Life

Eurovision 2023: Αποκλείστηκε η Ελλάδα - Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε ποιες χώρες προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό στον τελικό της Eurovision 2023, που διοργανώνεται στο Λίβερπουλ.

Καλλιτέχνες από 16 χώρες ανέβηκαν στην σκηνή του Liverpool Arena και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, ώστε να εντυπωσιάσουν το κοινό και να πάρουν το χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας της Eurovision, καθώς αποκλειστικά και μόνο οι θεατές, καθορίζουν τα τραγούδια που προκρίνονται από τους δύο Ημιτελικούς στον Μεγάλο Τελικό, ενώ δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ψήφου σε θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό («Rest Of The World»).

Η Ελλάδα εκτός τελικού της Eurovision 2023

Ο Victor Vernicos ήταν ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε την Ελλάδα και ερμήνευσε το κομμάτι «What They Say».

Ωστόσο, η χώρα μας και ο 16χρονος καλλιτε΄χνης δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό.

Σε αντίθεση με την Κύπρο, η οποία προκρίθηκε στον τελικό και θα δούμε ξανά στη σκηνή τον Andrew Lambrou.

Δείτε την εμφάνιση της Ελλάδας

Victor = the coolest kid in Eurovision. That's what we say ???? #Eurovision pic.twitter.com/9NdA2LHbOz

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2023

Να θυμίσουμε, πως από τον Α’ Ημιτελικό έχουν περάσει ήδη οι: Κροατία, Μολδαβία, Ελβετία, Φινλανδία, Τσεχία, Ισραήλ, Πορτογαλία, Σουηδία, Σερβία, Νορβηγία. Εκεί θα δούμε και τις: Ιταλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία

Οι 10 χώρες που περάσαν στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2023 από τον Β' Ημιτελικό:

Αλβανία

Κύπρος

Εσθονία

Βέλγιο

Αυστρία

Λιθουανία

Πολωνία

Αυστραλία

Αρμενία

Σλοβενία

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Η συνάντηση πατέρα και μητέρας μετά την τραγωδία

Εκλογές: Μπορείς να ψηφίσεις με ταυτοποίηση από το wallet του κινητού σου

Παπαδάκης: Το debate, ο “νικητής” και ο Χατζηνικολάου (βίντεο)