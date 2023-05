Κοινωνία

Πάρνηθα: Νεκρά άλογα εντοπίστηκαν σε γκρεμό (σκληρές εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταγγέλουν οι φιλοζωικές οργανώσεις για το φρικιαστικό περιστατικό.

Ένα ακόμη φρικιαστικό περιστατικό εγκατάλειψης ζώων σημειώθηκε στη δυτική Πάρνηθα, με τις καταγγελίες που γίνονται από φιλοζωικές οργανώσεις να κάνουν λόγο ότι τα δύο άλογα, τα οποία σκοτώθηκαν στον δυσπρόσιτο γκρεμό, τα εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης τους.

Πιο συγκεκριμένα, τα σώματα των δύο αλόγων βρέθηκαν σε απότομη πλαγιά της δυτικής Πάρνηθας, μόλις λίγα χιλιόμετρα βόρεια του Δήμου Φυλής, από εθελοντές που σιτίζουν αδέσποτα ζώα στην περιοχή.

Τα άλογα φαίνονται άσχημα τραυματισμένα καθώς από την πτώση θα προσπάθησαν πιθανόν να ανέβουν ή να κατέβουν, αλλά τα εγκατέλειψαν οι δυνάμεις τους και πέθαναν βασανιστικά.

πηγή εικόνων: fb/ ΓιώργοςΨυχάρης, Ippothesis

Ειδήσεις σήμερα:

“Άξιον Εστί”: Ο π. Αντώνιος στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 - Το τάμα του στην Παναγία (βίντεο)

Πέθανε ο Γιάννης Βογιατζής

Μπαλωθιές στα Χανιά: Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία - Σφαίρα “πέτυχε” καλώδιο υψηλής τάσης