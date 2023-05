Κόσμος

Όρμπαν: το σχέδιο της ΕΕ μοιάζει με την προσπάθεια του Χίτλερ

Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προκαλεί αντιδράσεις, συγκρίνοντας το σχέδιο ολοκλήρωσης της ΕΕ με την προσπάθεια του Αδόλφου Χίτλερ να κυριαρχήσει στον κόσμο.

Ο Ούγγρος λαϊκιστής εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συνέκρινε το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με την επιδίωξη του Αδόλφου Χίτλερ να κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο.

Από το τέλος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, γίνονται προσπάθειες να δημιουργηθεί νέα στη θέση της, είπε ο κ. Όρμπαν.

«Το Βυζάντιο, ο Καρλομάγνος, ο αυτοκράτορας της Γερμανίας Όθων, ο Ναπολέων, ο Χίτλερ: όλοι τους ονειρεύονταν, ο καθένας σε διαφορετική βάση, την ευρωπαϊκή ενότητα», συνέχισε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.

Η κατάσταση σήμερα δεν έχει διαφορά, κατά την άποψή του. «Η ύπαρξη ανεξάρτητων εθνών και η ιδέα της αυτοκρατορίας είναι παρούσες ταυτόχρονα. Εθνική κουλτούρα, ευρωπαϊκές αξίες. Εθνική κυριαρχία και –όπως το θέτουν στις Βρυξέλλες– μια ολοένα πιο πλήρης ένωση».

Η ορολογία που χρησιμοποίησε παραπέμπει στο προοίμιο της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Η Ουγγαρία εντάχθηκε στην ΕΕ το 2004. Ο κ. Όρμπαν, που κυβερνά τη χώρα με ολοένα πιο αυταρχικό τρόπο από το 2010, έχει δώσει μάχες εναντίον υποχρεώσεων της Βουδαπέστης δυνάμει της ένταξής της, για παράδειγμα ως προς την πολιτική για το άσυλο και το κράτος δικαίου.

Ταυτόχρονα, η κεντροευρωπαϊκή χώρα λαμβάνει ευρωπαϊκά κονδύλια. Ορισμένα από αυτά έχουν παγώσει, καθώς η ΕΕ αξιώνει εγγυήσεις για τη νόμιμη χρήση τους χωρίς φαινόμενα διαφθοράς και προβάλει την ανησυχία της για τη χαμένη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αντιδρώντας, ο κ. Όρμπαν καταφέρεται συχνά εναντίον των «γραφειοκρατών των Βρυξελλών» και συγκρίνει επίσης συχνά την ΕΕ με την άλλοτε Σοβιετική Ένωση.

«Ο άνθρωπος είναι άρρωστος», ήταν η αντίδραση του ηγέτη της ουγγρικής αντιπολίτευσης, του Φέρεντς Γκιουρτσάνι, μετά τη γκάφα του πρωθυπουργού της χώρας. Το να συγκρίνεται το τρίτο Ράιχ του Χίτλερ με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι «άρρωστο και αηδιαστικό», έκρινε μέσω Facebook.

