Πάρνηθα: Χρυσαετός με πολυμελία πετά και πάλι ελεύθερος (εικόνες)

Το πτηνό μετά από εγχείρηση και ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης απέκτησε την απαιτούμενη θηρευτική δυνατότητα για να επιβιώσει στο φυσικό περιβάλλον.



Χρυσαετός που πριν από οκτώ μήνες -στο στάδιο του νεοσσού- είχε διαπιστωθεί με πρόβλημα γενετικής δυσμορφίας -πολυμελίας πετάει και πάλι ελεύθερος στο φυσικό του περιβάλλον στο βουνό της Πάρνηθας.

Το πτηνό είχε εγχειριστεί στο Κτηνιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ για την αποκατάσταση του προβλήματος και στη συνέχεια εφαρμόστηκε ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης του από το Σύλλογο Ελληνικής Ιερακοτροφίας προκειμένου να αποκτήσει την απαιτούμενη θηρευτική δυνατότητα για να επιβιώσει στο φυσικό περιβάλλον.

Η απελευθέρωση έγινε την περασμένη Πέμπτη στην Πάρνηθα, από τη γενική διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της γενικής γραμματείας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τις οικείες Δασικές Υπηρεσίες της Αττικής, το Σύλλογο Ελληνικής Ιερακοτροφίας, την ΑΝΙΜΑ και τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Σαρωνικού Κόλπου του ΟΦΥΠΕΚΑ.

