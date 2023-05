Πολιτική

Προαγωγές 21 Προέδρων Εφετών σε Αρεοπαγίτες

Ποιοι είναι οι νέοι αεροπαγίτες. Η απάντηση της ΕΔΕ σε δημοσίευμα που επικρίνει τον τρόπο των προαγωγών.

Προαγωγές 21 προέδρων εφετών σε αρεοπαγίτες - Απάντηση της ΕΔΕ σε δημοσίευμα που επικρίνει τον τρόπο των προαγωγών

Προήχθησαν με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης 21 πρόεδροι Εφετών σε αρεοπαγίτες.

Οι νέοι αρεοπαγίτες είναι:

ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ ΝΙΚΗ ΜΗΛΙΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΕΣΗ ΕΡΑΤΩ ΛΙΟΥΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΖΩΗ ΖΑΡΧΑΝΗ ΒΑΙΑ ΛΙΑΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΛΕΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Την ίδια στιγμή, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) με αφορμή σχετικό δημοσίευμα καλεί «τα πολιτικά κόμματα, να προασπίσουν τη θεσμική λειτουργία της συντεταγμένης Δημοκρατίας».

Συγκεκριμένα η ΕΔΕ αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Το χθεσινό δημοσίευμα πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδας υπό τον ερωτηματικό τίτλο "Προαγωγές Δικαστών με χρώμα;" και υπό την επίκληση ανακοίνωσης της μειοψηφίας του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, καταδεικνύει την άγνοια των όρων λειτουργίας του θεσμού της Δικαιοσύνης. Η αναφορά περί "κομματικοποίησης" της συνταγματικά προβλεπόμενης διαδικασίας των προαγωγών των δικαστικών λειτουργών από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, μίας κομβικής για την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών της Δικαιοσύνης διαδικασίας, δέκα ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές, δηλώνει την έλλειψη σεβασμού στις δημοκρατικές αρχές και διαδικασίες και αποτελεί συνέχεια αποδοκιμαστέων από το Δικαστικό Σώμα αντιλήψεων "περί διορισμού δικών μας Δικαστών". Οι τοποθετήσεις αυτές νομιμοποιούν την αντιδημοκρατική και ολοκληρωτική ρητορεία, ότι όποιος ελέγχει την εκτελεστική εξουσία ελέγχει τα πάντα και επομένως οι προαγωγές είναι "κομματικές", παραγνωρίζοντας τη θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των λειτουργιών.

Επειδή, πρώτη φορά στη μεταπολίτευση γίνεται τέτοια προσπάθεια αμφισβήτησης της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης σε εσωτερικό επίπεδο προαγωγών και κλονισμού της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ανεξαρτησία του θεσμού, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων:

- διαβεβαιώνει τους Έλληνες πολίτες ότι η εσωτερική λειτουργία της Δικαιοσύνης είναι ανεξάρτητη

- αποκρούει επικίνδυνες παρεμβάσεις, οι οποίες, μέσα στην προεκλογική περίοδο, έχουν ως προφανή σκοπό την εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων με τίμημα τη στοχευμένη απαξίωση των θεσμών.

Καλούμε τα πολιτικά κόμματα να προασπίσουν τη θεσμική λειτουργία τής συντεταγμένης Δημοκρατίας μας, η οποία κινδυνεύει από τέτοιες αντιλήψεις, οι οποίες, στο βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων, προσβάλουν ευθέως την προσωπική Ανεξαρτησία του Έλληνα Δικαστή και ολόκληρο το Δικαστικό Σώμα».

