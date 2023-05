Παράξενα

Καβάλα: Παιδί κλειδώθηκε σε αυτοκίνητο - Έσπασαν τζάμι για να το βγάλουν (εικόνες)

Πως το μόλις 2,5 ετών παιδί κλειδώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Έντρομη η μητέρα αναζήτησε βοήθεια απο περαστικούς.

Ενα παιδί 2,5 ετών κλειδώθηκε στο αυτοκίνητο της μητέρας του, στην Καβάλα, την Παρασκευή.

Ανδρες της Πυροσβεστικής, πυο κλήθηκαν να συνδράμουν, έσπασαν ένα απο τα παράθυρα του αυτοκινήτου για να το βγάλουν και να μην κινδυνεύει.

Σύμφωνα με το CENTER TV, η μητέρα του βγήκε από το αυτοκίνητο της για λίγο και το αυτόματο κλείδωμα του οχήματος ενεργοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μέσα το μόλις 2,5 ετών παιδί της.

Άμεσα, η μητέρα μαζί με τους διερχόμενους πολίτες αλλά και τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους καταστήματος, ειδοποίησαν την Πυροσβεστική και την Αστυνομία προκειμένου να απεγκλωβίσουν το μικρό παιδί.

Επί τόπου έσπευσε και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας, Νικόλαος Μπαλατσούκας, υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του οποίου, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν άμεσα το παιδί.

Εν τω μεταξύ, ελεύθερος με όρους αφέθηκε το μεσημέρι ο 37χρονος πατέρας που ξέχασε στο αυτοκίνητο το 5,5 μηνών μωρό του, στην Άρτα, με αποτέλεσμα το παιδί να βρει βασανιστικό θάνατο.

