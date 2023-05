Κοινωνία

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Αγκαλιασμένοι στην κηδεία οι γονείς του - Κατέρρευσε ο πατέρας (εικόνες)

Σπαραγμός στην κηδεία του βρέφους. Μπομπονιέρες και γλυκά στην εκκλησία. Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση οι γονείς του.



Το 5,5 μηνών βρέφος που έχασε την ζωή του στην Άρτα, όταν ο πατέρας του το ξέχασε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, αποχαιρετούν σήμερα οι γονείς του, συγγενείς και φίλοι της οικογένειας.

Στην κηδεία του άτυχου βρέφους, έφτασαν αγκαλιασμένοι οι γονείς του, όπως φαίνεται και σε εικόνες που δημοσίευσε το newsit.gr.

Tραγικές σκηνές εκτυλίχθηκαν όταν έφτασε το φέρετρο στην εκκλησία. Μόλις ο 37χρονος πατέρας αντίκρισε το μικρό λευκό φέρετρο κατέρρευσε με τους συγγενείς του να σπεύδουν να τον ηρεμήσουν.



Το μικρό βρέφος, μόλις 5,5 μηνών, ήταν αβάπτιστο και γι’αυτό θα πάρει το όνομα Λυδία – Ελένη σε ειδική τελετή στην εκκλησία πριν την κηδεία. Αυτός είναι και ο λόγος που έξω από την εκκλησία της Άρτας υπάρχουν μπομπονιέρες και κουτιά με γλυκά.

Δίπλα στις μπομπονιέρες βρίσκονται στεφάνια με ροζ λουλούδια και ένα μόνο κόκκινο τριαντάφυλλο μπροστά από την φωτογραφία του μωρού.

