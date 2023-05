Αθλητικά

Λάρισα: Ένοχος ο προπονητής για τον τερματοφύλακα που χτυπήθηκε από κεραυνό

Το περιστατικό έγινε πριν από 5 χρόνια και από τότε ο 15χρονος τότε τερματοφύλακας παραμένει σε «άγρυπνο κώμα».

Ποινή φυλάκισης 8 μηνών (με τριετή αναστολή) επέβαλε χθες το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας σε προπονητή παιδικής ποδοσφαιρικής ομάδας, καθώς κρίθηκε ένοχος για σωματική βλάβη από αμέλεια, όταν ένας 15χρονος τερματοφύλακας κεραυνοβολήθηκε, καθώς ξέσπασε καταιγίδα ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με συμπαίκτες του.

Ήταν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της 13ης Ιουνίου 2018 και σε γήπεδο Ακαδημίας Ποδοσφαίρου έξω από τη Λάρισα, όταν ο 15χρονος τότε μαθητής της Γ’ Γυμνασίου, μαζί με άλλα παιδιά – συμπαίκτες συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της χρονιάς, ως τερματοφύλακας στην ποδοσφαιρική του ομάδα.

Όταν ξέσπασε καταιγίδα και ενώ οι μικροί παίκτες κλήθηκαν -σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο Δικαστήριο- από τον προπονητή τους να εγκαταλείψουν το γήπεδο, ένας κεραυνός «πρόλαβε» τον 15χρονο κάτω από τα δοκάρια, μετατρέποντας το αγαπημένο ποδόσφαιρο σε δράμα, με την οικογένεια του παιδιού να βιώνει τον δικό της «Γολγοθά». Οι γιατροί του ΓΝΛ κατάφεραν εκείνο το απόγευμα να ανατάξουν τον 15χρονο, ωστόσο πέντε χρόνια μετά παραμένει σήμερα καθηλωμένος στο κρεβάτι, χωρίς σημάδια βελτίωσης και «σε άγρυπνο κώμα», όπως κατέθεσε ο 56χρονος οικοδόμος και πατέρας του τερματοφύλακα.

Ένα ατύχημα που ανέδειξε τη διάσταση των μέτρων ασφαλείας και δη της αντικεραυνικής προστασίας σε ιδιωτικές και δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις, πτυχή που αναφέρθηκε στο χθεσινό δικαστήριο. Στο πλαίσιο της δίκης, ο πατέρας του 15χρονου αναφέρθηκε στα γεγονότα εκείνο το απόγευμα όπως του τα μετέφεραν, για να αναφερθεί στην κατάσταση που είναι σήμερα, πέντε χρόνια μετά, ο γιος του. Λέγοντας ότι «τον ταΐζουμε με σύριγγα, δεν επικοινωνεί, είναι σε κώμα, σήμερα είναι 20 χρονών σε κατάσταση άγρυπνου κώματος», σημείωσε, επίσης, το δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του παιδιού του.

Γείτονας – αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε, μεταξύ άλλων πως «τα παιδιά έπαιζαν με βροχή και έπεφταν κεραυνοί από μακριά» και πως είδε τον κεραυνό να χτυπά το γήπεδο «και τον πιτσιρικά να πέφτει κάτω».

Χθες επίσης, μεταξύ άλλων κατέθεσαν και συμπαίκτες ενώ στην απολογία του ο προπονητής δήλωσε «συγκλονισμένος» από το γεγονός.

Για να περιγράψει τα γεγονότα της «τελευταίας προπόνησης της χρονιάς» σημειώνοντας πως όταν εκδηλώθηκε «το ψιλόβροχο, είπα στα παιδιά σας παρακαλώ να φύγουμε. Κάποια παιδιά είπαν να μη φύγουμε ακόμη, κάποια έμειναν αλλά τα περισσότερα παιδιά έφυγαν από γήπεδο όταν άκουσα το “μπαμ” και είδα το παιδί πεσμένο. Είπα στους άλλους να φωνάξουν το ΕΚΑΒ και εγώ πήγα πάνω στο παιδί».

«Δεν υπήρχαν έντονα καιρικά φαινόμενα, δεν υπήρχαν αστραπές» διευκρίνισε ο προπονητής για να προσθέσει πως «ανθρώπινα το λέω αν ήταν να κάνω κάτι για να μη συμβεί αυτό που συνέβη, θα το έκανα, ήταν ένα απρόβλεπτο γεγονός».

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή τού κατηγορουμένου, με το Δικαστήριο να υιοθετεί την πρόταση και κρίνοντας ένοχο τον προπονητή για σωματική βλάβη από αμέλεια τελεσθείσα με παράλειψη από υπόχρεο, του επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με τριετή αναστολή.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία και onlarissa.gr

