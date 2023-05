Πολιτική

Λέσβος - Μητσοτάκης: Αποδείξαμε ότι η θάλασσα έχει σύνορα και μπορούμε να τα φυλάμε

Στη Μόρια βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συμμετείχε στην παρουσίαση αξιοποίησης της Μόριας. Εικόνες από το πριν και το μετά.

«Σε μια διαφορετική καλύτερη από το 2019 Λέσβο» βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πρώην ΚΥΤ της Μόριας, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στο νησί, όπου συμμετείχε στην παρουσίαση της αξιοποίησης του χώρου που αγοράστηκε από το Δήμο Μυτιλήνης με χρηματοδότηση του Υπουργείου μετανάστευσης και ασύλου στα πλαίσια της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που επλήγησαν από το μεταναστευτικό.

«Έρχομαι σε μια Μόρια που λειτούργησε ως κολαστήριο με πάνω από 20.000 ανθρώπους και πλέον δεν υπάρχει. Τήρησα την υπόσχεση μου, ξεπεράσαμε τα εμπόδια, ακολουθήσαμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική, προστατεύσαμε τα σύνορα μας από ξηράς και θαλάσσης αποδεικνύοντας ότι η θάλασσα έχει σύνορα και μπορούμε να τα φυλάμε. Από 600.000 άτομα που πέρασαν από το νησί την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ φτάσαμε στα χρόνια της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία μόλις στις 10.000» είπε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας πως όλα αυτά τα χρόνια «κλείσαμε εκκρεμότητες, αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα και στηρίξαμε τις τοπικές κοινωνίες».

Από πλευράς του ο κ. Μηταράκης υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό στο πρώην ΚΥΤ, όπως είπε, «σε μια καλύτερη Λέσβο». Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε πως «δεσμευτήκαμε απέναντι στον Ελληνικό λαό να μειώσουμε ουσιαστικά τις ροές και δραστικά τις επιπτώσεις της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Και το πράξαμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα».

Παράλληλα μίλησε για τη στήριξη στις τοπικές κοινωνίες με περισσότερα από 110 εκατ. ευρώ για έργα και δράσεις μέσα από το Ταμείο Αλληλεγγύης αλλά και από έκτακτες επιχορηγήσεις και δημοτικά τέλη. «Ενισχύσαμε πανελλαδικά 45 δήμους και τους οργανισμούς τους, με ποσά άνω των 110 εκατ. ευρώ για έργα και δράσεις. 65 εκ. μέσω του Ταμείου και 47 εκ για αποζημιώσεις και δημοτικά τέλη. Στο βόρειο Αιγαίο δόθηκαν 60 εκατομμύρια μέσα σε τρία έτη, δηλαδή συγκριτικά, το 1/5 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος Βορείου Αιγαίου 2014-2020 και το 1/7 του 2021-2027», είπε ο κ. Μηταράκης.

Ας σημειωθεί ότι στο χώρο του πρώην ΚΥΤ σχεδιάζεται η κατασκευή σχολικών και πανεπιστημιακών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στο σημερινό πρώτο σταθμό του Πρωθυπουργού στο πρώην ΚΥΤ της Μόριας παραβρέθηκε και χαιρέτησε και ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης.

Από πλευράς του ο Δήμαρχος Λέσβου, κ. Κύτελης επεσήμανε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως η περιοχή θα μετατραπεί σε χώρο πολιτισμού και μάθησης.

Από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το πώς ήταν και πώς έγινε, καθώς και το σε τι κατάσταση είναι σήμερα η Μόρια.

