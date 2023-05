Πολιτική

Εκλογές: Κυρανάκης – Ζαχαριάδης – Αποστολάκη για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Οι υποψήφιοι βουλευτές άνοιξαν τα χαρτιά τους για τα σενάρια που αφορούν την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές έχουν μπει πολιτικοί αρχηγοί, κομματικοί μηχανισμοί και υποψήφιοι βουλευτές ανά την Ελλάδα, προσπαθώντας να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους για τις κρίσιμες εκλογές στις 21 Μαΐου.

Καλεσμένοι στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», βρέθηκαν την Τετάρτη οι:

Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποψήφιος με την ΝΔ στον νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών

Κώστας Ζαχαριάδης υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στον Β1 Βόρειος Τομέας Αθηνών

Μιλένα Αποστολάκη υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην Β’ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Οι τρεις υποψήφιοι, μίλησαν μεταξύ άλλων για τις μετεκλογικές συνεργασίες, αλλά και την "επόμενη ημέρα" των εκλογών της 21ης Μαΐου.

