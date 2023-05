Κοινωνία

Τροχαίο - Καλλιμάρμαρο: Λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πώς συνέβη η σύγκρουση των οχημάτων.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης (11/05) στο ρεύμα καθόδου της Βασιλέως Κωνσταντίνου λίγο μετά το Καλλιμάρμαρο, στη συμβολή με την Βασ. Όλγας.

Η σύγκρουση του λεωφορείου με τη μοτοσικλέτα είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο. Ελαφρά τραύματα υπέστη και ο οδηγός του λεωφορείου.

Υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα καθόδου, στη συμβολή με την Βασ. Όλγας, όμως κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά πλέον καθώς λίγο μετά τις 6:30 απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα η μηχανή και το λεωφορείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Debate: Τα σχόλια και οι “γκρίνιες” των πολιτικών αρχηγών

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 209 σημεία

Φοιτητικές Εκλογές 2023: Ποιος αναδείχθηκε νικητής για φέτος