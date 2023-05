Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά: Κοριτσάκι παρασύρθηκε από το ΙΧ του πατέρα του - Δίνει “μάχη” στην ΜΕΘ

Τι ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γ. Μπέας για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το 2,5 ετών κοριτσάκι που παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε ο πατέρας του σε περιοχή της Κισσάμου στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διακομιδής του κοριτσιού από το νοσοκομείο Χανίων στο ΠΑΓΝΗ.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία παιδοχειρουργού και αναισθησιολόγου το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου προκειμένου να εισαχθεί στην ΜΕΘ Παίδων.

Όπως ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γ. Μπέας, η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι εξαιρετικά κρίσιμη καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα.

Το χρονικό του ατυχήματος

Όλα συνέβησαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι όταν ο πατέρας έβαλε μπροστά το αυτοκίνητό του και έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει. Εκείνη την στιγμή βρισκόταν πίσω από το όχημα το μικρό κοριτσάκι με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά. Αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ το οποίο και μετέφερε το κοριτσάκι στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Στη συνέχεια ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

