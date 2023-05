Πολιτική

Σύλληψη Φρέντη Μπελέρη – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν δέχεται εκπτώσεις στα δικαιώματα της Μειονότητας

Μηνύματα από Μητσοτάκη και Δένδια μετά τη σύλληψη του ομογενούς. Ενημέρωση προς Ευρωπαίους αξιωματούχους. Η δήλωση Ράμα για το γεγονός.

Η εισαγγελία Αυλώνας εξέδωσε νωρίς το μεσημέρι ένταλμα σύλληψης του Μπελέρη με την κατηγορία της εξαγοράς ψήφων.

Στο αστυνομικό τμήμα Αυλώνας μεταβαίνει η πρέσβης της Ελλάδας στην Αλβανία Κωνσταντίνα Καμίτση, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, προκειμένου να συναντήσει τον υποψήφιο δήμαρχο Χειμάρρας με το ΚΕΑΔ, Διονύση-Φρέντη Μπελέρη, ο οποίος κρατείται εκεί, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Νωρίτερα, η Ελληνίδα πρέσβης είχε προβεί σε σχετικό διάβημα στο υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας. Ακόμη, η πρέσβης ενημέρωσε για την υπόθεση της σύλληψης του Φρέντη Μπελέρη, τους πρέσβεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. στην Αλβανία, κατά τη διάρκεια σημερινής συνάντησής τους.

Ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στο ζήτημα της σύλληψης του ομογενούς, από τη Λέσβο, όπου περιόδευσε σήμερα. Έκανε λόγο για «εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός το οποίο έγινε στη γειτονική μας Αλβανία» και έστειλε μήνυμα «στη φίλη Αλβανία», λέγοντας πως, «εκπτώσεις στο Κράτος Δικαίου και στην προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί.

Αν η Αλβανία θέλει να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες δημοτικές εκλογές και να απελευθερώσει άμεσα αυτούς τους οποίους φυλάκισε, για να μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία».

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του, έκανε γνωστό ότι, ενημέρωσε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα της σύλληψης.

Εν τω μεταξύ σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Ράμα χαρακτήρισε τη σύλληψη του Μπελέρη ως δείγμα “της αποφασιστικότητας της δικαιοσύνης για εφαρμογή του νόμου”.

Απαίτησε, όπως αναφέρει, η σύλληψη να είναι “τεκμηριωμένη με στοιχεία και νομικά κατοχυρωμένη” . Κάλεσε, δε, την πολιτική να μη σπεύσει να προβεί σε συμπεράσματα και να αφήσει ανεπηρέαστο το ανακριτικό έργο των αρμόδιων αρχών.

Ισχυρίστηκε, τέλος, ότι το γεγονός ουδεμία σχέση έχει με τον προεκλογικό αγώνα

Ο Υπουργός Εξωτερικών, κατά την άφιξή του στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται σήμερα στη Στοκχόλμη, δήλωσε πως «η σύλληψη υποψηφίου δημάρχου δύο μέρες πριν από τις εκλογές αν δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, συνιστά σκάνδαλο».

Όπως τόνισε, μάλιστα, αυτό το αναγνώρισε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

«Ενημέρωσα γι' αυτό ήδη τον ύπατο εκπρόσωπο, τον κύριο Μπορέλ, και τον Σουηδό υπουργό Εξωτερικών ως ασκούντων την προεδρία. Η ελληνική κυβέρνηση θα το παρακολουθήσει εξαιρετικά στενά», επεσήμανε ο κ. Δένδιας.

«Αν δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, η σύλληψη υποψηφίου δημάρχου δύο μέρες πριν από τις εκλογές είναι ένα απόλυτο σκάνδαλο», επανέλαβε.

Τέλος, για το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών σημείωσε: «Η σημερινή συζήτηση, έστω και στο άτυπο συμβούλιο για την Ουκρανία, είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί στην Ουκρανία κρίνεται συνολικά η ευρωπαϊκή υπόθεση όσον αφορά την εδαφική ακεραιότητα αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Σε δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, «Απορίας άξιον, γιατί η κυβέρνηση πάλι συμπεριφέρεται ως κλαίουσα, παρακαλώντας τον κάθε Μπορέλ να επιβάλει την τάξη σε μία χώρα, η οποία προσβάλλει την ελληνική μειονότητα, το διεθνές δίκαιο, αλλά και κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μία είναι η λύση: κόψιμο κάθε ελπίδας της Αλβανίας για σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέτο για το ΝΑΤΟ. Και αν χρειαστεί υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για σοβαρά κράτη για να επιβάλουν το διεθνές δίκαιο».

