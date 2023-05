Πολιτική

Γιος Φρέντι Μπελέρη στον ΑΝΤ1: Ο πατέρας μου είναι ψυχολογικά “βράχος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ο Ράμα είχε πάρει προσωπικά τον αγώνα της Χειμάρρας μιλώντας προσβλητικά για τον πατέρα μου και την ομογένεια», τόνισε ο γιός του φυλακισμένου νικητή των εκλογών.

Ο γιός του Φρέντι Μπελέρη, που παραμένει κρατούμενος και παράλληλα είναι ο μεγάλος θριαμβευτής των δημοτικών εκλογών στη Χειμάρρα, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για την περιπέτεια που βιώνει η οικογένεια του. Τονίζοντας αρχικά πως η επικοινωνία με τον πατέρα του είναι προβληματική, καθώς μπόρεσε να του μιλήσει τηλεφωνικά μόνο μια φορά την περασμένη Πέμπτη όταν συνελήφθη και να τον δει μόλις για 5 λεπτά χθες Τρίτη.

«Ο πατέρας μου είναι ευτυχώς, ψυχολογικά "βράχος" και δικαιώθηκε απο το αποτέλεσμα των εκλογών», είπε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας.

«Θέλουμε τη βοήθεια της Ελλάδας και της Ευρώπης για να αποτραπούν τα όποια σχέδια της αλβανικής κυβέρνησης να αλλάξει το αποτέλεσμα των εκλογών μέσα από την άδικη φυλάκιση του πατέρα μου», τόνισε και πρόσθεσε πως «οι δικηγόροι μας διαβεβαιώνουν πως η υπόθεση είναι αστεία και στη δικογραφία δεν υπάρχει κανένα στοιχείο σε βάρος του πατέρα μου».

«Ο Ράμα τις τελευταίες 10 ημέρες είχε πάρει επάνω του την αναμέτρηση στη Χειμάρρα και έλεγε ότι δεν θα ανεχθεί να χάσει τις εκλογές, μιλώντας με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς τόσο για τον πατέρα μου όσο και για το σύνολο της ομογένειας», υπογράμμισε ο γιός του Φρέντι Μπελέρη και κατέληξε λέγοντας ότι «αν οι εκλογές ήταν ελεύθερες η νίκη θα ήταν πολύ μεγαλύτερη».

Διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση του Δημάρχου Χειμάρρας, Διονύση-Φρέντη Μπελέρη και του Παντελή Κοκαβέση. Αναφέρουν τα εξής: Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, μεταβαίνει σήμερα στην Αλβανία ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβυς Θεοχάρης Λαλάκος, προκειμένου να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Χειμάρρας, Διονύση-Φρέντη Μπελέρη και τον Παντελή Κοκαβέση. Ο Γενικός Γραμματέας, θα ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας τους και των συνθηκών κρατήσεώς τους, ενώ σε συνεννόηση με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αλβανία θα εξετασθούν οι επόμενες ενέργειες χειρισμού της υπόθεσης.

Παράλληλα, σε συνέχεια σχετικών οδηγιών του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, η Πρέσβυς της Ελλάδας στην Αλβανία, Κωνσταντίνα Καμίτση, έχει ήδη ζητήσει να συναντηθεί με τους ανωτέρω. Η Ελληνίδα Πρέσβυς βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις οικογένειες και τους δικηγόρους τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι - Τροχαίο: Ανήλικος έκλεψε μηχανή και λίγο αργότερα σκοτώθηκε

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 181 σημεία

Καιρός: τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Τετάρτη