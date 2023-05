Αθλητικά

Europa League: Προβάδισμα πρόκρισης η Ρόμα, όλα ανοιχτά για Γιουβέντους

Τίποτα απολύτως δεν κρίθηκε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών του Europa League, με τη Ρόμα, πάντως, να κάνει το πρώτο βήμα για τον τελικό της Βουδαπέστης, μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενώ στο Τορίνο το buzzer beater του Γκάτι (90΄+7) άφησε «ανοικτούς λογαριασμούς» για Γιουβέντους και Σεβίλη (1-1) ενόψει της ρεβάνς επί ισπανικού εδάφους.

Ο Φεντερίκο Γκάτι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων κράτησε «ζωντανή» τη Γιουβέντους για την πρόκριση στον τελικό του Europa League. Ο 24χρονος αμυντικός με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο Τορίνο και, πλέον, τα πάντα θα κριθούν στη ρεβάνς της προσεχούς Πέμπτης (18/05) στο «Σάντσεθ Πιθχουάν».

Μετά τις Φενέρμπαχτσε, Αϊντχόφεν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Σεβίλη βρέθηκε για 97΄ λεπτά αγκαλιά με το αποτέλεσμα που θα την έβαζε σε «θέση οδηγού» για να βρεθεί στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένος για τις 31 Μαΐου στο «Πούσκας Στάντιουμ» της Βουδαπέστης.

Οι Ανδαλουσιάνοι με το γκολ του Εν Νεσίρι στο 26΄ προηγήθηκαν, ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, αλλά δεν «καθάρισαν» το ματς και στο φινάλε το «πλήρωσαν». Ακόμη κι έτσι, όμως, την προσεχή Πέμπτη στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» θα έχουν την ευκαιρία να «σφραγίσουν» την παρουσία τους στον καταληκτικό αγώνα του τουρνουά.

Αν τα καταφέρουν θα προβάλλουν ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να πάρουν το 7ο τρόπαιο τα τελευταία 17 χρόνια και 5ο τα τελευταία 9 (2006, 2007 ως Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, 2014, 2015, 2016 και 2020 ως Europa League). Η ομάδα του Μεντιλιμπάρ έμεινε σε 13ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό ματς χωρίς νίκη (0-6-7).

Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι μετά τις προκρίσεις επί των Άρσεναλ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας είχε καλή ψυχολογία και παρότι δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητική, στάθηκε τυχερή στο φινάλε και πήρε ένα αποτέλεσμα που της επιτρέπει να κάνει την υπέρβαση επί ισπανικού εδάφους, προκειμένου να διεκδικήσει το μοναδικό τρόπαιο που μπορεί να κρατήσει στα χέρια της την τρέχουσα σεζόν.

Προβάδισμα για να παίξει σε δεύτερο σερί ευρωπαϊκό τελικό, μετά τον περυσινό στο Europa Conference League, το οποίο και κατέκτησε με το 1-0 επί της Φέγενορντ στα Τίρανα, απέκτησε η Ρόμα μετά την αποψινή της νίκη στο «Ολίμπικο» επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 1-0.

Το ματς κρίθηκε από το γκολ του 20χρονου Ιταλού μέσου, Εντοάρντο Μπόβε, στο 63ο λεπτό από ασίστ του Έιμπραχαμ. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο βελτίωσε το ρεκόρ που έχει στην έδρα της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετρώντας μόλις μία ήττα στα τελευταία 26 παιχνίδια που έδωσαν εκεί.

Η Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο θα παλέψει στη «Μπάι Αρίνα» στις 18 Μαΐου, όπου παρουσιάζεται αρκετά δυνατή και ικανή ν΄ ανατρέψει εις βάρος της καταστάσεις.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Γιουβέντους (Ιταλία)-Σεβίλη (Ισπανία) 1-1

(90΄+7 Γκάτι - 6΄ Εν Νεσίρι)

Ρόμα (Ιταλία)-Λεβεκούζεν (Γερμανία) 1-0

(63΄ Μπόβε)