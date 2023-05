Παράξενα

Εκλογές - Ινδία: Κέρδισε υποψήφια που... πέθανε 12 ημέρες πριν στηθούν οι κάλπες!

Η νεαρή Ινδή, ανακηρύχθηκε μετά τον θάνατό της νικήτρια των εκλογών.

Ινδή κέρδισε στις αρχές του μήνα τις τοπικές, δημοτικές εκλογές στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της Ινδίας, το Ουτάρ Πραντές, αν και... νεκρή!

Η Ασίγια Μπι ανακηρύχθηκε μετά θάνατον νικήτρια καθώς, δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της, εκλέχτηκε από υποστηρικτές που ήταν πρόθυμοι να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους και να τη στηρίξουν ως ένδειξη σεβασμού.

Μάλιστα, η νεκρή υποψήφια κέρδισε σχεδόν το 44% των ψήφων.

Η 30χρονη Ασίγια Μπι, η οποία ήταν για πρώτη φορά υποψήφια, πέθανε από κάποια ασθένεια μόλις 12 ημέρες πριν από τις εκλογές.

Η ίδια ήταν πολύ δημοφιλής και πολλοί από τους ψηφοφόρους της αποφάσισαν να την ψηφίσουν παρά τον θάνατό της, για να δείξουν τον σεβασμό και τον θαυμασμό τους.

Dead woman wins local election in Indiahttps://t.co/Qkp4WhsG1P — NTV Kenya (@ntvkenya) May 16, 2023

Ο σύζυγός της Μουνταζίμ Κερίσι ενημέρωσε τις εκλογικές αρχές, αλλά ο αξιωματούχος της περιοχής Μπαγκουάν Σαράν είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν τέθηκε σε εφαρμογή καμία διαδικασία για την απόσυρση του ονόματός της από το ψηφοδέλτιο.

«Μόλις ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία, δεν μπορεί να σταματήσει ή να διακοπεί», εξήγησε ο ίδιος.

«Η Ασίγια έκανε φίλους εύκολα και οι άνθρωποι δεν ήταν πρόθυμοι να παραβιάσουν την υπόσχεσή τους για υποστήριξη προς αυτήν, εξ ου και αυτό το αποτέλεσμα», δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής, ο Μοχάμεντ Ζακίρ, στην εφημερίδα Times of India.

Σύμφωνα με τον σύζυγό της, η Ασίγια Μπι έχει «κατακτήσει τις καρδιές χάρη στην ήρεμη στάση της».

«Οι ψήφοι μας της αποτίουν φόρο τιμής», είπε ένας από τους ψηφοφόρους της.

