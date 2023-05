Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης από Κρήτη: Η Ελλάδα θέλει καθαρή λύση στην ηγεσία της

«Όπως και πριν από μερικές εβδομάδες στα Χανιά, έτσι και σήμερα το Ηράκλειο στέλνει το μήνυμα της μεγάλης νίκης», δηλώνει ο πρωθυπουργός λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου

"Πάμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω, θέλουμε καλύτερες αμοιβές ή περικοπές, θέλουμε σύνορα ασφαλή ή σύνορα ανοιχτά σε κάθε απειλή. Με λίγα λόγια θέλουμε Μητσοτάκη ή Τσίπρα. Αυτό είναι το δίλημμα των εκλογών" τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του απόψε στο Ηράκλειο, ενώ εξήρε το μέγεθος της συγκέντρωσης εκφράζοντας την ικανοποίηση του και την αισιοδοξία του για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο πρωθυπουργός είπε ότι ο στόχος του είναι την επόμενη τετραετία να φτάσει ο μέσος μισθός στα 1500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950, και εκτίμησε ότι ο λαός θα επιλέξει "σταθερότητα στις κατακτήσεις του και την πρόοδο του τόπου".

"Ο λαός θα πει όχι σε δεύτερη φορά στη συμφορά, αλλά θα δώσει δεύτερη εντολή στην προκοπή" είπε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι "τη μέρα που θα γιόρταζε μαζί μας και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υποσχόμαστε τη γιορτή της δημοκρατίας και θέλουμε την πρωτιά σε όλους του νομούς μας". Αναφέρθηκε συνοπτικά στο κυβερνητικό έργο της τετραετίας, επισημαίνοντας ότι "ξεπεράσαμε το μεταναστευτικό, την πανδημία τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας, μείναμε όρθιοι στις προκλήσεις, με την Ελλάδα πιο ισχυρή απ' ότι ήταν και τους έλληνες ενωμένους. Δεν ξεχάσαμε ούτε στιγμή τις δεσμεύσεις μας".

Ζήτησε να στείλουν το λογαριασμό οι συνταξιούχοι σε αυτούς που τους μείωσαν τις συντάξεις με το "Νόμο Κατρούγκαλου", ενώ κατηγόρησε τον κ.Τσίπρα ότι αρνείται να κοστολογηθεί το πρόγραμμα του και έκανε λόγο για "λεφτόδεντρα", επισημαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πείσει το λαό "να γυρίσει τα δικά του ερείπια".

"Ο κ.Τσίπρας όμως θα μείνει μόνος του βυθισμένος στην υποκρισία του" είπε ο κ.Μητσοτάκης. Τόνισε επίσης ότι "ο κ.Τσίπρας σέβεται τη Δικαιοσύνη όταν βγάζει καλές αποφάσεις γιαυτόν", ενώ επισήμανε ότι η αντιπολίτευση "διακινούσε ψέμματα σε βάρος της χώρας με τη "μικρή Μαρία του Έβρου". Και "απεδείχθη ότι ήταν μια μούφα όπως είπε και ο κ.Κουτσούμπας" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Αναφέρθηκε στην απλή αναλογική τονίζοντας ότι θα την ακυρώσει: "Θέτω ως προτεραιότητα την ακύρωση της παγίδας της απλής αναλογικής που οδηγεί στην ακυβερνησία" είπε, ενώ κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη ότι "κοιτάζει στο παρελθόν κάνει μονομέτωπο αγώνα εναντίον μου, αλλά οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν μαζί μας στον αγώνα κατά του λαϊκισμού. Δεν βλέπουν το ποτήρι άδειο ή σπασμένο όπως τους λέει ο Συριζα, και αρνούνται να γίνουν παρακολούθημα εκείνου που ήταν μέχρι χτες ο αντίπαλός τους. Η θέση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν είναι με τον λαϊκισμό".

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα θέλει καθαρή λύση στην ηγεσία της τονίζοντας ότι ξέρει πολύ καλά τις διακυμάνσεις στα ελληνοτουρκικά και έκανε την Ελλάδα πόλο σταθερότητας.

"Θα ψηφίσουμε και για την εξωτερική πολιτική, όχι μόνο για την οικονομία. Σκεφτείτε να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι κι εμείς να παραπαίουμε με κυβερνήσεις συνεργασίας. Κι εμείς πρέπει να στείλουμε μήνυμα στιβαρότητας τόσο σε Τουρκία όσο και στην Αλβανία" είπε ο κ.Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι εστάλη μήνυμα στην αλβανική ηγεσία με τη νίκη στου Μπελέρη και κάλεσε τα Τίρανα να τον απελευθερώσει.

Τήρησα τις δεσμεύσεις μου

Ο κ.Μητσοτάκης είπε ότι είχε υποσχεθεί λιγότερους φόρους, φροντίδα στους αδύναμους, ασφαλή σύνορα, "και τα τηρήσαμε όλα αυτά". Είπε ότι κατά 7 δισ. ευρώ "ελάφρωσαν οι ώμοι των πολιτών από φόρους, αυξήθηκε το αφορολόγητο, οι αγρότες πληρώνουν μισή φορολογία, φροντίσαμε τους χαμηλόμισθους, αυξήθηκε 20% ο βασικός μισθός που πήγε στα 780 ευρώ σήμερα. Οι συνταξιούχοι είδαν αυξήσεις μετά από 12 χρόνια, όσοι αδικούνται από την "προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου" ενισχύονται και θα ενισχύονται, ώσπου η προσωπική διαφορά καταργηθεί οριστικά. Η ανάπτυξη τρέχει με ρυθμό διπλάσιο της Ευρώπης, σημειώσαμε ρεκόρ στις εξαγωγές και στα έσοδα μας από τον τουρισμό" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Τόνισε επίσης ότι "η Ελλάδα ήταν κέντρο διερχομένων μεταναστών, αλλά τώρα έγινε πατρίδα με σύνορα σε θάλασσα ξηρά και αέρα" και ξεκαθάρισε ότι ο φράχτης του Έβρου θα απλωθεί σε ολόκληρη τη μεθόριο.

"Ψηφίζουμε για την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας. Προσθέσαμε 24 αεροσκάφη Ραφάλ στην Πολεμική Αεροπορία. Ναυπηγούνται ήδη οι φρεγάτες Bellhara. Είναι ο υπέρτατος αυτοσκοπός η εθνική μας άμυνα" είπε ο κ.Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στις στρατηγικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία στις συμφωνίες για την ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία, και στις "έρευνες υδρογονανθράκων που κάνουμε αυτήν τη στιγμή νοτιοδυτικά της Κρήτης". Προσέθεσε ότι "η φωνή της Ελλάδας ακούγεται ισχυρή στις Βρυξέλλες", ενώ είπε ότι "έφερα 31 δισ από το ταμείο ανάκαμψης με 5 μέρες διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες. Μέχρι αρχές του 2024 η Θεσσαλονίκη θα έχει το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης. Το είπαμε το κάναμε" είπε.

Αναφέρθηκε στα έργα είπε ότι γίνονται 480 έργα κόστους 7,7, δισ. ευρώ, που γίνονται στην Κρήτη, με την εκκίνηση του ΒΟΑΚ και είπε ότι αναβαθμίζεται το λιμάνι Ηρακλείου γίνεται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και επιστρέφει η έκταση του σημερινού αεροδρομίου στην τοπική κοινωνία.

"Προσλάβαμε 18 χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές αυξήσαμε κατά 7 χιλιάδες το προσωπικό, ο ΕΦΚΑ εκδίδει τις συντάξεις σε δυο μήνες, όμως πρόσφατες τραγωδίες έδειξαν ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν ακόμη" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κρύβει το πρόγραμμα του και είπε αναφερόμενος στο πρόγραμμα της ΝΔ ότι πρώτος στόχος είναι οι καλύτερες αμοιβές την επόμενη τετραετία, με μέσο μισθό στα 1500 ευρώ κατώτατο στα 950 ευρώ, πρόσθετη μείωση του αφορολόγητου.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ομιλίας του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Ηράκλειο:

Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες του Ηρακλείου, συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, Κρητικές και Kρητικοί,

Αυτή πρέπει να είναι η μεγαλύτερη πολιτική συγκέντρωση που έχει γίνει στην Κρήτη εδώ και πολύ καιρό και τα λόγια μου είναι λίγα για να περιγράψω αυτή την εντυπωσιακή υποδοχή. Δείχνει ότι, όπως και πριν από λίγες εβδομάδες στα Χανιά, έτσι και σήμερα στο Ηράκλειο, στέλνει το μήνυμα της μεγάλης νίκης.

Θέλω να κερδίσω ένα στοίχημα που έχουμε βάλει όλοι μαζί, να ντυθεί όλη η Κρήτη στα γαλάζια την 21η Μαΐου. Όλη η χώρα να είναι μπλε, στα χρώματα της πατρίδας και της παράταξης για την αυτοδύναμη Ελλάδα και την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.

Πέρασε γρήγορα αυτή η προεκλογική περίοδος, μας χωρίζουν περίπου 120 ώρες ως τις κάλπες. Αλλά γι’ αυτό είμαι εδώ, για δεύτερη φορά στην Κρήτη, το μόνο μέρος το οποίο επισκέφθηκα δύο φορές στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περιόδου, για να πάρω δύναμη από τη γη μας και πρόσθετο θάρρος, από τη δική σας αισιοδοξία, από το δικό σας χαμόγελο.

Γιατί ο τόπος απαιτεί σταθερότητα στις κατακτήσεις του, απαιτεί συνέχεια στην πρόοδό του και απαιτεί συνέπεια στην πορεία που έχει χαράξει προς τα εμπρός. Βροντοφωνάζει, λοιπόν, και εδώ από το Ηράκλειο, όχι σε μια δεύτερη φορά στη συμφορά και δίνει δεύτερη ισχυρή εντολή στην προκοπή.

Βάζουμε τα δυνατά μας, όπως μόνο εμείς οι Κρητικοί ξέρουμε να κάνουμε, και ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, όταν θα γιόρταζε μαζί μας και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης -και βλέπω μαζί μας πολλούς παλιούς του φίλους-, ανήμερα, λοιπόν, Κωνσταντίνου και Ελένης, υποδεχόμαστε τη μεγάλη γιορτή της Δημοκρατίας, φέρνουμε την πρωτιά σε όλους τους νομούς μας και στέλνουμε με τα κύματα της θάλασσάς μας το σύνθημα της ενότητας και της καινούριας ελπίδας σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Έτσι, άλλωστε, πετύχαμε να ξεπεράσουμε ως τώρα τόσο μεγάλες δυσκολίες σε τόσο μικρό χρόνο. Πρώτα τις μεταναστευτικές εισβολές στον Έβρο και στο Αιγαίο, μετά μια πανδημία η οποία κράτησε παραπάνω από δύο χρόνια, έπειτα την ενεργειακή κρίση και την παγκόσμια ακρίβεια από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και σχεδόν καθημερινά, προσέξτε, επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, τις επιθετικές ενέργειες της γειτονικής Τουρκίας.Απέναντι σε όλα αυτά μείναμε όρθιοι με την Ελλάδα πιο ισχυρή, σήμερα, από ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Με την κοινωνία πιο ενωμένη. Με τους Έλληνες παρά τις δυσκολίες που έχουμε ακόμα μπροστά μας, πιο αισιόδοξους.

Αλλά όχι μόνο, γιατί στο ίδιο διάστημα δεν ξεχάσαμε στιγμή τις δεσμεύσεις μας. Θυμάστε τι σας είχα υποσχεθεί, εδώ, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο πριν από τις εκλογές του Ιουλίου του 2019; Σας είχα υποσχεθεί λιγότερους φόρους και εισφορές και περισσότερες δουλειές. Σας είχα δεσμευτεί για στήριξη του εισοδήματος με φροντίδα στους πιο αδύναμους. Σας είχα δεσμευτεί για μια χώρα με ασφαλή σύνορα και με φωνή που θα ακούγεται περήφανη στο εξωτερικό.

Τα τηρήσαμε όλα αυτά; Ναι, τα τηρήσαμε. Πού είμαστε σήμερα; Όλοι σας, όλοι μας πληρώνουμε 50 λιγότερους φόρους. Οι ώμοι των Ελλήνων ελάφρωσαν μόνιμα από βάρη ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σας είχα πει ότι θα κόψω τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% και τον μειώσαμε κατά 35%. Και 10% ακόμα από εδώ και στο εξής για ασφαλισμένα ακίνητα. Αυξήθηκε το αφορολόγητο. Ο πρώτος συντελεστής έπεσε από το 22% στο 9%. Οι αγρότες μας όταν συνεργάζονται πληρώνουν μισή φορολογία. Καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης ενώ, ναι, και οι γονείς μεταβιβάζουν πλέον δωρεάν τις περιουσίες στα παιδιά τους. Καταργήσαμε, ουσιαστικά, το φόρο της γονικής παροχής.

Την ίδια ώρα στρέψαμε την προσοχή μας στους χαμηλόμισθους. Αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται περισσότερο από την εισαγόμενη ακρίβεια. Ο βασικός μισθός αυξήθηκε 20%. Τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ, είναι σήμερα στα 780 ευρώ.

Και για τους φίλους μας τους συνταξιούχους, οι οποίοι είναι μαζί μας, γνωρίζετε καλύτερα από εμένα ότι για πρώτη φορά είδαν αυξήσεις σχεδόν 8% ύστερα από 12 ολόκληρα χρόνια. Όσοι αδικούνται ακόμα από την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου ενισχύονται ήδη και θα εξακολουθούν να ενισχύονται έως ότου η προσωπική διαφορά σβήσει οριστικά. Είναι δέσμευσή μου και θα την τηρήσω. Εμείς, εδώ, στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο, γνωρίζουμε τι σημαίνει αναπτυξιακή δυναμική για την οικονομία μας. Πώς δημιουργήσαμε μέσα σε τέσσερα χρόνια σχεδόν 300.000 θέσεις εργασίας.

Γνωρίζουμε τι σημαίνει η ανάπτυξη να τρέχει με ρυθμό διπλάσιο της Ευρώπης και οι επενδύσεις να πηγαίνουν από ρεκόρ σε ρεκόρ, όπως ρεκόρ καταγράφεται και σε δύο πεδία τα οποία και εσείς και εγώ τα γνωρίζω καλά: στις εξαγωγές στο λάδι και στα έσοδά μας από τον τουρισμό. Ρωτούσα σήμερα καθώς προσγειωνόμουν στο Ηράκλειο τον αερολιμενάρχη, μου είπε πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου αύξηση 15% σε σχέση με το 2022 το οποίο ήταν ήδη υψηλότερο σε σχέση με το 2019.

Στην οικονομία, συνεπώς, ισχύει το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε». Το ίδιο ισχύει όμως και με τις άλλες υποσχέσεις μας. Η Ελλάδα άλλοτε ήταν ένα κέντρο διερχομένων μεταναστών. Έγινε πια πατρίδα με σύνορα σε γη, σε αέρα και σε θάλασσα. Αποδείξαμε ότι και η θάλασσα έχει σύνορα και τα σύνορα αυτά μπορούμε να τα προστατεύουμε.

Οι ροές έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Πριν από λίγες ημέρες ήμουν στη Λέσβο. Η Μόρια δεν υπάρχει πια. Ανήκει στο παρελθόν. Οι ίδιοι οι νησιώτες μας γνωρίζουν πόσο σημαντική ανακούφιση είναι αυτό για τους ίδιους. Και όσο κι αν κάποιοι αντιδρούν, εντός και εκτός Ελλάδος, εγώ επιμένω: ο φράχτης του Έβρου θα απλωθεί σε ολόκληρη τη μεθόριο.

Και να θυμηθούν αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν ότι δεν ψηφίζουμε μόνο για την οικονομία, για την υγεία. Ψηφίζουμε και για την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας, για την άμυνά μας. Εμείς ήμασταν αυτοί που σε χρόνο ρεκόρ προσθέσαμε 24 νέα μαχητικά Rafale στο οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα αναβαθμισμένα F-16 Viper πετούν ήδη από την 115 Πτέρυγα Μάχης στα Χανιά. Από πάνω σας πετούν, άσχετα αν συχνά δεν τα βλέπουμε.

Οι πρώτες φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού Belharra, το πιο σύγχρονο, προσέξτε, πλοίο το οποίο θα υπάρχει στη Μεσόγειο, ναυπηγούνται ήδη στη Γαλλία. Θα παραλάβουμε την πρώτη πριν το τέλος του 2025.

Όλα αυτά δίπλα στα αναγεννημένα ναυπηγεία μας, δίπλα στην ενισχυμένη αμυντική βιομηχανία. Διότι για εμάς, τη μεγάλη πατριωτική παράταξη της προοδευτικής κεντροδεξιάς, η εθνική άμυνα είναι ο υπέρτατος αυτοσκοπός.

Όλη η Κρήτη είναι μπλε και όλη η Κρήτη πρέπει να γίνει μπλε.

Αλλά προσέξτε, η εθνική ασπίδα έχει και μία δεύτερη όψη, όχι μόνο τη θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει και διπλωματία, και είναι μια ασπίδα που ξεκινά από στρατηγικές αμυντικές συμφωνίες με τη Αμερική και τη Γαλλία, περνά στον καθορισμό Θαλασσίων Ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο και τις σχέσεις μας με το Ισραήλ και τον Αραβικό κόσμο, για να φτάσει στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο και για πρώτη φορά, μετά από δέκα χρόνια, μετά από πολλά λόγια αλλά τίποτα στην πράξη, για έρευνες υδρογονανθράκων τις οποίες κάνουμε αυτή τη στιγμή νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Η φωνή της πατρίδας μας ακούγεται πια ισχυρή στις Βρυξέλλες, όχι μόνο στο γεωπολιτικό αλλά και στο οικονομικό πεδίο. Ξέρετε, πήγα και εγώ στις Βρυξέλλες και διαπραγματεύτηκα, όχι 17 ώρες για να φέρω πίσω ένα μνημόνιο 100 δισεκατομμυρίων, αλλά πέντε μέρες για να φέρω στην πατρίδα 31 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Προσθέστε σε αυτά τα χρήματα τους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και τα 26 δισεκατομμύρια του νέου ΕΣΠΑ για να αντιληφθείτε τη σημασία της ευρωπαϊκής στήριξης στην προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής μας οικονομίας.

Φίλες και φίλοι, προσπάθησα με λίγα λόγια να περιγράψω την προσπάθεια τεσσάρων χρόνων για να βάλουμε τα θεμέλια της νέας Ελλάδας που βλέπετε να χτίζεται γύρω μας. Και επέμεινα σε αυτό τον πολύ σύντομο απολογισμό για να καταδείξω τη μεγάλη σημασία μεταξύ των λόγων και των πράξεων, τι είναι αυτό το οποίο διακρίνει τελικά μία κυβέρνηση που διακρίνεται για τη συνέπειά της από μία άλλη κυβέρνηση η οποία έκανε τα ακριβώς ανάποδα από αυτά τα οποία έταζε.

Βλέπουμε αυτή τη στιγμή όλη τη χώρα να έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο εργοτάξιο. Στην Αθήνα το Μετρό επεκτείνεται. Στη Θεσσαλονίκη -θα βρεθώ σε δύο ημέρες στην συμπρωτεύουσά μας- κάνω πράξη τη δέσμευσή μου. Μέχρι αρχές του 2024 η Θεσσαλονίκη θα έχει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε.

Σημαντικούς δρόμους που κατασκευάζονται σε όλη τη χώρα αλλά και εδώ, βέβαια, το μεγάλο έργο ζωής για την Κρήτη μας. Ένα προσωπικό μου στοίχημα, τον Βόρειο Οδικό Άξονα, που επιτέλους ξεκινά. Οι μεγαλύτεροι θα θυμάστε να το διεκδικεί εδώ και πριν από δεκαετίες ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Λοιπόν, το όνειρο αυτό γίνεται πια χειροπιαστή πραγματικότητα για όλη την Κρήτη. Ο δρόμος άνοιξε για τον δρόμο που πάντα θέλαμε. Και σε λίγα χρόνια όλο μας το νησί θα ενωθεί, ώστε όλοι να κινούνται με ασφάλεια από τη μια άκρη του μέχρι την άλλη.

Καθώς προσγειωνόμουν έβλεπα στο βάθος τα μεγάλα έργα τα οποία γίνονται στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το μεγαλύτερο ανοιχτό εργοτάξιο στη χώρα σήμερα. Παραπάνω από το 20% έχει ήδη ολοκληρωθεί. Θα παραδοθεί στην ώρα του αλλά θα προχωρήσουν και οι μελέτες για την αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου, του «Νίκος Καζαντζάκης». Θα είμαστε έτοιμοι τη στιγμή της μετεγκατάστασης ώστε να αποδώσουμε αυτή την πολύ σημαντική έκταση πίσω στην κοινωνία του Ηρακλείου. Δεν θα χρειαστούμε 18 χρόνια, όπως έγινε στο Ελληνικό, για να αξιοποιήσουμε το παλιό αεροδρόμιο.

Δεν μπορώ να μην σταθώ στην αναβάθμιση του λιμανιού. Ακόμα δεν έχουμε δει τι μπορεί να προσφέρει το λιμάνι του Ηρακλείου.

Αλλά θέλω να πω δυο κουβέντες για τη διασύνδεση πια με την Πελοπόννησο, με την μικρή και την μεγάλη διασύνδεση η οποία θα μας απαλλάξει -Λινοπεράματα, Αθερινόλακκο, μονάδες που καίνε ρυπογόνο πετρέλαιο θα αντικατασταθούν πια από νέες παραγωγές ενέργειας, από τον ήλιο και από τον άνεμο.

Θα μπορούσα να αναφερθώ στις νέες πτέρυγες στο Βενιζέλειο που παραδόθηκαν. Την ανακαίνιση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που δρομολογείται. Το νέο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης. Τις νέες φοιτητικές εστίες για τη νεολαία μας αλλά και για όσους επιλέγουν την Κρήτη για προορισμό σπουδών. Χιλιάδες νέες φοιτητικές εστίες θα κατασκευαστούν ώστε να έχετε πρόσβαση σε πολύ φθηνή στέγη. Η ΔΑΠ ήταν πάλι η μεγάλη νικήτρια των φοιτητικών εκλογών και ευχαριστούμε τη νεολαία μας, την ΟΝΝΕΔ και την ΔΑΠ, που πάντα δίνουν αυτόν τον ωραίο τόνο σε όλες τις συγκεντρώσεις μας.

Πολλά πράγματα γίνονται στην Κρήτη και στο χώρο του πολιτισμού: η ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου της Φαιστού και βέβαια μην ξεχνάμε ότι το νέο περιφερειακό πρόγραμμα, το νέο ΠΕΠ είναι αυξημένο κατά 150 εκατομμύρια σε σχέση με το προηγούμενο -565 εκατομμύρια συνολικά μόνο από αυτόν τον χρηματοδοτικό πόρο για την Κρήτη του μέλλοντος. Όλα αυτά, όμως, τα συζητήσαμε αναλυτικά, γιατί όπως θυμάστε βρεθήκαμε ξανά εδώ για την παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος της Κρήτης. 480 έργα 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, δεν θέλω να σας μιλήσω γι΄ αυτά- να ξέρετε ότι είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά προγράμματα σε όλη τη χώρα, για να κάνουμε την Κρήτη πραγματικά την πρωταθλήτρια της ανάπτυξης, αλλά και της κοινωνικής συνοχής.

Αλλά, σήμερα, δεν είμαι εδώ για να μιλήσω αναλυτικά γι’ αυτά, τα γνωρίζετε, είμαι εδώ περισσότερο να μιλήσω για τα στοιχήματα του μέλλοντος, αλλά να μιλήσω και για τα λάθη μας, για τις αστοχίες που πρέπει να γίνουν επιτυχίες, γιατί πρώτος εγώ θα πω ότι παρά τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει, φίλες και φίλοι, δεν είναι όλα όπως τα θέλαμε.

Η οικονομία, για παράδειγμα, πήγε πολύ καλά. Ναι, είμαστε ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα, εξαιρετικά σημαντική, διότι θα μπορέσει να εξασφαλίσει σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλα τα νοικοκυριά, φθηνότερο κόστος δανεισμού. Όμως, ξέρω καλά, μου το λένε συνέχεια ειδικά οι νέοι μας, ότι οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί και ροκανίζονται από την ακρίβεια.

Ξέρω, επίσης, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε στην πανδημία. Έχουμε σήμερα, προσέξτε, διπλάσιες μονάδες εντατικής θεραπείας σε σχέση με αυτές που είχαμε πριν από τρία χρόνια. Έχουμε προσλάβει 18.000 νέους γιατρούς και νοσηλευτές και συνολικά με τις αποχωρήσεις η δύναμη του ΕΣΥ έχει αυξηθεί κατά 7.000. Έχουμε ακόμα, όμως, ελλείψεις προσωπικού, έχουμε ράντζα, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στις εγχειρήσεις.

Το ίδιο και στο κράτος. Το gov.gr κατάργησε τις παλιές ουρές και είναι μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησής μας. Ο ΕΦΚΑ, επιτέλους, εκδίδει τις συντάξεις σε δύο μήνες και όχι σε δύο και τρία χρόνια. Όμως, πρόσφατες τραγωδίες έδειξαν ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν ακόμα.

Αλλά και για την Παιδεία μας, για τα νέα παιδιά, τα οποία σήμερα βρίσκονται στο δημόσιο πανεπιστήμιο, πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πτυχία τους έχουν αντίκρισμα και οδηγούνται σε ένα επάγγελμα το οποίο θα τους οδηγήσει τελικά σε καλύτερα εισοδήματα.

Αυτές, λοιπόν, οι αδυναμίες της πρώτης τετραετίας γίνονται προτεραιότητες της δεύτερης, ώστε όλες οι παλιές εμπειρίες να ενωθούν με τις καινούργιες προσδοκίες, σε αυτό εδώ το πρόγραμμα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς το παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας, και δεν ντρεπόμαστε να μιλήσουμε για την κοστολόγησή του. Δεν το κρύβουμε επιμελώς, είναι εδώ. Και το θέτουμε στην κρίση οποιουδήποτε ανεξάρτητου αναλυτή, να αξιολογήσει αν πραγματικά κοστίζει 9 δισεκατομμύρια όπως λέμε εμείς.

Κατανέμεται σε πέντε κεφάλαια, όπως δηλώνει και ο τίτλος του, για μια Ελλάδα παραγωγική, κοινωνική, δίκαιη, ψηφιακή και πράσινη. Το λέω σε κάθε ευκαιρία, πράσινη περιβαλλοντικά, γιατί γαλάζια θα είναι η Ελλάδα και γαλάζια θα είναι η Κρήτη μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Αλλά, κυρίως, μια Ελλάδα ισχυρή. Ο πρώτος μου στόχος, ειδικά όταν βλέπω τα νέα παιδιά τα οποία αγωνιούν για το αύριο τους, είναι οι καλύτερες αμοιβές. Πριν από τέσσερα χρόνια σας κοίταξα στα μάτια και σας είπα ότι πρώτη μου προτεραιότητα είναι να μειώσω τους φόρους και τις εισφορές. Και πάλι σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία των καλύτερων αμοιβών για όλες και για όλους. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.

Με μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ, με κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Αυξημένο μισθολόγιο για το Δημόσιο, πρόσθετο, αφορολόγητο 1.000 ευρώ για τις οικογένειες με παιδιά. Τεκμήρια διαβίωσης -μου το λένε συχνά αυτό οι συμπολίτες μας, πόσο άδικα είναι τα τεκμήρια-, θα τα μειώσουμε κατά 30%. Θα μειώσουμε ακόμα περισσότερο τις ασφαλιστικές εισφορές και βαθμιαία θα καταργήσουμε και τον τελευταίο μνημονιακό φόρο που είναι το τέλος επιτηδεύματος.

Και μιας και μιλάμε για μισθούς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι υποψήφιοι βουλευτές, δεν μπορεί να μην κάνω ένα σχόλιο για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία υπεγράφη στο χώρο του τουρισμού εδώ, στην Κρήτη, και η οποία κρίθηκε επεκτάσιμη με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Ένας νεοπροσλαμβανόμενος ρεσεψιονίστ χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία παίρνει 925 ευρώ, 20% πάνω από τον κατώτατο μισθό. Αυτός είναι ο τρόπος, τελικά, να αυξηθούν οι μισθοί στη χώρα μας, με μεγαλύτερη ανάπτυξη, με περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις, με περισσότερες δημόσιες επενδύσεις.

Γίνεται, ήδη, πράξη αυτό το οποίο λέμε. Ξέρετε ότι στον τουρισμό υπάρχει ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό και αυτό συμπαρασύρει τους μισθούς προς τα πάνω. Και οι στόχοι μου για τον τουρισμό είναι φιλόδοξοι. Μπορούμε μέχρι το 2030 τα ετήσια έσοδα από τον τουρισμό να φτάσουν τα 30 δισεκατομμύρια και οι μεγάλοι κερδισμένοι από αυτή την άνθηση του τουρισμού θα είναι η Κρήτη μας.

Για την κοινωνική Ελλάδα έχω δύο προτεραιότητες. Χαίρομαι που σήμερα έχουμε μαζί μας και την επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας, την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έχει δώσει αθόρυβα έναν μεγάλο αγώνα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τη δημόσια υγεία.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι παρά τα βήματα τα οποία έχουν γίνει στο Ε.Σ.Υ., πρέπει να κάνουμε άλματα την επόμενη τετραετία. Δεν γίνεται ασθενείς να ταλαιπωρούνται ακόμα σε διαδρόμους, να περιμένουν πέντε και έξι μήνες για μία εγχείρηση. Θα ξαναφτιάξουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. Θα εκσυγχρονίσουμε ριζικά 156 κέντρα υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και θα προσλάβουμε μόνιμα 10.000 προσωπικό στο Ε.Σ.Υ., πρωτίστως νοσηλευτές αλλά και γιατρούς.

Θα μειώσουμε κατά 50% την αναμονή. Θα αναπτύξουμε την τηλεϊατρική αλλά και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα και θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις προληπτικές εξετάσεις. Διότι αυτό το οποίο μπορούμε να προλάβουμε θα το θεραπεύσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά, εφόσον εντοπίσουμε την ασθένεια νωρίτερα.

Δυστυχώς, εδώ, στην Κρήτη, παρότι θα έπρεπε να είμαστε στην καρδιά του νησιού με τη μεσογειακή διατροφή, έχουμε ξεφύγει λίγο στις διατροφικές μας συνήθειες και γι’ αυτό καλό είναι μερικές φορές να προλαμβάνουμε την ασθένεια πριν αυτή χτυπήσει την πόρτα μας.

Για τις γυναίκες που είναι μαζί μας. 130.000 γυναίκες έχουν ήδη κάνει προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. 7.000 εντοπίστηκαν με πρόωρο καρκίνο του μαστού. Θα γίνουν καλά, γιατί όταν ο καρκίνος του μαστού εντοπίζεται νωρίς, μπορεί να θεραπευτεί. Αυτό σημαίνει πρόληψη στην πράξη, αυτό σημαίνει δημόσια υγεία πριν το νοσοκομείο.

Για την Παιδεία μας, είμαι σίγουρος ότι ανάμεσά μας θα έχουμε και κάποιους από τους 25.000 εκπαιδευτικούς μας που προσελήφθησαν μόνιμα για να υπηρετήσουν τις ανάγκες της Παιδείας μας.

Θα προσλάβουμε ακόμα 4.000 φέτος, θα αυξήσουμε σημαντικά τον αριθμό των Πειραματικών, των Πρότυπων σχολείων, θα συνδέσουμε ακόμα περισσότερο τα πανεπιστήμιά μας με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Θέλω αυτά τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά τα οποία φοιτούν στα εξαιρετικά πανεπιστήμια της Κρήτης, να γνωρίζουν ότι την επόμενη μέρα το πτυχίο τους θα έχει αντίκρισμα και ότι τα πανεπιστήμιά τους θα είναι χώρος γνώσης και όχι χώρος βίας. Γιατί εμείς «είμαστε με τις βιβλιοθήκες και όχι με τις βαριοπούλες». Και γιατί πάντα η ΟΝΝΕΔ, ιστορικά, αγωνίστηκε για ανοιχτά και ασφαλή πανεπιστήμια.

Για τα νέα παιδιά έχουμε μία απάντηση στο ερώτημα το οποίο μου θέτει σχεδόν πάντα η νεολαία όπου και αν πηγαίνω, σε όλη την πατρίδα: «πώς θα αποκτήσω το δικό μου σπίτι, πώς θα φύγω από το ενοίκιο, πώς η απόκτηση ενός σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο».

Το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» έχει ήδη τεράστια επιτυχία. 20.000 νέοι, νέα ζευγάρια μπορούν να αποκτήσουν δική τους κατοικία αποπληρώνοντας ένα ευνοϊκό δάνειο με δόσεις μικρότερες από ένα ενοίκιο. Είναι μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Θα ακολουθήσει η κοινωνική αντιπαροχή. Σκεφτείτε μόνο πόσες δημόσιες εκτάσεις έχουμε οι οποίες είναι παντελώς αναξιοποίητες. Μπορούμε να χτίσουμε διαμερίσματα, ένα μέρος να το κρατούν οι κατασκευαστές, το υπόλοιπο θα διατίθεται σε νέους. Θα δώσουμε φτηνή στέγη σε παραπάνω από 100.000 νέους και νέα ζευγάρια.

Όταν μιλάμε για την δίκαιη Ελλάδα, το μυαλό μου δεν πηγαίνει μόνο στη Δικαιοσύνη και στην ανάγκη να απονέμεται ταχύτερα, πηγαίνει πρωτίστως στους πιο αδύναμους.

Ξέρετε, η παράταξή μας είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη της πατρίδας μας, η παράταξη που στέκεται πάντα δίπλα στους πιο αδύναμους. Είμαστε η παράταξη της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και αυτή που γνωρίζει ότι σε μία ελεύθερη οικονομία πάντα θα υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν πίσω και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους.

Εμείς θεσπίσαμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το αυξάνουμε κατά 8% και χαίρομαι πάρα πολύ διότι, ήδη, έχει ανοίξει σε όλη τη χώρα η πλατφόρμα για τον Προσωπικό Βοηθό. 2.000 συμπολίτες μας με αναπηρία θα έχουν επιτέλους ένα άνθρωπο δίπλα τους να μπορεί να τους βοηθάει στη δουλειά τους, στην προσωπική τους ζωή.

Είναι μία υποχρέωση, ξέρετε, που ανέλαβα, η στρατηγική για τα Άτομα με Αναπηρία. Αισθάνομαι την ανάγκη σήμερα, εδώ, να το πω: όταν ήρθαμε στην εξουσία δεν υπήρχε ουσιαστικά ενιαία στρατηγική για τα Άτομα με Αναπηρία, την εκπονήσαμε και έχουμε κάνει πολλά πράγματα, κάτι το οποίο αναγνωρίζει το αναπηρικό κίνημα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις αυξήσεις των επιδομάτων αναπηρίας. Ήταν μία υποχρέωση την οποία ανέλαβα στη μνήμη της μητέρας μου, της Μαρίκας Μητσοτάκη, η οποία τόσο αγώνα έδωσε για να αντιμετωπίζουμε, επιτέλους, τα Άτομα με Αναπηρία ως ισότιμους πολίτες και όχι ως πολίτες ενός κατώτερου θεού.

Και βέβαια, για το Δημόσιό μας θα σας πω μια κουβέντα μόνο. Το ψηφιακό κράτος θα επεκταθεί παντού. Και για το ανθρώπινο δυναμικό, κρατήστε δύο λέξεις που αποτελούν την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα μου: αξιολόγηση παντού. Επαναλαμβάνω, αξιολόγηση παντού. Ώστε οι επιδόσεις να επιβραβεύονται και οι αδυναμίες να θεραπεύονται.

Μίλησα λίγο πριν για την ενέργεια και την ανάγκη να μπορούμε πια να παράγουμε εμείς οι ίδιοι την ενέργειά μας. Να μην είμαστε εξαρτημένοι από εισαγωγές φυσικού αερίου. Επτά δισεκατομμύρια πληρώσαμε πέρυσι μόνο σε εισαγωγές φυσικού αερίου. Σκεφτείτε πόσο πιο φτηνό και φιλικό προς το περιβάλλον είναι να παράγουμε μόνοι μας την ενέργεια από τον ήλιο και από τον άνεμο.

Πόσο μεγάλη αποδοχή έχουν μια σειρά από προγράμματα του Υπουργείου Ενέργειας, τα οποία μειώνουν, τελικά, το ενεργειακό κόστος για κάθε νοικοκυριό. Το «Αλλάζω Θερμοσίφωνα» έχει σπάσει τα κοντέρ. Όπως και το «Εξοικονομώ». Γιατί; Διότι είναι προγράμματα τα οποία αξιοποιούν ευρωπαϊκούς πόρους, για να μπορείτε εσείς να μειώσετε το δικό σας ενεργειακό αποτύπωμα.

Θα συνεχίσουμε σε αυτή την πολιτική. Και, βέβαια, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον. Να αναδασώνουμε τα βουνά μας. Να λύνουμε τις εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων.

Έχουμε μια υποχρέωση στην Κρήτη μας, να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον το οποίο μας κληροδότησε η φύση και οι προκάτοχοι μας και το οποίο τελικά είναι το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα.

Τέλος, για την ισχυρή Ελλάδα έχουμε πολλές απαντήσεις. Όχι μόνο τον φράχτη αλλά μια απαράβατη δέσμευσή μου, ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία δρομολογήσαμε την προηγούμενη τετραετία, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν. Και η Ελλάδα θα έχει πάντα μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη απέναντι σε όποιον εποφθαλμιά την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Και μια κουβέντα για την Αστυνομία. Μόνο το ψηφιακό κράτος και η απλοποίηση των διαδικασιών θα μας επιτρέψει να αποδεσμεύσουμε σχεδόν 5.000 αστυνομικούς από γραφειοκρατικές δουλειές και από δουλειές γραφείου, για να επιστρέψουν στις γειτονιές, κοντά στον πολίτη, και να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας παντού. Σε όλη τη χώρα.

Αυτές οι πέντε Ελλάδες που οραματίζομαι, φίλες και φίλοι, μπορούν να γίνουν πράξη, όπως πράξη έγιναν και οι φιλόδοξοι στόχοι που θέσαμε το 2019. Σας ζήτησα το 2019 να υπογράψουμε μια συμφωνία αλήθειας. Την τήρησα από μέρους μου και η συνέπεια λόγων και έργων είναι η σφραγίδα σε αυτό το συμβόλαιο αλήθειας το οποίο καλούμαστε σήμερα να ανανεώσουμε.

Νομίζω ότι, τελικά, αυτή είναι και η μεγαλύτερή μας διαφορά από τους αντιπάλους μας, για τους οποίους όσο πλησιάζουμε στις εκλογές μιλώ ελάχιστα. Αυτούς φαίνεται να τους απασχολεί συνέχεια το τι κάνω εγώ, μιλούν μόνο για τον Μητσοτάκη κι εγώ μιλώ μόνο για το μέλλον. Αυτή είναι η διαφορά μας.

Έχω πει πολλές φορές ότι από τη σύγκρουση μαζί τους προτιμώ τη σύγκριση. Να συγκρίνουμε το παρελθόν τους, τις κλειστές τράπεζες, τους φόρους, οι συνταξιούχοι να θυμηθούν το νόμο Κατρούγκαλου και να στείλουν το λογαριασμό. Να στείλουν το λογαριασμό σε αυτόν που πετσόκοψε τις συντάξεις και να συγκρίνουν τις δικές μας ελαφρύνσεις, τις αυξήσεις στις αμοιβές.

Αλλά να μετρήσουμε και το παρόν, με εκείνους που σήμερα ακόμα τάζουν ψεύτικες υποσχέσεις, με εμάς που παρουσιάζουμε κοστολογημένες δεσμεύσεις. 83 δισεκατομμύρια παροχές, δεν μας λένε που θα βρεθούν, όπως σας είπα αρνούνται να κοστολογήσουν το πρόγραμμά τους και γι’ αυτό και ο κ. Τσίπρας σφυρίζει αδιάφορα κάθε φορά που ζητάμε το πρόγραμμά του να κοστολογηθεί από έναν ανεξάρτητο φορέα.

Γιατί ξέρει πολύ καλά, οι δικές μας προτάσεις, προσέξτε, δεν είναι δικές μας προτάσεις μόνο, έχουν κατατεθεί στην Ευρώπη, είναι μέρος του μεσοπροθέσμου προγράμματος, αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα δικά του ψέματα έχουν κοπεί ξανά από το λεφτόδεντρο, είναι μόνο λόγια χωρίς ούτε έναν αριθμό, «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα», που λέει και το τραγούδι.

Υπάρχει, ωστόσο, και κάτι ακόμα πολύ χαρακτηριστικό. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αποκαλεί σχέδιο, επαναλαμβάνεται 36 φορές μία λέξη. Η λέξη «κατάργηση». Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι τελικά θέλει να γκρεμίσει όσα με κόπο έχτισαν οι Έλληνες για να γυρίσουμε στα δικά του ερείπια. Όπως και τέσσερα χρόνια τώρα, η μόνη λέξη που ακούγαμε από την αντιπολίτευση ήταν «όχι». Όχι σε όλα, ναι στο τίποτα.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι Κρητικές και οι Κρητικοί δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Ο κ. Τσίπρας θα μείνει και πάλι μόνος του, βυθισμένος στην υποκρισία του.

Να διαλαλεί παντού, τι; Έβλεπα και τώρα πάλι τις αφίσες: «Δικαιοσύνη παντού». Μια δικαιοσύνη που υποτιμά τη νοημοσύνη όταν έχει δίπλα του τον καταδικασμένο 13-0 στο Ειδικό Δικαστήριο, κ. Παππά. Δικαιοσύνη μόνο όταν η Δικαιοσύνη βγάζει καλές αποφάσεις γι’ αυτόν, όταν όμως οι αποφάσεις βγαίνουν ανάποδα, τότε μιλάμε για πολιτικές διώξεις κι όχι για δικαιοσύνη.

Όπως υποτιμούν και τη νοημοσύνη των Ελλήνων, τα μισόλογά του για τον φράχτη του Έβρου, που τόσο πολέμησε μέσα και έξω από τα σύνορα.

Δεν ξεχνώ, φίλες και φίλοι, τις δύσκολες μέρες που περάσαμε τον περασμένο Αύγουστο όταν ξαφνικά κατακλύστηκαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από την ιστορία της «μικρής Μαρίας». Θυμάστε τη «μικρή Μαρία», η οποία υποτίθεται πέθανε, τη δάγκωσε, λέει, ένας σκορπιός. Και να το μαστίγωμα από τον κ. Τσίπρα και από τα διάφορα αριστερόστροφα μέσα: «εσείς που δεν σέβεστε τα δικαιώματα των προσφύγων».

Και τι απεδείχθη; Ότι η «μικρή Μαρία», για να δανειστώ μια έκφραση του κ. Κουτσούμπα, ήταν μια «μούφα», ήταν ένα ψέμα και δεν τόλμησαν καν να ζητήσουν συγγνώμη που διέσυραν τη χώρα στο εξωτερικό.

Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, στις 21 Μαΐου το χθες επιχειρεί να απειλήσει το σήμερα και το αύριο, με όπλο μια παγίδα για την οποία είχαμε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή: την παγίδα της απλής αναλογικής. Γι’ αυτό και θέτω ως προτεραιότητα την ακύρωση αυτής της παγίδας που οδηγεί σε ακυβερνησία. Με φωνές που θέλουν να μετατρέψουν τα ευρώ σας σε «Δήμητρες» και τις καταθέσεις σε χαρτοπόλεμο. Είναι απόψεις που πλανώνται πάνω σε μετέωρες συνεργασίες αταίριαστων εταίρων.

Την ίδια στιγμή που εδώ ο Ηρακλειώτης συντοπίτης σας, ο κ. Ανδρουλάκης, δεν θέλει, λέει, για Πρωθυπουργό εκείνον που θα ψηφίσουν οι πολίτες αλλά κάποιον «άγνωστο Χ». Δεν μας τον αποκαλύπτει. Ο ίδιος τον ξέρει αλλά δεν μας τον λέει. Λυπάμαι, αλλά ο κ. Ανδρουλάκης κοιτάζει στο παρελθόν και έχει καταλήξει να κάνει έναν μονομέτωπο αγώνα εναντίον μου. Και ακριβώς εκεί είναι που συναντιέται με τον κ. Τσίπρα.

Λυπάμαι, αλλά η σύμπλευση με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύω ότι είναι ο δρόμος που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ. Γιατί εκείνοι ξέρουν καλά ότι μαζί -μπορεί να ήμασταν σε διαφορετικά κόμματα- αλλά μαζί αντισταθήκαμε στο λαϊκισμό. Μαζί κρατήσαμε τη χώρα στην Ευρώπη, μαζί πολεμήσαμε το λαϊκισμό «της πάνω και της κάτω πλατείας», μαζί καταγγείλαμε τη σκευωρία της Novartis, μαζί δικαιωθήκαμε.

Και απλοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, κακά τα ψέματα, ξέρουν ότι σήμερα ζούμε καλύτερα από το 2019. Ακόμα και αν εμείς βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και αυτοί το βλέπουν μισοάδειο, πάντως δεν το βλέπουν άδειο και σπασμένο όπως τους λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και αρνούνται να ρισκάρουν όσα κατέκτησαν και να γίνουν παρακολούθημα εκείνου που μέχρι χθες ήταν ο αντίπαλός τους. Όπως ξέρουν και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ ότι μαζί ενωθήκαμε με κάποιους από αυτούς στο μεγάλο ρεύμα που πριν από τέσσερα χρόνια γύρισε σελίδα στη χώρα.

Προβληματίζονται όταν βλέπουν ότι με την ψήφο τους μπορεί -δεν θα γίνει, αλλά μπορεί, μαθηματικά υπάρχει το ενδεχόμενο- να επιστρέψουν από το παράθυρο ο κ. Τσίπρας και η παρέα του. Και γι’ αυτό και θα το σκεφτούν δύο και τρεις φορές. Η θέση τους δεν είναι με τον τυχοδιωκτισμό, αλλά με τον υπεύθυνο πατριωτισμό και τον δημιουργικό εκσυγχρονισμό. Αυτόν που εκφράζει η πλατιά προοδευτική και πατριωτική κοίτη της Νέας Δημοκρατίας.

Ειλικρινά, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να παρακολουθήσω εύκολα αυτή την επικίνδυνη Βαβέλ που υπάρχει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ένα πράγμα ξέρω όμως, ένα πράγμα μπορώ να διακρίνω: τον γκρεμό στον οποίο μπορεί να μας οδηγήσει. Και επιμένω σε αυτό.

Είμαστε σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, απέναντι σε έναν απρόβλεπτο γείτονα. Η Ελλάδα θέλει καθαρό ορίζοντα στην πορεία της και καθαρή λύση στην ηγεσία της. Δείτε άλλωστε από χθες και την κατάσταση στην Τουρκία. Προσωπικά ξέρω καλά, τέσσερα χρόνια ξέρω πολύ καλά τις διακυμάνσεις αυτής της σχέσης. Τις χειρίστηκα σε πολύ δύσκολες στιγμές. Ενίσχυσα, όμως, τις Ένοπλες Δυνάμεις, έχτισα συμμαχίες, ενίσχυσα την οικονομία, έκανα την Ελλάδα πόλο γεωπολιτικής σταθερότητας.

Όλα αυτά, λοιπόν, είναι σημαντικά. Δεν θα ψηφίσουμε -σας το ξαναλέω- μόνο για την οικονομία, για την υγεία. Θα ψηφίσουμε και για την εξωτερική πολιτική. Σκεφτείτε από την άλλη μεριά να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος και εμείς εδώ να παραπαίουμε με μία αδύναμη κυβέρνηση συνεργασίας.

Γι’ αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος θα έχει αύριο στα χέρια του το τιμόνι της χώρας. Και το δικό μας μήνυμα σε μία εβδομάδα πρέπει να εκπέμπει και δυναμισμό και στιβαρότητα και προς την άλλη όχθη του Αιγαίου, αλλά πρέπει να εκπέμπει στιβαρότητα και προς την Αλβανία, εκεί που κάποιοι πήραν την απάντησή τους με τη νίκη του ομογενούς μας, του Φρέντι Μπελέρη, στις δημοτικές εκλογές της Χειμάρρας.

Πήγα στη Χειμάρρα -ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός- και δεσμεύτηκα απέναντι στην Ελληνική Εθνική Μειονότητα ότι η μητέρα πατρίδα θα είναι πάντα κοντά τους. Και τώρα απομένει στην Αλβανία να επανέλθει στον δρόμο του Κράτους Δικαίου, με την απελευθέρωσή του.

Για να το πω διαφορετικά, λοιπόν, η ψήφος της 21ης Μαΐου θα είναι μήνυμα σιγουριάς στο εσωτερικό, αλλά θα είναι ταυτόχρονα και μήνυμα ισχύος στο εξωτερικό. Το λέω και το επαναλαμβάνω, το δίλημμα της κάλπης είναι καθαρό: πάμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω; Θέλουμε αποτελέσματα ή πάλι ψέματα; Θέλουμε καλύτερους μισθούς και αμοιβές ή ξανά φόρους και περικοπές; Θέλουμε σύνορα ασφαλή ή ανοιχτά σε κάθε απειλή; Με λίγα λόγια, θέλουμε Νέα Δημοκρατία και Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ή ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα; Ζυγίζουμε, αποφασίζουμε και ψηφίζουμε.

Δεν έχουμε περιθώρια για πειράματα ακυβερνησίας. Δεν έχουμε περιθώρια για παζάρια παραλυσίας. Κανένα λάθος και καμία επιπολαιότητα δεν θα διορθώνεται αργότερα, γι’ αυτό και νομίζω ότι ισχύει απόλυτα η μαντινάδα που μου είπε ένας φίλος λίγο πριν ανέβω στο βήμα: «από τη πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει, την Κυριακή που έρχεται σωστά για να ψηφίσει».

Και αυτή τη σωστή επιλογή για τον τόπο μας, για την Κρήτη μας, για την Ελλάδα, για τα παιδιά μας, σας ζητώ να μεταφέρετε παντού. Στις λίγες επόμενες μέρες -πέντε μέρες έμειναν μέχρι τις εκλογές-, μεταφέρετε το μήνυμα αυτό σε κάθε χωριό, σε κάθε συνοικία, σε κάθε σπίτι, πρώτοι εσείς, οι παραδοσιακοί αγωνιστές της παράταξής μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που εδώ, στις δύσκολες εκλογές της Κρήτης -έχουμε περάσει και από δυσκολίες εδώ-, κράτησαν όρθια την παράταξη και ψηλά τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας.

Έχουμε δίπλα μας, όμως -γιατί γίναμε, βλέπετε, πολύ περισσότεροι- έχουμε δίπλα μας πολίτες χωρίς κομματικές παρωπίδες που θέλουν ένα καλύτερο αύριο. Όπως έχω πει, είμαστε ένα μεγάλο κύμα με ένα κόμμα όχι μόνο με ένα χρώμα -το γαλάζιο είναι κυρίαρχο, αλλά και άλλα χρώματα συνενώνονται στην δική μας δημοκρατική κοίτη- και αυτό, εξάλλου, μας δίδαξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος: ότι τις μεγάλες φιλελεύθερες τομές τις φέρνουν μόνο οι μεγάλες λαϊκές συσπειρώσεις.

Από το ευλογημένο αυτό νησί, λοιπόν, από τη γενέτειρα της μυθικής Ευρώπης, σας καλώ να κάνουμε πραγματικότητα το σύνθημά μας, την Ελλάδα που προχωρά μπροστά, σταθερά. Το θέλουμε, μπορούμε, θα το πετύχουμε.

Εμπρός λοιπόν στον αγώνα, συντοπίτες μου, Κρητικές και Κρητικοί, πάμε ενωμένοι. Την Κυριακή το πρωί οι κάλπες θα είναι άδειες, μέχρι το βράδυ θα έχουν πλημμυρίσει με ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.

Όλα είναι στο χέρι μας. Πάμε για τη μεγάλη νίκη. Ψηλά τις σημαίες και τις καρδιές μας, ψηλότερα την πατρίδα, ψηλότερα την Κρήτη μας.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πάμε μαζί για την μεγάλη νίκη.





