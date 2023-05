Life

“The 2Night Show” - Kings: Η συνεργασία, η Νορβηγία και οι ναρκωτικές ουσίες (βίντεο)

Ο Γιάννης Ρουσσουνέλος και η Μαριλένα Animado μίλησαν για την καλλιτεχνική τους «συνάντηση» και μοιράστηκαν ενδιαφέρουσες στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία.

Στο «The 2Night Show», το βράδυ της Τρίτης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσόρισε τους «Kings».

Ο frontman του συγκροτήματος αποκάλυψε πως τη Μαριλένα τη γνώριζε και η επιλογή για συνεργασία ήταν αυτόματη.

«Είμαστε στα καλύτερά μας σαν συγκρότημα, αλλά και σαν άνθρωποι. Το συγκρότημα κλείνει δέκα χρόνια γιατί δημιουργήθηκε το 2013. Έχουμε αλλάξει κάποιες κοπέλες που συνεργαζόμασταν. Οι σχέσεις κάνουν έναν κύκλο. Αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας η Μαριλένα και εκεί θέλω να επικεντρωθώ. Η Μαριλένα είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και αυτό μας έχει κερδίσει ανεξάρτητα από το ταλέντο. Το ταλέντο για εμάς πάει σε δεύτερη μοίρα», ανέφερε ο Γιάννης.

Τι σημαίνει το καλλιτεχνικό επώνυμο της Μαριλένας, Animado;

«Το Animado είναι ψευδώνυμο, το διάλεξα πριν αρκετά χρόνια και στα λατινικά σημαίνει αυτός που έχει ψυχή. Φτιάχναμε demos με τον Τεό, ο Γιάννης ήταν ακόμη Νορβηγία, μου είπαν ότι μίλησαν μεταξύ τους και έτσι έγινε η συνεργασία», πρόσθεσε η Μαριλένα.

Γιατί ο Johnny, δηλώνει ότι είναι… «μαμμόθρεφτο»;

«Δεν έχω φτάσει στο σημείο να μπλέξω με ναρκωτικές ουσίες παρότι είχα τέτοιες παρέες. Έχω δοκιμάσει διάφορα πράγματα, τα πάντα, όπως πιστεύω όλοι στην εφηβεία μας και τα λοιπά, αλλά έχω όρια στον εαυτό μου. Πάντα εγώ είχα μέτρο επάνω μου. Σκεφτόμουν πάντα τη μητέρα μου, να μην τη στενοχωρήσω. Είμαι λίγο “μαμμόθρεφτο” με αυτή την έννοια και δεν με νοιάζει, δεν είναι ντροπή. Δηλαδή πάντα σκεφτόμουν τους ανθρώπους που με αγαπάνε και με μεγάλωσαν με πολύ δυσκολία. Εγώ έχω απογαλακτιστεί χρόνια, δεν είμαι με αυτή την έννοια μαμάκιας, αλλά μου αρέσει να σέβομαι και δεν θέλω να στεναχωρώ τους ανθρώπους που με μεγάλωσαν με χίλια ζόρια. Σε όλα τα νέα παιδιά λέω να είναι μακριά από τα ναρκωτικά γιατί δεν υπάρχει καμία ουσία».

O Johnny μίλησε, επίσης, για την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει, τη Σκανδιναβή σύζυγό του, την κόρη τους, τη ζωή τους στη Νορβηγία.

«Η κόρη μου μεγαλώνει και με τρελαίνει! Είναι 3μιση χρονών και την λένε Νεφέλη. Μας άρεσε το αυτό το όνομα, η μάνα μου το κρατάει μανιάτικο. Θα ήθελα να κάνω πολλά παιδιά» ανέφερε αρχικά ο Γιάννης.

«Περάσαμε όλη την περίοδο της καραντίνας στην Νορβηγία. Αποφασίσαμε να πάμε εκεί με την κόρη μας να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Η Νορβηγία είναι ιδανική για να δουλέψεις. Έχει καλούς μισθούς και καλό εργασιακό περιβάλλον. Σέβονται τον εργαζόμενο και έχεις πάρα πολλά δικαιώματα. Ο καιρός είναι δύσκολος για έναν Έλληνα. Εγώ εγκληματίστηκα εύκολα γιατί η σύντροφός μου είναι από την Νορβηγία. Δεν χρειάστηκε να ψάξω παρέες, τα βρήκα όλα έτοιμα. Έχουμε κοινότητα στο Όσλο με Έλληνες. Τη σύντροφό μου την λένε Ελίνα. Έχει οικογενειακές επιχειρήσεις στην Νορβηγία. Έμεινε εκεί με την κόρη μας μετά την καραντίνα γιατί δεν ήξερα πως θα πάει το δικό μου comeback στην Ελλάδα με το Madame» ανέφερε ο Γιάννης Ρουσσουνέλος και πρόσθεσε:

«Όλα μου πέρασαν από το μυαλό στην περίοδο της πανδημίας. Στην Νορβηγία σκεφτόμουν ότι έχουν βγει πολλά νέα παιδιά και ο ανταγωνισμός έχει μεγαλώσει. Ίσως και εγώ να έκανα τον κύκλο μου σαν καλλιτέχνης. Με τον Τέο Τζίμα ήμασταν μαζί στους REC, φύγαμε από εκεί και κάναμε τους Kings. Στην αρχή ήταν μαζί μας η Antonella».

Οι Kings αποκάλυψαν ότι μετά το καλοκαίρι θα κάνουν περιοδεία στην Αμερική με την Δέσποινα Βανδή.

