Κόσμος

Γάζα: Δεκάδες νεκροί μέσα σε λίγες μέρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικός ο απολογισμός των ισραηλινών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ σκότωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, εξαπολύοντας νέο πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι επιχειρήσεις του έχουν απολογισμό τουλάχιστον 25 νεκρούς από προχθές Τρίτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, μέλη του οποίου εκτόξευσαν από χθες το απόγευμα εκατοντάδες ρουκέτες, αλλά χωρίς να έχει αναφερθεί ως τώρα κανένας τραυματισμός στο Ισραήλ, τόνισε ότι «οι ισραηλινοί δεν θα [μείνουν] ατιμώρητοι» και ότι «όλες οι επιλογές (είναι) πάνω στο τραπέζι για την αντίσταση».

Σε ανακοίνωσή τους οι Ταξιαρχίες αλ Κουντς, ο στρατιωτικός βραχίονας του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, επιβεβαίωσε πως ο «Αλί Γάλι διοικητής μονάδας εκτόξευσης ρουκετών δολοφονήθηκε στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας μαζί με άλλους μάρτυρες».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το υψηλότερο τμήμα πολυκατοικίας καταστράφηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Χαν Γιούνες. Σύμφωνα με παλαιστινιακές ιατρικές πηγές, άλλοι δύο άνθρωποι που βρίσκονταν μαζί του σκοτώθηκαν και άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Επρόκειτο για μέλη του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, ανέφερε ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, σε ανάρτησή του στο Twitter του με την οποία επιβεβαίωσε πως «μαχητικά αεροσκάφη» του έβαλαν «στο στόχαστρο» τον Αλί Γάλι καθώς «κρυβόταν σε διαμέρισμα στη Χαν Γιούνες».

Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας ανάμεσα σε παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις και το Ισραήλ είναι η χειρότερη από τον Αύγουστο του 2022 στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακα όπου κυβερνά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς από το 2007.

Σε τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον Τσάχι Χανέγκμπι, τον ομόλογό του στην κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, «επέμεινε στην ανάγκη να υπάρξει αποκλιμάκωση και να αποφευχθούν περισσότερες απώλειες ανθρωπίνων ζωών» και αναφέρθηκε στις προσπάθειες μεσολάβησης της Αιγύπτου για να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τόνισε πως ο Γενικός Γραμματέας του Αντόνιο Γκουτέρες παρακολουθεί «με μεγάλη ανησυχία» την κατάσταση και θέλει εγγυήσεις πως δεν υπάρξει «περαιτέρω» κλιμάκωση, ενώ «καταδίκασε» τις απώλειες των ζωών αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού και τις εκτοξεύσεις ρουκετών «αδιακρίτως» από τον θύλακα εναντίον του Ισραήλ.

Αφότου έγιναν οι πρώτες εκτοξεύσεις παλαιστινιακών ρουκετών χθες το απόγευμα σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε ισραηλινές κοινότητες γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, ως την Μπεερσέβα (ανατολικά) και το Τελ Αβίβ (βόρεια).

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του Τσαχάλ ως τις 21:30 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], εκτοξεύθηκαν 469 ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας, 333 από τις οποίες μπήκαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο. Ακολούθησαν εκατοντάδες ακόμα.

Οι μισές και πλέον αναχαιτίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, πάντως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου παρότρυνε τον πληθυσμό σε περιοχές που γειτονεύουν με τη Λωρίδα της Γάζας να μείνουν στα καταφύγια, καθώς ορισμένες ρουκέτες προκάλεσαν υλικές ζημιές.

Σπίτι και όχημα χτυπήθηκαν αντίστοιχα στις πόλεις Σντερότ και Ασκελόν, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, οργάνωση που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από το Ισραήλ, την ΕΕ και τις ΗΠΑ, έχει μπει στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού από την Τρίτη. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου καυχήθηκε πως καταφέρθηκε το «βαρύτερο πλήγμα στην ιστορία της» στην οργάνωση αυτή.

Το ισλαμιστικό κίνημα από την πλευρά του υπόσχεται «αντίδραση με εύρος ίδιο με τα εγκλήματα» του Ισραήλ μετά τον θάνατο τριών στελεχών του στρατιωτικού του βραχίονα σε πλήγματα την Τρίτη με συνολικά 15 νεκρούς, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις αρχές, στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού που ακολούθησαν σκοτώθηκαν άλλοι 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους κορίτσι 10 ετών και τέσσερα μέλη του Λαϊκού Μετώπου Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης (FPLP), όπως ανακοίνωσε αυτό το κίνημα.

Η Λωρίδα της Γάζας, μικροσκοπικός θύλακας που μαστίζει η φτώχεια και η ανεργία, με 2,3 εκατομμύρια παλαιστίνιους κατοίκους υπό αυστηρό ισραηλινό αποκλεισμό, έχε μετατραπεί σε θέατρο αρκετών πολέμων με το Ισραήλ από το 2008.

«Έχω την αίσθηση πως θα ξεσπάσει [νέος] πόλεμος», επικρατούν «ένταση και φόβος», συνόψισε ο Μοντέρ Αμπντάλα, πενηντάρης κάτοικος της Γάζας.

Γύρω από τον θύλακα, κάτοικοι ισραηλινών κοινοτήτων σπεύδουν τα καταφύγια ενώ τα σχολεία διατάχθηκε να κλείσουν σε ακτίνα 40 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια ραδιοφωνία.

Η διπλωματία της Γερμανίας καταδίκασε «σθεναρά» χθες Τετάρτη τις επιθέσεις με ρουκέτες που εξαπολύουν «αδιακρίτως» παλαιστίνιοι μαχητές εναντίον του Ισραήλ.

Ανταλλαγές πυρών είχαν σημειωθεί επίσης την περασμένη εβδομάδα, μετά τον θάνατο σε ισραηλινή φυλακή μορφής του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ σε απεργία πείνας από τον Φεβρουάριο.

Τον Αύγουστο του 2022, τρεις ημέρες συγκρούσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και το κίνημα αυτό είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 49 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 19 παιδιών, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Είχαν εκτοξευθεί περίπου 200 ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι.

Από την αρχή της χρονιάς, τουλάχιστον 135 Παλαιστίνιοι, 19 Ισραηλινοί, μια Ουκρανή κι ένας Ιταλός έχουν σκοτωθεί σε βίαια επεισόδια που συνδέονται με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασιζόμενη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών στις δυο πλευρές.

Οι στατιστικές αυτές συμπεριλαμβάνουν στην παλαιστινιακή πλευρά μαχητές και άμαχους, ανάμεσά τους ανήλικους· και στην ισραηλινή πλευρά κυρίως άμαχους, ανάμεσά τους ανήλικους, καθώς και τρία μέλη της αραβικής μειονότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Debate: Τα σχόλια και οι “γκρίνιες” των πολιτικών αρχηγών

Τροχαίο - Καλλιμάρμαρο: Νεκρός ο οδηγός της μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε με λεωφορείο

Φοιτητικές Εκλογές 2023: Ποιος αναδείχθηκε νικητής για φέτος