χώρα είναι υποχρεωμένη να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοιμ πλέον. 'Αρα η ακριβής κοστολόγηση των προγραμμάτων έχει σημασία. Μόνο τα δύο εμβληματικά μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ, η μείωση ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στοιχίζουν κοντά 4 δις ετησίως, θα πρέπει ο κ. Τσίπρας να πει που θα τα βρει γιατί οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν πρόκειται να αλλάξουν».

Σε επόμενη ερώτηση για το σιδηρόδρομο με αφορμή τα Τέμπη ανέφερε: «Έγιναν βήματα και στον τομέα αυτόν και προφανώς υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις τις οποίες πληρώσαμε πολύ ακριβά. Τα μέσα σταθερής τροχιάς είναι το πιο κοινωνικό και πιο φιλικό μέσο στο περιβάλλον. Κατασκευάζουμε την γραμμή 4 στο Μετρό, επεκτείνουμε τη γραμμή 2 και παραδίδουμε το Μετρό της Θεσσαλονίκης μαζί με τα αρχαία, ένα έργο που θα αλλάξει εντελώς το μορφή της πόλης.»

