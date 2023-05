Κοινωνία

Βαλίτσες με δεκάδες διαβατήρια έκαναν “φτερά”

Πώς έγινε το περιστατικό με την εξαφάνιση δεκάδων διαβατηρίων, προτού φτάσουν στον προορισμό τους.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Ασφάλειας Αττικής για τη διερεύνηση καταγγελίας υπαλλήλου εταιρείας ταχυμεταφορών για κλοπή διαβατηρίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία της υπαλλήλου, σήμερα το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια στάσης που πραγματοποίησε σε περιοχή της Καλλιθέας, άγνωστος δράστης αφαίρεσε από το εσωτερικό του οχήματος που χρησιμοποιούσε, δύο βαλίτσες οι οποίες περιείχαν διαβατήρια εκδοθέντα από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα οι βαλίτσες περιείχαν 81 διαβατήρια και προορίζονταν για παράδοση σε Τμήματα Διαβατηρίων.

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, το έργο της παροχής υπηρεσιών ασφαλούς ταχυμεταφοράς διαβατηρίων και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων αναλαμβάνει ανάδοχη εταιρεία βάσει διαγωνισμού.

